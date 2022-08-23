Выходные на севере - снегоходы, снегоступы, собачьи упряжки, национальная кухня
- Вы увидите “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера.
- Вы узнаете, как запрягать собак в упряжку и для чего нужны снегоступы, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года и где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга.
- Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить красную рыбу двумя необычными способами.
- Вы попробуете разные блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, клюкву в сахаре, два вида ухи, семь видов ряпушки, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод.
- Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча туристов на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07.50 тура.
В ресторане знакомимся с ребятами. Новые знакомства — это всегда новые возможности! Мы уже единомышленники, раз собрались здесь, а значит, скучно не будет. День обещает быть насыщенным, лучше съесть завтрак целиком.
В автобусе удаётся немного прикорнуть. Начинает светать. Выходим в сосновом лесу. Здесь стоят уютные домики, где мы будем ночевать. Чувствуете этот воздух? А вот снаряжают наши снегоходы. Подбираем экипировку. Инструктаж... и уже не терпится сесть на них и повернуть ключ зажигания.
На первом круге становится понятен уровень манёвренности машины. Наверняка, каждый посбивал палки на тренировочной трассе - инструкторы могли поставить их и подальше друг от друга:). А теперь отправляемся в путь - нас ожидает что-то интересное!
В зимнем лесу по трассе много следов лесных зверей. Но настоящее сафари начинается на просторах замёрзшего озера Сандал. Инструктор постепенно увеличивает скорость, позволяя нам тоже немного разогнаться! Чувствуешь себя властелином мира, который осматривает свои снежные владения:).
На горизонте показывается деревянная церковь Петра и Павла 1620 года постройки. Она стоит на острове Лычный уже четыре столетия и прекрасна как снаружи, так и внутри. Это самая древняя церковь в Карелии! Одно дело посетить популярный остров Кижи - другое, увидеть церковь на острове Лычный. Место совершенно невероятное, известное немногим.
Инструктор наливает горячий чай и угощает клюквой в сахаре - ммм, что-то одновременно и кисленькое и сладенькое).
Доезжаем до горы Белая, более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит мраморная церковь 19-го века, её спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Как жаль, что сотни церквей по России, разграбленные и уничтоженные советской властью, так и не восстановились.
Подъезжаем к уютной базе, в кафе окна выходят на реку и старинные домики на другом берегу. Запах еды заставляет урчать желудок. Здесь нам предлагают уху и 7 видов ряпушки. Сколько, сколько? Здесь в ней точно знают толк! Хозяин базы научит жарить красную рыбу на камне. Жаришь,окунаешь её в соус и сразу в рот. Ну, карелы дают - умудряются готовить рыбу на чём угодно!
По пути до базы проезжаем несколько деревень. Жизнь в них малозаметна, поэтому их называют “уснувшими”. В деревне Ояжа разрушенные срубы больших хуторов, остался только один жилой дом. А рядом с деревней Ерши словно ниоткуда появляется восхитительная часовенка. Поддерживая друг друга, мы все поднялись на верхнюю площадку. Сегодня фотоконтент в телефонах наполнился архитектурными шедеврами Русского Севера.
Стоит ли еще писать про ужин с карельскими настойками и баньку на базе? Глаза слипаются. Лишь бы добраться до кровати.
Плотный завтрак. В здоровом теле - здоровый дух:) Давно у меня не было такого крепкого сна. Отличное настроение и полно энергии. Что будет сегодня? Встреча с лучшими животными на планете!
Ура! До питомника поедем на снегоходах, ещё немного покатаемся по сосновому лесу. Сегодня задача надышаться этим воздухом до отвала:). Лай неугомонных хаски слышен издалека.Четвероногие создания встречают нас, виляя хвостом. Потискать их за густую шерсть и поиграться - настоящее удовольствие. Общение с животными - лучшая терапия. Запрягаем собак - это не просто, особенно если ты сталкиваешься с этим впервые:). Они постоянно рвутся вперёд, им не терпится умчать нас.
Поездка на санях в упряжке, как машина времени, отправляет во времена, когда человек жил в гармонии с природой. Особенно радуют небольшие спуски и подъёмы, кровь застывает от эмоций. Прогулка по лесу на снегоступах добавляет экзотики. А ведь так до сих пор живут некоторые северные народы!
Инструктор показывает, как приготовить красную рыбу на бревне - интересно попробовать. Неужели прожарится? Удивительные карелы могут приготовить рыбу на чём угодно. А уха на сливках - пальчики оближешь!
Возвращаемся на базу на снегоходах, а там пересаживаемся на автобус.
До города 85 км. По пути в Петрозаводск хохочем на весь автобус. Жаль уезжать из Карелии, жаль расставаться с людьми, с которыми тебя связывает столько эмоций. Прислоняюсь к окну, с благодарной улыбкой смотрю на проносящийся снежный лес. Уже хочется вернуться сюда снова:).
Напоследок угощаем поморским ужином в ресторане. Поезд совсем скоро.
Безмолвное величие северной архитектуры, снег, развевающийся от снегоходов во все стороны, преданные глаза собак и их радостный лай возвращают вкус к жизни. А талант мастеров, построивших прекрасные деревянные церкви, впечатляет и вдохновляет на новые достижения. Теперь, когда мне понадобится вдохновение, я знаю куда и с кем мне отправиться.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение по программе (1 ночь)
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовень
- участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
- катание на собачьих упряжках
- прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- дополнительные услуги базы
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 50 руб./чел./сутки)
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