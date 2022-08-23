Осень в Верховье: все включено

Встреча на жд вокзале г.Петрозаводска. Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".Трансфер в загородный отель. По прибытии завтрак.Размещение в номерах. Отдых.

Отправляемся в поездку к живописному карельскому озеру Сямозеро. Нас ждет увлекательная экскурсия в зоопарке "Три медведя".

Знакомиться с животными можно часами напролёт. Так, главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю, проживающую в «Трёх медведях» уже четыре года. В одном из домиков обитает пара уморительных енотов-полоскунов, очень ласковых и любопытных. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.

После экскурсии особенно приятно устроить чаепитие на берегу озера.

Возвращение в отель "Верховье.

Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или просто прогуляться по территории отеля.

Вечером нас ждет вечер знакомств и посиделки у костра. В это время шеф-повар приготовит ужин на гриле из мясных деликатесов.