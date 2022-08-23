В Карелию на 5 дней зима

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...

Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Двухдневный насыщенный тур с посещением о. Кижи. Прекрасная возможность отправиться на выходные в уникальный музей-заповедник под открытым небом. Кижи - объект Всемирно...

Туры в Кижи с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы