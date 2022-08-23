Зимняя экспедиция к горе Воттоваара

Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой.

Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса. Завтракаем.

Подъезжаем на снегоходах поближе к горе. Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину!

Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.

Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря. Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе. Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то – животных. Здесь же огромные каменные валуны – сейды. Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано тайной и мистикой.

Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов. Жарим сосиски на спирту, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.

Солнце начинает садиться – отправляемся в обратный путь.

На ужин инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне и одновременно с этим проводят мастер-класс.

Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками. Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции. Приезжайте и пробуйте сами!

Проводим время у костра, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!

Уже завтра возвращаемся в город, к обычной жизни, но уже другими людьми...