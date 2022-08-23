Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Заповедные места

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Снегоходный тур "Заповедные места" подарит Вам заряд бодрости и хорошего настроения! Мы с Вами увидим прекрасные зимние места Сямозерья, проедем по старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга. Также посетим старинную деревню Павшойла, где увидим часовню Вознесения Господня, построенную в середине 19 века.

А на ночь остановимся в чудесном эко-отеле New Camp, который сочетает в себе городской комфорт и нетронутую цивилизацией природу.

Программа тура

День 1
Деревня Рубчойла и экскурсия с выступлением фольклорного ансамбля

08:00  Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска. 

Завтрак в кафе города.

Трансфер на базу отдыха, размещение в двухместных номерах эко-отеля New Camp.

11:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

12:30 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Рубчойла.

Экскурсия и выступление фольклорного ансамбля в деревне Рубчойла.

Обед с блюдами национальной кухни.

Возвращение на базу отдыха. Пробег примерно 70 км.

20:00 Ужин. Свободное время.

День 2
Деревня Сергилахта и сафари по уснувшим карельским деревням

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") - деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) - нежилая деревня Мянгусельга - Инжунаволок (часовня Николая  Чудотворца). Пробег примерно 80 км.

Маршрут проходит по лесным дорожкам и по озеру Сямозеро.

15:00 Обед. Освобождение номеров.

16:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Стоимость

Эко-отель New Camp

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 2 дня с человека
Двухместное размещение
37 600 ₽
Одноместное размещение
41 100 ₽
1-местная посадка
за 2 дня с человека
Двухместное размещение
49 700 ₽
Одноместное размещение
53 200 ₽
Размещение в туре:

Эко-отель "New Camp". Современные уединенные домики со всеми удобствами в глубине чудесного карельского леса.

Эко-отель расположился в сосновом бору на берегу красивого озера Сямозеро. На территории для гостей есть всё необходимое для полноценного отдыха: три бани, банный чан, большой шатёр для проведения мероприятий, уютное костровое место, тропинки для прогулок, лесное кафе.

Гостей ждёт двуспальная кровать (или две раздельные при необходимости) с матрасами Askona и белоснежным бельём, панорамное окно во всю стену с видом на лес и авторский декор из натурального дерева.
Внутри – персональный душ и туалет, пол с подогревом, полотенца. 

Важно: 
  • группа от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые даты

Включено в стоимость

  • трансферы по программе тура
  • питание и проживание (2-х местные номера) по программе
  • аренда снегохода, ГСМ
  • полная экипировка (комбинезон, шлем, подшлемник, сапоги, перчатки)
  • работа инструктора

Оплачивается отдельно

  • проезд от/до Петрозаводска

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

По карельской земле

Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...

Ближайший заезд:

c 24 декабря по 25 декабря

2 дня 1 ночь

от 38700 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

По земле карелов-ливвиков

Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 43000 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2023 г.

Снегоходный тур в парк Паанаярви

Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 52000 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽

Карелия 2023 г.

Новый год в кругу семьи

Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 69500 ₽

Карелия 2023 г.

Белое море - Паанаярви

Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 16 февраля

5 дней 4 ночи

от 123000 ₽

Карелия 2023 г.

Кольский, Карелия, Белое море

Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 123000 ₽