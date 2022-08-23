Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022

Хотите отвлечься от городской суеты, забыть о проблемах, Вам нужна перезагрузка? Экотур «Лето в Карелии» с проживанием в туркомплексе «Марциальные ключи» - именно то, что Вам нужно!

Только на минутку представьте: удивительная природа, тихое лесное озеро, живописные пейзажи, чистый свежий воздух – тот, который придает сил и наполняет энергией…

Каждый день для Вас: мед, травяные чаи, озерные раки, карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, десерты с клюквой и брусникой и другие вкусности!

В тур включена возможность поездки к главным карельским достопримечательностям - островам Кижи и Валаам.