Выходные в Карелии осенью
Хотите окунуться в осенюю Карелию? Она с радостью примет туристов и покажет свои необъятные края. Вы познакомитесь с главными красотами республики всего за 3 дня. Поверьте, скучно не будет!
Маршрут:
Петрозаводск-Центр Шунгита-Водопад Кивач-Кижи-Водопад Ахинкоски-Рускеальский горный парк-Ретро-поезд (по желанию)-Сортавала
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Программа тура
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск. Гид с табличкой «Карелочка». Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице Карелия Спа 4*.
Отель «Карелия&SPA»4* находится в центре г.Петрозаводска в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера. Рядом находятся набережная, речной вокзал, спортивные площадки, велодорожки. Театры, музеи, православные храмы, выставочные залы, торговые и досуговые центры в 5-10 минутах ходьбы от отеля.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Пеший переход на причал. Посадка на комету.
11:00- Экскурсия на о.Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
16:00 - Возвращение в Петрозаводск. Самостоятельное пешее возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 09:00- Выезд в горный парк Рускеала.
11:00- Остановка в кафе на чаепитие с выпечкой.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахинкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте-250 руб/чел). 14:00 - Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность- 1 ч.15 мин.
Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка. Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г.Сортавала. Билеты приобретаются самостоятельно заранее. «Рускеальский экспресс» - единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. В пути следования РЕКОМЕНДУЕМ: Угоститься БЕСПЛАТНО фирменным чаем; Отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле; Сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!
Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч. Отправление домой! До новых встреч!
Рекомендуемый поезд №160 Сортавала – Петрозаводск, поезд №160 Сортавала – Санкт-Петербург.
Туристы, у кого куплены ж/д билеты на поезд №18 Петрозаводск-Москва возвращаются в Петрозаводск к 21:00 ч.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице Карелия Спа 4*
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
- Входные билеты в музеи.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- в Петрозаводск
- из Сортавалы
- на ретро-поезд
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