Зимние Кижи

80 км на снегоходах.

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура. Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.

В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни. Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки. Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы. Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.

Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы. Через некоторое время перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля. Паркуем снегоходы и идем на экскурсию. В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера. Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня нас еще ждут часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 2-й половины XIX века в деревне Подъельники и культовая постройка “кижского ожерелья” – часовня Петра и Павла XVII-XVIII веков в деревне Волкостров.

Устраиваем зимний пикник. Инструкторы готовят для нас копченую красную рыбку, одновременно проводя мастер-класс. Запоминаем всю технологию приготовления, чтобы потом удивлять друзей. Согреваемся горячим чаем и пробуем морошковое варенье.

Размещаемся в гостевом доме, ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку. Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.