Туры на остров Кижи : 8
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В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Новогодний бум в Карелии + Кижи
Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 44600 ₽
Кижи-Валаам-Соловки
Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...
Ближайший заезд:
c 08 июня по 12 июня
5 дней 4 ночи
от 47400 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 08 июня
7 дней 6 ночей
от 48900 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Прошедшие Туры на остров Кижи : 1
Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022
Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 21 августа
2 дня 1 ночь
от 15400 ₽
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