Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022

Прибытие в город Петрозаводск утренним поездом. Поезд № 12 для туристов из Санкт-Петербурга, поезд № 18 для туристов из Москвы.

08:15 - 09:00 Завтрак в кафе.

09:00 - 11:00 Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска» с прогулкой по знаменитой Онежской набережной.

Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера. И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии. Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.

Трансфер в пассажирский порт.

11:00 - 12:30 Поездка по Онежскому озеру на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут).

12:30 - 14:45 Вы увидите уникальный памятник северного русского зодчества 22х-главый Преображенский собор, посетите великолепную Покровскую церковь и загадаете желание у церкви Лазаря Муромского, построенной еще в XIV веке.

Этнографические экспозиции музея под открытым небом познакомят Вас с бытом и традициями жителей Карелии.

За дополнительную плату приглашаем вас на экскурсию «Деревни острова Кижи» в бричке, которая доставит массу положительных эмоций и заряд здоровой энергии от пребывания на чистом воздухе.

Вы совершите прогулку по кижским деревням - Ямке и Васильево, известным по документам с середины XVI века; увидите самый большой и красивый деревянный дом острова, сплошь покрытый резьбой; часовню Успения Богородицы, появившуюся на острове раньше знаменитых многоглавых храмов; познакомитесь с крестьянским бытом прошлого и современной жизнью заонежской деревни.

Стоимость – 600 руб./чел. Группа от 5 до 7 человек. Заявки при бронировании тура.

16:00 Трансфер на катерах в деревню Ерснево (10 минут по Онежскому озеру).

Размещение в гостевом доме «Кижская благодать». Свободное время.

За дополнительную плату (услуги бронируются заранее) в гостевом доме вы можете: заказать ужин, посетить русскую баню, арендовать катера и весельные лодки, рыболовные снасти, мангал или коптильню .