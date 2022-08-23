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Туры на о.Кижи
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Туры на остров Кижи : 8

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Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 06 июня

5 дней 4 ночи

от 35500 ₽

Карелия 2023 г.
(10)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 43300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(2)

Новогодний бум в Карелии + Кижи

Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 44600 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Кижи-Валаам-Соловки

Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...

Ближайший заезд:

c 08 июня по 12 июня

5 дней 4 ночи

от 47400 ₽

Карелия 2023 г.
(6)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 08 июня

7 дней 6 ночей

от 48900 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽

Прошедшие Туры на остров Кижи : 1

Карелия
(1)

Тур выходного дня с ночевкой в Кижских шхерах 2022

Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 21 августа

2 дня 1 ночь

от 15400 ₽

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