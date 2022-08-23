Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022
Эксклюзивный тур выходного дня с необычным проживанием в одном из красивейших уголков Карелии - знаменитых Кижских шхерах.
Этот красивый маршрут сочетает в себе этнографический туризм и элементы экологического и сельского туризма.
За два дня успеем многое:
- погулять по улицам и площадям исторического центра Петрозаводска
- увидеть бескрайние водные просторы Онего и многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими шхерами
- посетить отреставрированный Преображенский храм Кижского погоста, который был закрыт более 30 лет
- увидеть ансамбль 68 памятников традиционной деревянной архитектуры
- прокатиться по деревням острова Кижи в бричке, запряженной лошадьми
- переночевать в старинном гостевом доме в деревне Ерснево и попробовать блюда домашней кухни от гостеприимных хозяев
- посетить единственное в мире месторождение шунгита — камня обладающими уникальными лечебными свойствами
- услышать историю и попробовать воду одного из самых известных в Карелии источников — Царицын ключ
- сфотографировать знаменитый водопад Кивач и продегустировать шашлычок из свежей карельской форели
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Петрозаводск утренним поездом. Поезд № 12 для туристов из Санкт-Петербурга, поезд № 18 для туристов из Москвы.
08:15 - 09:00 Завтрак в кафе.
09:00 - 11:00 Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска» с прогулкой по знаменитой Онежской набережной.
Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера. И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии. Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.
Трансфер в пассажирский порт.
11:00 - 12:30 Поездка по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут).
12:30 - 14:45 Вы увидите уникальный памятник северного русского зодчества 22х-главый Преображенский собор, посетите великолепную Покровскую церковь и загадаете желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке.
Этнографические экспозиции музея под открытым небом познакомят Вас с бытом и традициями жителей Карелии.
За дополнительную плату приглашаем вас на экскурсию «Деревни острова Кижи» в бричке, которая доставит массу положительных эмоций и заряд здоровой энергии от пребывания на чистом воздухе.
Вы совершите прогулку по кижским деревням - Ямке и Васильево, известным по документам с середины XVI века; увидите самый большой и красивый деревянный дом острова, сплошь покрытый резьбой; часовню Успения Богородицы, появившуюся на острове раньше знаменитых многоглавых храмов; познакомитесь с крестьянским бытом прошлого и современной жизнью заонежской деревни.
Стоимость – 600 руб./чел. Группа от 5 до 7 человек. Заявки при бронировании тура.
16:00 Трансфер на катерах в деревню Ерснево (10 минут по Онежскому озеру).
Размещение в гостевом доме «Кижская благодать». Свободное время.
За дополнительную плату (услуги бронируются заранее) в гостевом доме вы можете: заказать ужин, посетить русскую баню, арендовать катера и весельные лодки, рыболовные снасти, мангал или коптильню .
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Выезд на катерах из района Кижских шхер.
Прибытие на материк, посадка в автобус. Выезд в сторону г. Петрозаводска.
Остановка у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Переезд в поселок Шуньга – старейшее и знаменитейшее село Заонежья. Вы увидите единственное в мире месторождение шунгита - камня обладающими уникальными лечебными свойствами.
14:00 - 15:00 Обед в кафе с шашлычком из форели.
15:00 - 16:00 Посещение старейшего природного заповедника, осмотр знаменитого водопада Кивач.
Он находится на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек. Высота водопада коло 11 метров (вода падает с нескольких уступов). Это третий по величине равнинный водопад Европы.
Прибытие в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал, около 17:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостевом доме “Кижская благодать” в номерах с удобствами
- питание по программе: 2 завтрака, 1 обед
- транспортное обслуживание по программе (микроавтобус и катер)
- экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
- входные платы в музеи и заповедники
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
- экскурсия на источнике «Царицын ключ» и в поселке Шуньга
- входная плата и экскурсия по заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- страхование здоровья и жизни участника
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- дополнительные экскурсии
Отзывы
Мы приезжали на тур в мае, из Петербурга добрались в Петрозаводск на Ласточкеза пять часов. Компанией в несколько семей. С нами были дети, от 7 до 15 лет. Нас встретил гид, путешествие по Карелии началось. Каждый нашел интересное в нашем путешествии. Меня поразил архитектурный ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи. Церкви выглядят шедервально на фоне весенней зелени и голубого неба. Жаль, что в них нет служб. Преображенская церковь самая старая, она построена в 1714 году. Конечно, до этого времени были на острове другие постройки, Кижский пост, состоявший из 12 деревень, упоминался в 16 веке. Но это о том, что поразило меня. Дети экскурсовода слушали внимательно. Но им больше понравилось катание на бричке, на которой мы разъезжали по деревням острова. Неплохая была баня в Кижский благодати. Обслуживание было на высоком уровне. Были веники, шашлыки, даже мед. Персонал очаровательный. Мы ни в чем не нуждались во время проживания в гостевых домиках. Релаксацию в шунгитовом гроте захотели получить все. Перед сном, в который погрузились как младенцы. Рекомендую воспользоваться возможностями этого тура и узнать поближе Карелию с ее удивительными памятниками, природой и чудесными жителями.
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