Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022
Хотите отвлечься от городской суеты, забыть о проблемах, Вам нужна перезагрузка? Экотур «Лето в Карелии» с проживанием в туркомплексе «Марциальные ключи» - именно то, что Вам нужно!
Только на минутку представьте: удивительная природа, тихое лесное озеро, живописные пейзажи, чистый свежий воздух – тот, который придает сил и наполняет энергией…
Каждый день для Вас: мед, травяные чаи, озерные раки, карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, десерты с клюквой и брусникой и другие вкусности!
В тур включена возможность поездки к главным карельским достопримечательностям - островам Кижи и Валаам.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в загородный комплекс Марциальные ключи. При необходимости за доп. плату организуем трансфер из Петрозаводска.
Размещение в номерах выбранной категории с 13:00.
Обед. Информационный коктейль.
«Вкусное счастье» - мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки «калиток» или пирожков «для зятя».
Вечерние посиделки в саамском Чуме у костра. Ароматный чай с дымком и выпечкой.
Завтрак.
Дорогами Петра I - пешеходная экскурсия на старейший русский курорт Марциальные воды, основанный по указу Петра I. Дегустация целебной воды из природных источников.
Обед.
Деревенская игротека. Турнир по настольному теннису или настольным играм.
Ландшафтная терапия - (в переводе - лечение местностью) - это метод оздоровления, связанный с созерцанием красивых пейзажей, прогулок по ним и несложных упражнений, что способствует снятию напряжения и наполнению природной энергией.
Завтрак.
Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски! Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами, которые не только не давали скучать, но и заряжали энергией!
Обед.
Рукодельные истории - изготовление карельского оберега своими руками – сувенира на память о Карелии.
Свободный день на базе отдыха или поездка на о. Валаам (по желанию за доп. плату).
Трансфер в г. Сортавала на автобусе (295 км). Завтрак ланч-бокс.
Переход на теплоходе по Ладожскому озеру на остров Валаам (40 минут).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Обед в монастырской трапезной. Концерт церковных песнопений.
Возвращение в г. Сортавала по Ладожскому озеру (40 минут). Возвращение на базу отдыха (295 км). Продолжительность поездки - около 18 часов.
Если Вы выбрали свободный день, то Вас ждёт завтрак, и возможность воспользоваться услугами загородного комплекса (за дополнительную плату):
- прокат лодок (весельные или моторные)
- рыбалка
- велосипедные прогулки
- увлекательные экскурсии по Карелии
- летние виды спорта на открытом воздухе
- посещение русской бани и многое другое. Выбор за вами!
Обед.
Ландшафтная терапия.
Завтрак.
«Охота на рыбалку» - ловля рыбы и приготовление традиционной ухи на костре.
Обед.
Мастер-класс по изготовлению «петроглифа» - наскального рисунка.
Свободный день или экскурсия на остров Кижи (по желанию за доп. плату).
Завтрак ланч-бокс. Трансфер в г. Петрозаводск. Переезд по Онежскому озеру на комете.
Музей-заповедник Кижи собрал под открытым небом 89 памятников деревянной архитектуры. Жемчужина собрания – 22-х главая Преображенская церковь высотой 37 метров.
Рядом с ней, подчеркивая ее величие и гармонию, возведены зимняя церковь Покрова Богородицы и колокольня. В 1990 г. Кижский погост вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд по Онежскому озеру на комете в Петрозаводск. Трансфер в загородный комплекс. Продолжительность поездки: около 8 часов.
Если Вы выбрали свободный день, то Вас ждёт завтрак, и возможность воспользоваться услугами загородного комплекса (за дополнительную плату):
- прокат лодок (весельные или моторные)
- рыбалка
- велосипедные прогулки
- увлекательные экскурсии по Карелии
- летние виды спорта на открытом воздухе
- посещение русской бани и многое другое. Выбор за вами!
Обед.
Ландшафтная терапия.
Завтрак.
«По страницам Калевалы» - интерактивная игра по мотивам карело-финского эпоса.
Обед.
Игры нашего двора. Вы играли в лапту? Метали ножички? Чертили классики? А может, выведывали загаданные слова у разбойников или кидали друг другу «горячую картошку»? Забыли правила? Не беда! Будем вспоминать вместе! Кюккя – старинная игра с карельским характером!
Вечером песни под гитару у костра.
Завтрак. В 10.00 освобождение номеров.
По желанию за дополнительную плату обед.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории - 7 ночей
- питание по программе - 7 завтраков (все дни, кроме первого), 7 обедов (все дни, кроме последнего), чаепитие в саамском чуме
- пешеходная экскурсия на курорт Марциальные воды
- мастер-класс по выпечке калиток
- мастер-класс по изготовлению карельского оберега
- мастер-класс по изготовлению петроглифа
- рыбалка с приготовлением ухи на костре
- интерактивная игра По страницам Калевалы
- транспортное обслуживание по программе
- работа аниматоров
- сопровождение гида
Оплачивается отдельно
- трансфер г. Петрозаводск – загородный комплекс Марциальные ключи 2000 руб. - легковой автомобиль (до 4х человек)
- доп. питание (ужины)
- экскурсия на остров Валаам. Стоимость будет утверждена в апреле 2022.
- экскурсия на остров Кижи. Стоимость будет утверждена в апреле 2022.
- прокат летнего спорт. оборудования и инвентаря (настольный теннис, велосипеды и др.)
- баня
- прокат лодок (весельные или моторные)
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