Выходные в Карелии осенью

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. Гид с табличкой «Карелочка». Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице Карелия Спа 4*.

Отель «Карелия&SPA»4* находится в центре г.Петрозаводска в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера. Рядом находятся набережная, речной вокзал, спортивные площадки, велодорожки. Театры, музеи, православные храмы, выставочные залы, торговые и досуговые центры в 5-10 минутах ходьбы от отеля.

Время для отдыха.