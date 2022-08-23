Зимняя экспедиция к горе Воттоваара
Гора Воттоваара - это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то - животных. Здесь же огромные каменные валуны - сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой.
- Вы увидите скрюченные деревья и каменные сейды на мистической горе Воттоваара, которая манит шаманов со всего мира, северные просторы векового леса и древний потухший вулкан Гирвас в зимнем пейзаже и, если повезет, северное сияние.
- Вы узнаете, почему гора Воттоваара признана историко-культурным объектом, как снаряжают зимнюю экспедицию и почему северную ягоду морошку издревле называли царской ягодой.
- Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах, обустраивать лагерь в зимних условиях.
- Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, блюда из красной рыбы, уху на сливках, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод и карельский бальзам.
- Вы почувствуете исключительность момента, когда проснётесь в палатке посреди зимнего хвойного леса, когда будете сидеть у костра, наслаждаясь горячим чаем и душевными разговорами.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак. Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
На улице уже ждут внедорожники. Усаживаемся поудобнее и отправляемся до ближайшего к Воттовааре посёлка.
По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС.
Устраиваем небольшой перекус: пьем горячий чай, пробуем клюкву в сахаре и карельские пироги.
Едем дальше, продолжая наслаждаться зимним лесом.
По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Перед поездкой хорошенько подкрепляемся бутербродами с красной рыбой, калитками с пшеном, морошковым вареньем и другими вкусностями.
Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением – настоящая экспедиция!
Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара.
Световой день на севере короткий – получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!
Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню.
Ужинаем копченой красной рыбой! Пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды...
Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы!
Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.
Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой.
Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса. Завтракаем.
Подъезжаем на снегоходах поближе к горе. Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину!
Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.
Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных. Здесь же огромные каменные валуны – сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой.
Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов. Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.
Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь.
На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и одновременно с этим проводят мастер-класс.
Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками. Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции. Приезжайте и пробуйте сами!
Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!
Уже завтра возвращаемся в город, к обычной жизни, но уже другими людьми...
После завтрака собираем лагерь: упаковываем личные вещи и общее снаряжение и вместе с инструкторами погружаем все в сани.
На снегоходах едем уже более уверенно и мысленно прощаемся с этим волшебным местом.
В посёлке устраиваем плотный перекус. Рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в обратный путь.
По пути заезжаем на базу отдыха. Жаркая банька после 3-х дней в снежном лесу – невероятное удовольствие! А после идем в ресторан базы и ужинаем блюдами национальной карельской кухни.
Дальше по маршруту – ж/д вокзал г. Петрозаводска. Отправляемся вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия!
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе,
- питание по программе,
- размещение по программе (2 ночи) ( зимние палатки),
- работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика,
- аренда снегохода и экипировки, топливо,
- участие в мастер-классах по приготовлению рыбы,
- прогулка на снегоступах по зимнему лесу.
Оплачивается отдельно
- одноместная посадка на снегоходе - 29 100 руб.
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск.
- дополнительные сутки размещения.
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки).
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽
По карельской земле
Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...
Ближайший заезд:
c 24 декабря по 25 декабря
2 дня 1 ночь
от 38700 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
По земле карелов-ливвиков
Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 43000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Снегоходный тур в парк Паанаярви
Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 52000 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Новый год в кругу семьи
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 69500 ₽
Белое море - Паанаярви
Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 16 февраля
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽
Кольский, Карелия, Белое море
Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽