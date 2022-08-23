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Туры в Верховье
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Туры в загородный отель Верховье: 3

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Карелия 2023 г.

Рождество в загородном комплексе Верховье

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Ближайший заезд:

c 04 января по 07 января

4 дня 3 ночи

от 13600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Прошедшие Туры в загородный отель Верховье: 2

Карелия

Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

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