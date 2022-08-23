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Зимняя экспедиция к горе Воттоваара

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Гора Воттоваара - это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то - животных. Здесь же огромные каменные валуны - сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой. 

  • Вы увидите скрюченные деревья и каменные сейды на мистической горе Воттоваара, которая манит шаманов со всего мира, северные просторы векового леса и древний потухший вулкан Гирвас в зимнем пейзаже и, если повезет, северное сияние.
  • Вы узнаете, почему гора Воттоваара признана историко-культурным объектом, как снаряжают зимнюю экспедицию и почему северную ягоду морошку издревле называли царской ягодой.
  • Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах, обустраивать лагерь в зимних условиях.
  • Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, блюда из красной рыбы, уху на сливках, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод и карельский бальзам.
  • Вы почувствуете исключительность момента, когда проснётесь в палатке посреди зимнего хвойного леса, когда будете сидеть у костра, наслаждаясь горячим чаем и душевными разговорами.

Программа тура

День 1
На внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горы. 232 км на джипах, 40 км на снегоходах.

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак. Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

На улице уже ждут внедорожники. Усаживаемся поудобнее и отправляемся до ближайшего к Воттовааре посёлка.

По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС. 

Устраиваем небольшой перекус: пьем горячий чай, пробуем клюкву в сахаре и карельские пироги.

Едем дальше, продолжая наслаждаться зимним лесом.

По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Перед поездкой хорошенько подкрепляемся бутербродами с красной рыбой, калитками с пшеном,  морошковым вареньем и другими вкусностями.

Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением – настоящая экспедиция!

Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара. 

Световой день на севере короткий – получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!

Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню. 

Ужинаем копченой красной рыбой! Пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды... 

Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы!

Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.

День 2
Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторы. 15 км на снегоходах, 4-5 км на снегоступах.

Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой. 

Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса. Завтракаем.

Подъезжаем на снегоходах поближе к горе. Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину! 

Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.

Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных. Здесь же огромные каменные валуны – сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой. 

Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов. Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.

Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь.

На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и  одновременно с этим проводят мастер-класс.

Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками. Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции. Приезжайте и пробуйте сами!

Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!

Уже завтра возвращаемся в город, к обычной жизни, но уже другими людьми...

День 3
Прощание с горой, сбор лагеря и возвращение в город. 40 км на снегоходах, 232 км на джипах.

После завтрака собираем лагерь: упаковываем личные вещи и общее снаряжение и  вместе с инструкторами погружаем все в сани.

На снегоходах едем уже более уверенно и мысленно прощаемся с этим волшебным местом. 

В посёлке устраиваем плотный перекус. Рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в обратный путь.

По пути заезжаем на базу отдыха. Жаркая банька после 3-х дней в снежном лесу – невероятное удовольствие! А после идем в ресторан базы и ужинаем блюдами национальной карельской кухни.

Дальше по маршруту – ж/д вокзал г. Петрозаводска. Отправляемся вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия!

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе,
  • питание по программе,
  • размещение по программе (2 ночи) ( зимние палатки),
  • работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика,
  • аренда снегохода и экипировки, топливо,
  • участие в мастер-классах по приготовлению рыбы,
  • прогулка на снегоступах по зимнему лесу.

Оплачивается отдельно

  • одноместная посадка на снегоходе - 29 100 руб.
  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск.
  • дополнительные сутки размещения.
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).

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