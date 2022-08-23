Семейные выходные в Карелии - осень
Маршрут тура: Петрозаводск-Дом куклы-резиденция Талви Укко-Рускеальский горный парк*-катание на собачьих упряжках*-Кижи*-водопад Кивач-центр Шунгита- карельский шаман.
Вас ждет:
Программа тура
Встретимся с Вами в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезд № 018. Гид с табличкой «Карелочка». Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
И ещё одна увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИУККО- ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ КАРЕЛИИ! Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы». На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.
В свободное время (за доп.плату):
Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей упряжке на карте.
- Катание на собачьей упряжке 500 м (дети до 12-ти лет) - 800 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 500 м (взрослые) - 1 200 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 1000 м (дети до 12-ти лет) - 1 000 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 1000 м (взрослые) - 1 500 руб./чел.
- Катание на оленьей упряжке (дети до 12 лет)- 1 500 руб/чел, взрослые- 2 000 руб/чел.
Возвращение в Петрозаводск. Обед в кафе города.
Размещение в гостинице. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня мы вам предлагаем экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром).
1.Экскурсия в Рускеальский горный парк. Стоимость взрослые– 3 500 руб/чел, школьники- 3 000 руб/чел.
08:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км).
Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте - 250 руб).
18:00 Ужин в кафе.
20:30 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.
2. Экскурсия В гости к Хаски. Стоимость взрослые- 5 500 руб/чел., дети до 12 лет- 3 500 руб/чел.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера! Пикник в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками. Возвращение в гостиницу.
3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. Стоимость взрослые- 6 500 руб/чел, школьники- 6 300 руб/чел.
07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие по Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях быта заонежан. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Продолжительность программы - до 15 часов.
В программе:
- Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»)
- Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону)
- Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.)
- Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Заедем в гости к шаману на берег Онежского озера. Побываем в настоящем саамском чуме, у жаркого костра на оленьих шкурах вместе с хозяином добудем священный огонь, призовем бубном духов и погадаем на рунах. Мудрый шаман развеет по ветру пепел грустных мыслей, предскажет будущее и спалит в огне все неприятности. Во дворе у шамана познакомимся с милыми питомцами и сделаем фото на память с голубоглазыми хасками.
По пути в Петрозаводск заедем в рыбный магазин карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Прощание с гидом на ж/д вокзал ориентировочно к 18:00 ч. До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- питание по программе
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
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