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Зимние Кижи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Наслаждайтесь Карелией вместе с нами!

Совершите путешествие на снегоходе по ледяным просторам Онежского озера до острова Кижи за 2 дня! Вдохновитесь северным деревянным зодчеством в старинных и заброшенных деревнях Карелии. Попробуйте традиционную карельскую кухню!

Остров Кижи – жемчужина русского деревянного зодчества. Сюда завезли традиционные постройки со всей Карелии и сделали музей под открытым небом. Посетить Кижи зимой – настоящая удача, ведь пока озеро не встанет, попасть на остров можно только на вертолете! Лишь со второй половины зимы становятся доступными альтернативные способы добраться туда. Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера. И ещё ближе соприкоснётесь с традициями северных народов – попробуете блюда национальной кухни и даже научитесь готовить их сами!
  • Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль на острове Кижи и старинные постройки Заонежья, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах и второе по величине озеро Европы.
  • Вы узнаете секреты деревянного зодчества Карелии, каким образом и откуда в музей под открытым небом “Кижи” привозили экспонаты, как звучит карельский язык и сколько человек на нём говорят.
  • Вы научитесь управлять снегоходом и готовить красную рыбу необычным способом.
  • Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод.
  • Вы почувствуете волнение, прикасаясь к шедевру всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, драйв от езды на снегоходе по бескрайним ледяным просторам Онежского озера и настоящий жар карельской баньки.

Программа тура

День 1
Кижское ожерелье

80 км на снегоходах.

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура. Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.

В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни. Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки. Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы. Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт. 

Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы. Через некоторое время перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля. Паркуем снегоходы и идем на экскурсию. В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера. Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 

Сегодня нас еще ждут часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 2-й половины XIX века в деревне Подъельники и  культовая постройка “кижского ожерелья” – часовня Петра и Павла XVII-XVIII веков в деревне Волкостров. 

Устраиваем зимний пикник. Инструкторы готовят для нас копченую красную рыбку, одновременно проводя мастер-класс. Запоминаем всю технологию приготовления, чтобы потом удивлять друзей. Согреваемся горячим чаем и пробуем морошковое варенье. 

Размещаемся в гостевом доме, ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку. Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение. 

День 2
Возвращение в город. Прощание с Карелией

100 км на снегоходах.

Завтракаем. Собираем вещи. Отправляемся в обратный путь. 

Заезжаем в деревню Кулмукса. Она находится на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Здесь наслаждаемся северной природой и тишиной, непривычной для городского жителя. Заходим в деревянную часовню во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы. Она построена в 2003–2007 гг. силами местных жителей. Рядом находится намогильный домик XIX века, занесенный в список объектов культурного наследия. 

Отправляемся дальше. Пересекаем Онежское озеро от Большого Клименецкого острова в сторону Петрозаводска, сначала ловим на горизонте очертания острова, а затем и тонкую ниточку Гарницкого маяка на фоне зимних пейзажей. Останавливаемся, делаем фотографии и снова вперед. Проезжаем последние километры, и завершаем наше двухдневное снегоходное сафари. 

Сдаем экипировку.

Садимся в автобус. По пути в Петрозаводск вспоминаем самые яркие моменты и обсуждаем, что из увиденного нас больше всего впечатлило. 

Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе. 

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска и уже планируем будущие путешествия.

Стоимость

Гостевой дом Онежская горка

Item 1 of 1
1-местная посадка
за 2 дня с человека
Двухместное размещение
69 700 ₽
Одноместное размещение
75 700 ₽
2-хместная посадка
за 2 дня с человека
Двухместное размещение
49 400 ₽

  • Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.

  • Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).

  • Рекомендуемый возраст для детей: от 12 лет (включительно).

  • Путешествие проходит на двухместных снегоходах Stels Vityaz 800 и Stels Viking 600. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.

  • Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах. 

  • В стоимость программы входит трехразовое питание. Меню включает в себя и разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод. В первый день вас ждет обед-пикник с копченой красной рыбой и картофелем на гарнир, приготовленным в казане. 

  • Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у оператора МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.

Включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Размещение по программе: комната в коттедже
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
  • Баня
  • Аренда снегохода и экипировки, топливо
  • Мастер класс по приготовлению красной рыбы
  • Экскурсия по карельским деревням с посещением старинных часовен
  • Пешеходная экскурсия по о. Кижи

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск.
  • Дополнительные сутки размещения.
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).



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