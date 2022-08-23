Туры на Валаам в Карелию : 9

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...

Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

Семейный тур в Карелию с проживанием на загородной базе Марциальные ключи. Тур предполагает экскурсии и насыщенную анимационную программу для взрослых и детей. Возможно...

Трёхдневный экскурсионный тур по основным достопримечательностям Карелии. В программу тура входит: посещение святой обители - о. Валаам, экскурсия по столице Карелии - ...

Туры на Валаам с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы