Заповедные места
Снегоходный тур "Заповедные места" подарит Вам заряд бодрости и хорошего настроения! Мы с Вами увидим прекрасные зимние места Сямозерья, проедем по старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга. Также посетим старинную деревню Павшойла, где увидим часовню Вознесения Господня, построенную в середине 19 века.
А на ночь остановимся в чудесном эко-отеле New Camp, который сочетает в себе городской комфорт и нетронутую цивилизацией природу.
Вас ждет:
Программа тура
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер на базу отдыха, размещение в двухместных номерах эко-отеля New Camp.
11:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
12:30 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Рубчойла.
Экскурсия и выступление фольклорного ансамбля в деревне Рубчойла.
Обед с блюдами национальной кухни.
Возвращение на базу отдыха. Пробег примерно 70 км.
20:00 Ужин. Свободное время.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") - деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) - нежилая деревня Мянгусельга - Инжунаволок (часовня Николая Чудотворца). Пробег примерно 80 км.
Маршрут проходит по лесным дорожкам и по озеру Сямозеро.
15:00 Обед. Освобождение номеров.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Эко-отель New Camp
Эко-отель "New Camp". Современные уединенные домики со всеми удобствами в глубине чудесного карельского леса.
Эко-отель расположился в сосновом бору на берегу красивого озера Сямозеро. На территории для гостей есть всё необходимое для полноценного отдыха: три бани, банный чан, большой шатёр для проведения мероприятий, уютное костровое место, тропинки для прогулок, лесное кафе.
Гостей ждёт двуспальная кровать (или две раздельные при необходимости) с матрасами Askona и белоснежным бельём, панорамное окно во всю стену с видом на лес и авторский декор из натурального дерева.
Внутри – персональный душ и туалет, пол с подогревом, полотенца.
- группа от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые даты
Включено в стоимость
- трансферы по программе тура
- питание и проживание (2-х местные номера) по программе
- аренда снегохода, ГСМ
- полная экипировка (комбинезон, шлем, подшлемник, сапоги, перчатки)
- работа инструктора
Оплачивается отдельно
- проезд от/до Петрозаводска
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