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Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Хотите отвлечься от городской суеты, забыть о проблемах, Вам нужна перезагрузка? Экотур «Лето в Карелии» с проживанием в туркомплексе «Марциальные ключи» - именно то, что Вам нужно!

Только на минутку представьте: удивительная природа, тихое лесное озеро, живописные пейзажи, чистый свежий воздух – тот, который придает сил и наполняет энергией…

Каждый день для Вас: мед, травяные чаи, озерные раки, карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, десерты с клюквой и брусникой и другие вкусности!

В тур включена возможность поездки к главным карельским достопримечательностям - островам Кижи и Валаам.

Программа тура

День 1
День заезда

Прибытие в загородный комплекс Марциальные ключи. При необходимости за доп. плату организуем трансфер из Петрозаводска.

Размещение в номерах выбранной категории с 13:00.

Обед. Информационный коктейль.

«Вкусное счастье» - мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки «калиток» или пирожков «для зятя».

Вечерние посиделки в саамском Чуме у костра. Ароматный чай с дымком и выпечкой.

День 2
Экскурсия на первый российский курорт Марциальные воды

Завтрак.

Дорогами Петра I - пешеходная экскурсия на старейший русский курорт Марциальные воды, основанный по указу Петра I. Дегустация целебной воды из природных источников.

Обед.

Деревенская игротека. Турнир по настольному теннису или настольным играм.

День 3
Активный отдых на природе + мастер-класс по изготовлению оберега

Ландшафтная терапия - (в переводе - лечение местностью) - это метод оздоровления, связанный с созерцанием красивых пейзажей, прогулок по ним и несложных упражнений, что способствует снятию напряжения и наполнению природной энергией.

Завтрак.

Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски! Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами, которые не только не давали скучать, но и заряжали энергией!

Обед.

Рукодельные истории - изготовление карельского оберега своими руками – сувенира на память о Карелии.

День 4
Свободный день или поездка на о. Валаам (за доп. плату)

Свободный день на базе отдыха или поездка на о. Валаам (по желанию за доп. плату).

Трансфер в г. Сортавала на автобусе (295 км). Завтрак ланч-бокс.

Переход на теплоходе по Ладожскому озеру на остров Валаам (40 минут).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Обед в монастырской трапезной. Концерт церковных песнопений.

Возвращение в г. Сортавала по Ладожскому озеру (40 минут). Возвращение на базу отдыха (295 км). Продолжительность поездки - около 18 часов.

Если Вы выбрали свободный день, то Вас ждёт завтрак, и возможность воспользоваться услугами загородного комплекса (за дополнительную плату):

  • прокат лодок (весельные или моторные)
  • рыбалка
  • велосипедные прогулки
  • увлекательные экскурсии по Карелии
  • летние виды спорта на открытом воздухе
  • посещение русской бани и многое другое. Выбор за вами!​​

Обед.

День 5
Активный отдых на природе, рыбалка + мастер-класс по изготовлению петроглифа

Ландшафтная терапия.

Завтрак.

«Охота на рыбалку» - ловля рыбы и приготовление традиционной ухи на костре.

Обед.

Мастер-класс по изготовлению «петроглифа» - наскального рисунка.

День 6
Свободный день или поездка на о. Кижи (за доп. плату)

Свободный день или экскурсия на остров Кижи (по желанию за доп. плату). 

Завтрак ланч-бокс. Трансфер в г. Петрозаводск. Переезд по Онежскому озеру на комете.

Музей-заповедник Кижи собрал под открытым небом 89 памятников деревянной архитектуры. Жемчужина собрания – 22-х главая Преображенская церковь высотой 37 метров.

Рядом с ней, подчеркивая ее величие и гармонию, возведены зимняя церковь Покрова Богородицы и колокольня. В 1990 г. Кижский погост вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Переезд по Онежскому озеру на комете в Петрозаводск. Трансфер в загородный комплекс. Продолжительность поездки: около 8 часов.

Если Вы выбрали свободный день, то Вас ждёт завтрак, и возможность воспользоваться услугами загородного комплекса (за дополнительную плату):

  • прокат лодок (весельные или моторные)
  • рыбалка
  • велосипедные прогулки
  • увлекательные экскурсии по Карелии
  • летние виды спорта на открытом воздухе
  • посещение русской бани и многое другое. Выбор за вами!​

Обед.

День 7
Интерактивная игра По страницам Калевалы + кюккя

Ландшафтная терапия.

Завтрак.

«По страницам Калевалы» - интерактивная игра по мотивам карело-финского эпоса.

Обед.

Игры нашего двора. Вы играли в лапту? Метали ножички? Чертили классики? А может, выведывали загаданные слова у разбойников или кидали друг другу «горячую картошку»? Забыли правила? Не беда! Будем вспоминать вместе! Кюккя – старинная игра с карельским характером!

Вечером песни под гитару у костра.

День 8
День отъезда

Завтрак. В 10.00 освобождение номеров.

По желанию за дополнительную плату обед.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории - 7 ночей
  • питание по программе - 7 завтраков (все дни, кроме первого), 7 обедов (все дни, кроме последнего), чаепитие в саамском чуме 
  • пешеходная экскурсия на курорт Марциальные воды
  • мастер-класс по выпечке калиток
  • мастер-класс по изготовлению карельского оберега
  • мастер-класс по изготовлению петроглифа
  • рыбалка с приготовлением ухи на костре
  • интерактивная игра По страницам Калевалы
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа аниматоров
  • сопровождение гида

Оплачивается отдельно

  • трансфер г. Петрозаводск – загородный комплекс Марциальные ключи 2000 руб. - легковой автомобиль (до 4х человек)
  • доп. питание (ужины)
  • экскурсия на остров Валаам. Стоимость будет утверждена в апреле 2022.
  • экскурсия на остров Кижи. Стоимость будет утверждена в апреле 2022.
  • прокат летнего спорт. оборудования и инвентаря (настольный теннис, велосипеды и др.)
  • баня
  • прокат лодок (весельные или моторные)

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