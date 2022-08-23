Снегоходный тур "Заповедные места" подарит Вам заряд бодрости и хорошего настроения! Мы с Вами увидим прекрасные зимние места Сямозерья, проедем по старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга. Также посетим старинную деревню Павшойла, где увидим часовню Вознесения Господня, построенную в середине 19 века.

А на ночь остановимся в чудесном эко-отеле New Camp, который сочетает в себе городской комфорт и нетронутую цивилизацией природу.