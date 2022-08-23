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Туры на Валаам в Карелию : 9

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Карелия 2023 г.

Кижи-Валаам-Кивач

Трёхдневный экскурсионный тур по основным достопримечательностям Карелии. В программу тура входит: посещение святой обители - о. Валаам, экскурсия по столице Карелии - ...

Ближайший заезд:

c 08 июня по 10 июня

3 дня 2 ночи

от 23700 ₽

Карелия 2023 г.

Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022

Семейный тур в Карелию с проживанием на загородной базе Марциальные ключи. Тур предполагает экскурсии и насыщенную анимационную программу для взрослых и детей. Возможно...

Ближайший заезд:

c 02 июля по 09 июля

8 дней 7 ночей

от 30300 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 06 июня

5 дней 4 ночи

от 35500 ₽

Карелия 2023 г.
(4)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 10 июня

6 дней 5 ночей

от 39800 ₽

Карелия 2023 г.
(10)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 43300 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 10 июня

6 дней 5 ночей

от 44400 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Кижи-Валаам-Соловки

Пятидневный тур по самым популярным местам Карелии: о. Кижи с уникальным ансамблем церквей и построек, отражающих аутентичные мотивы традиционной карельской деревянной ...

Ближайший заезд:

c 08 июня по 12 июня

5 дней 4 ночи

от 47400 ₽

Карелия 2023 г.
(7)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках

Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 11 июня

7 дней 6 ночей

от 48150 ₽

Карелия 2023 г.
(6)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 08 июня

7 дней 6 ночей

от 48900 ₽

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