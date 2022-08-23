Семейные выходные в Карелии - осень

Встретимся с Вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезд № 018. Гид с табличкой «Карелочка». Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИУККО- ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ КАРЕЛИИ! Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы». На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.

В свободное время (за доп.плату):

Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей упряжке на карте.

Катание на собачьей упряжке 500 м (дети до 12-ти лет) - 800 руб./чел.

Катание на собачьей упряжке 500 м (взрослые) - 1 200 руб./чел.

Катание на собачьей упряжке 1000 м (дети до 12-ти лет) - 1 000 руб./чел.

Катание на собачьей упряжке 1000 м (взрослые) - 1 500 руб./чел.

Катание на оленьей упряжке (дети до 12 лет)- 1 500 руб/чел, взрослые- 2 000 руб/чел.

Возвращение в Петрозаводск. Обед в кафе города.

Размещение в гостинице. Время для отдыха.