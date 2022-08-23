Кижи-Валаам-Кивач
Трехдневный тур по главным достопримечательностям Карелии: музей под открытым небом острова Кижи, святыня русского севера о. Валаам, заповедник и водопад Кивач.
Вы увидите:
- столицу Карелии - город Петрозаводск, и один из лучших памятников основателю города - Петру I
- бескрайние водные просторы Онего и многочисленные живописные острова по пути на величественный остров Кижи
- ансамбль Кижского погоста, входящий в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
- насыщенный голубой цвет куполов Валаама и один из самых поэтичных видов на Ладогу с горы Елеон
- выставку народного художника России - Кронида Гоголева, где собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву
- водопад Кивач с его вековым движением воды и сдержанностью северной природы
- попробуете блюда карельской кухни
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск утренними поездами (до 10:00).
Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
Завтрак в ресторане.
Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Трансфер в пассажирский порт.
Поездка на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 мин. по Онежскому озеру).
Здесь на Кижи под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания по праву считается 22х-главая Преображенская церковь, высотой 37 метров (дата постройки – 1714 г.).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея познакомит вас с:
- Кижским архитектурным ансамблем, который входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
- интерьером действующей церкви Покрова Пресвятой Богородицы и нескольких крестьянских домов
- с традиционными крестьянскими ремеслами севера.
Возвращение в Петрозаводск и ужин с блюдами карельской кухни.
Заселение в отель «Карелия» 4* в номера категории «стандарт».
Завтрак.
Выезд в город Сортавала (240 км).
Посещение выставки знаменитого резчика по дереву – Кронида Гоголева.
Поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).
Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
Обед в трапезной.
Переправа на «метеоре» в часть острова, которая называется «Новый Иерусалим». Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»: посещение Воскресенского скита.
Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы.
В конце экскурсии поднимемся на Гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.
Вечером возвращение в Сортавала.
Возвращение в Петрозаводск к 00:00.
Завтрак. Освобождение номеров.
Поездка в национальный заповедник «Кивач». Во время этой экскурсии Вас ждёт: прогулка по территории старейшего природного заповедника, знаменитая карельская береза, красивые виды водопада. Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы!
Возвращение в Петрозаводск к 14:00.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в отеле «Карелия 4*» (2 ночи)
- 2-х разовое питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
- входная плата в музей резьбы по дереву народного художника России К. Гоголева
- переезд на «метеоре» из Сортавала на остров Валаам и обратно, экскурсионное обслуживание по длинной программе: экскурсия «Центральная Усадьба» - водный переезд в Никоновскую бухту - обед в трапезной - экскурсия «Новый Иерусалим»
- входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- билеты на водный транспорт на посещаемые острова (о. Кижи, о. Валаам)
- страхование здоровья и жизни участника
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
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