Воскресный snow драйв 2022
Отличная возможность увлекательно провести субботу-воскресенье в снегоходном походе наполненном элементами легкого экстрима на просторах зимних озёр и заснеженной карельской тайги. С ночёвкой в таёжной избушке.
- Удобно для Питера и Мурманска: суббота и воскресенье в снегоходном походе, а в понедельник на работ
- Двухдневный автономный поход на снегоходах «yamaha viking 540» в самое сердце карельской тайги!
- Умеете? Отлично! Мечтаете? Научим! Вы за штурвалом снегохода в этом снежном таёжном походе!
- Вы получите качественную экипировку из Финляндии! Вам будет уютно и тепло в таёжной глуши!
- Ночёвка в лесной избушке! Настоящая банька, парилка, берёзовый веник и прорубь в чистейшем озере!
- Таёжная уха, лосятина, морошковое варенье и морс из лесных ягод под звёздным небосклоном!
- Увлекательный рельеф трассы! Чарующие и завораживающие снежные пейзажи северной Карелии!
- Бесконечное внимание, чуткость и забота наших инструкторов и персонала каждую минуту!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Кемь:
-
из Санкт-Петербурга поезд №22. Прибытие в Кемь в 10:39
-
из Мурманска поезд №15. Прибытие в Кемь в 06:00
Внимание! Для прибывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2500 руб. за машину в одну сторону. Для прибывающих на поездах при группе пассажиров от 3-х и выше услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Групповой трансфер в 11:00. Встреча на ж/д вокзале «Кемь» в 11:00 у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ». Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в посёлок Калевала (180 км).
Обед.
Информация о маршруте. Подготовка к походу. Подбор экипировки: комбинезоны, подшлемники, шлем, перчатки, зимняя обувь (если личная не соответствует требованиям). Проходим инструктаж: повороты, торможение. Все это нам очень пригодится в походе. Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора, переходите к практической части тура на снегоходах.
Наш маршрут начнется прямо от самого большого в мире амулета «Ловец снов», (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннеса» и «Книгу Рекордов России». Он величественно охраняет спокойствие всех, кто отдыхает на территории нашего туркомплекса «ВелТ». Он заботливо пожелает Вам приятного похода.
Протяженность маршрута в этот день 50 км. Чистое время в пути 3-5 часов в зависимости от погодных условий и навыков участников. На маршруте перекус: сухой паек, бульон, чай/кофе.
Каждый раз, отправляясь по такому маршруту, думаешь «Боже, как красиво! Как бы найти время бесконечно смотреть на эту красоту?». Тур на снегоходах «Воскресный Snow Драйв» создан не для того, чтобы накрутить бесконечное количество километров. Это наслаждение природой в выходные дни. Потрясающие, словно с картинки берега озёр и вековые сосны, которые мелькают мимо и нисколько не напоминают телеграфные городские столбы. Каждое дерево особое, красивое по-своему. Через каждый километр так и хочется поставить табличку «Национальный парк», чтобы никогда и никто это не тронул.
Рельеф настолько яркий и переменчивый, что успеваешь нахвататься разных эмоций и ощущений. Мы проследуем по береговой линии каскада малых озер, спрятанных за таёжным занавесом. Несколько крутых подъемов и спусков на старой фронтовой дороге, которая в годы Великой Отечественной Войны соединяла тыл и Калевалу с передовой (фронтом). Ведь именно здесь стояли ни сдвинувшись ни метра назад все 4 года войны советские войска, с 1941 по 1944.
У нас на севере световой день короткий. Мы врезаемся в темноту. В зимнюю хозяйку мира. Как же удивительно то ощущение от тусклого огонька, который еле приближается. Это особое ощущение победы. Добрались. Доехали. Здорово! Да, спрятанная за вековыми соснами лесная избушка Кайналойнен 2 станет удивительным пристанищем на эту ночь. Таежное зимовье… лесная избушка на берегу озера! Очень похоже на фотографию из календаря.
Вы здесь. В сердце тайги! Там, где нет никого! Даже не прислушивайтесь! Никого! Лесная таежная избушка на берегу удивительно красивого озера с диковинным названием Кайналойнен. Заснеженный лесной дом гостеприимно примет нас на свой порог. С дороги горячий чай с брусничным пирогом. И огромный бокал морса из лесных ягод! Чуть-чуть перекусили и бегом в лесную баньку с березовым веничком. А после парилочки окунёмся в белоснежный чистый снег.
Ну, а если есть отважные герои, то можно и в проруби искупаться. Потом уже разговоры, байки, впечатления… Под треск дров в печке отведаем карельской ухи, соленых сигов, котлеток из лосятины и морошковое варенье с чаем.
Лесная избушка - не туристический коттедж. Это жилье для временного проживания в лесу: отопление печное, вода из озера, умываемся в рукомойнике, паримся в бане, удобства на улице дачного типа, освещение от генератора. Спальные места: двухъярусные. Матрасы поролоновые, подушки, одеяла, постельное белье. Полотенца для умывания и для бани — всё приготовлено для участников похода. Необходимо взять только средства личной гигиены, сменную одежду после бани и после похода.
Так жили сотнями лет все народы мира. Попробуем и мы себя в таежных условиях. Это настоящий шанс испытать себя без изысков цивилизации! Когда ещё так увлекательно вы проведёте свои выходные, да ещё в снегоходном походе? Если повезет, то увидим северное сияние!
Утро должно разбудить в Вас необыкновенное чувство душевной чистоты. Здесь нет телевизора и мобильной связи. Ничто не напоминает о городской суете. Ведь тысячи лет жили люди в окружении природы. Неужели это потеряно? Нет же! Вы на островке этой свободной жизни.
Ароматы готовящегося завтрака не оставят равнодушными даже лежебок! После завтрака отправимся снова в поход по белоснежной тайге. Если повезет, мы увидим, как на озерах гуляют дикие северные олени. Многие годы олени приходят на озера, чтобы по берегам кормиться припорошенным снегом ягелем, которого в этих местах огромное количество. Держите свои фотоаппараты наготове!
Зимнее время неумолимо. Скоро начнёт смеркаться. Сквозь сахарные дебри изумрудной тайги наш путь лежит в Калевалу. В душе Вы поете и радуетесь, как ребенок. Нельзя не петь, когда вокруг сказочный мир. Об этом молчит зимняя тайга. Об этом будете знать только Вы! Ведь Вы здесь были!
Приближаемся к финишу. Калевала приветливо встречает нас. Как грустно, что все заканчивается. В Калевале ждет вкусный обед, во время которого вы уже начнёте ностальгировать по таежной тишине.
В 16:30 трансфер и отправление из Калевалы на ж/д вокзал города Кемь. Мы доставим Вас на станцию к поезду.
- Поезд №21 на Санкт-Петербург. В Кеми в 20:39 (24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 28.02; 21.03; 28.03 )
- Поезд №16 на Мурманск. В Кеми в 01:14
Внимание! Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2000 руб. за машину в одну сторону. Для убывающих на поездах при группе пассажиров от 3-х и выше услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Время трансфера может быть изменено в зависимости от расписания движения поездов.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер ж/д Кемь-Калевала-ж/д Кемь
- питание, в том числе на активной части маршрута и в лесу
- 2-х дневный маршрут на снегоходах YAMAHA VIKING 540
- ночевка в лесной избушке, таежная банька, березовый веник, прорубь
- экипировка: комбинезон, шлем, перчатки, сапоги
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – г. Кемь и обратно, Санкт-Петербург – г. Кемь и обратно
Отзывы
Записались на Воскресный snow драйв, и хотим выразить искреннюю благодарность за прекрасно проведенное время и профессиональную организацию тура. Мы сами из Питера, и нам очень понравилось проводить вот так уин-энд, а потом на службу с новыми силами. Нас научили управлять снегоходом, мы попробовали настоящую русскую баньку, еще и ночевали в настоящей лесной избушке. Просто сказка в реальной жизни!
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽
По карельской земле
Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...
Ближайший заезд:
c 24 декабря по 25 декабря
2 дня 1 ночь
от 38700 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
По земле карелов-ливвиков
Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 43000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Снегоходный тур в парк Паанаярви
Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 52000 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Новый год в кругу семьи
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 69500 ₽
Белое море - Паанаярви
Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 16 февраля
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽
Кольский, Карелия, Белое море
Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽