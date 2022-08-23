Туры на Валаам в Карелию : 9
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Кижи-Валаам-Кивач
Трёхдневный экскурсионный тур по основным достопримечательностям Карелии. В программу тура входит: посещение святой обители - о. Валаам, экскурсия по столице Карелии - ...
Ближайший заезд:
c 08 июня по 10 июня
3 дня 2 ночи
от 23700 ₽
Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022
Семейный тур в Карелию с проживанием на загородной базе Марциальные ключи. Тур предполагает экскурсии и насыщенную анимационную программу для взрослых и детей. Возможно...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 09 июля
8 дней 7 ночей
от 30300 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 39800 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 44400 ₽
Кижи-Валаам-Соловки
Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...
Ближайший заезд:
c 08 июня по 12 июня
5 дней 4 ночи
от 47400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках
Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 11 июня
7 дней 6 ночей
от 48150 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 08 июня
7 дней 6 ночей
от 48900 ₽
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