Выходные на севере - снегоходы, снегоступы, собачьи упряжки, национальная кухня

Встреча туристов на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07.50 тура.

В ресторане знакомимся с ребятами. Новые знакомства — это всегда новые возможности! Мы уже единомышленники, раз собрались здесь, а значит, скучно не будет. День обещает быть насыщенным, лучше съесть завтрак целиком.

В автобусе удаётся немного прикорнуть. Начинает светать. Выходим в сосновом лесу. Здесь стоят уютные домики, где мы будем ночевать. Чувствуете этот воздух? А вот снаряжают наши снегоходы. Подбираем экипировку. Инструктаж... и уже не терпится сесть на них и повернуть ключ зажигания.

На первом круге становится понятен уровень манёвренности машины. Наверняка, каждый посбивал палки на тренировочной трассе - инструкторы могли поставить их и подальше друг от друга:). А теперь отправляемся в путь - нас ожидает что-то интересное!

В зимнем лесу по трассе много следов лесных зверей. Но настоящее сафари начинается на просторах замёрзшего озера Сандал. Инструктор постепенно увеличивает скорость, позволяя нам тоже немного разогнаться! Чувствуешь себя властелином мира, который осматривает свои снежные владения:).

На горизонте показывается деревянная церковь Петра и Павла 1620 года постройки. Она стоит на острове Лычный уже четыре столетия и прекрасна как снаружи, так и внутри. Это самая древняя церковь в Карелии! Одно дело посетить популярный остров Кижи - другое, увидеть церковь на острове Лычный. Место совершенно невероятное, известное немногим.

Инструктор наливает горячий чай и угощает клюквой в сахаре - ммм, что-то одновременно и кисленькое и сладенькое).

Доезжаем до горы Белая, более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит мраморная церковь 19-го века, её спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Как жаль, что сотни церквей по России, разграбленные и уничтоженные советской властью, так и не восстановились.

Подъезжаем к уютной базе, в кафе окна выходят на реку и старинные домики на другом берегу. Запах еды заставляет урчать желудок. Здесь нам предлагают уху и 7 видов ряпушки. Сколько, сколько? Здесь в ней точно знают толк! Хозяин базы научит жарить красную рыбу на камне. Жаришь,окунаешь её в соус и сразу в рот. Ну, карелы дают - умудряются готовить рыбу на чём угодно!

По пути до базы проезжаем несколько деревень. Жизнь в них малозаметна, поэтому их называют “уснувшими”. В деревне Ояжа разрушенные срубы больших хуторов, остался только один жилой дом. А рядом с деревней Ерши словно ниоткуда появляется восхитительная часовенка. Поддерживая друг друга, мы все поднялись на верхнюю площадку. Сегодня фотоконтент в телефонах наполнился архитектурными шедеврами Русского Севера.

Стоит ли еще писать про ужин с карельскими настойками и баньку на базе? Глаза слипаются. Лишь бы добраться до кровати.