Снегоходный тур в парк Паанаярви

Когда в крупных городах подолгу нет снега, на севере Карелии в конце октября выпадает первый снег, и белоснежное покрывало застилает все землю. Северная природа вдохновляет человека и заряжает энергией и оптимизмом.

В этом снегоходном туре вы увидите прекрасные достопримечательности Национального парка Паанаярви. А близость к северному магнитному полюсу Земли дает возможность увидеть и одно из чудесных явлений природы - северное сияние.

На маршруте вас ждет:

водопад Киваккакоски

гора Киваккатунтури с великолепными видами

наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен

озеро Паанаярви - образованное в разломах скального основания, самое глубокое среди малых озёр Фенноскандии и Красные скалы, достигают 60 метров, а стены уходят вертикально в воду еще на 128 метров

много километров снега среди девственных лесов национального парка и за его пределами.

Возрастное ограничение 18+

Протяженность маршрута: 300 км.