Кижи-Валаам-Кивач

Завтрак.

Выезд в город Сортавала (240 км).

Посещение выставки знаменитого резчика по дереву – Кронида Гоголева.

Поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).

Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.

Обед в трапезной.

Переправа на «метеоре» в часть острова, которая называется «Новый Иерусалим». Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»: посещение Воскресенского скита.

Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы.

В конце экскурсии поднимемся на Гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.

Вечером возвращение в Сортавала.

Возвращение в Петрозаводск к 00:00.