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Снегоходный тур в парк Паанаярви

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Когда в крупных городах подолгу нет снега, на севере Карелии в конце октября выпадает первый снег, и белоснежное покрывало застилает все землю. Северная природа вдохновляет человека и заряжает энергией и оптимизмом.

В этом снегоходном туре вы увидите прекрасные достопримечательности Национального парка Паанаярви. А близость к северному магнитному полюсу Земли дает возможность увидеть и одно из чудесных явлений природы - северное сияние.

На маршруте вас ждет:

  • водопад Киваккакоски
  • гора Киваккатунтури с великолепными видами
  • наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен
  • озеро Паанаярви - образованное в разломах скального основания, самое глубокое среди малых озёр Фенноскандии и Красные скалы, достигают 60 метров, а стены уходят вертикально в воду еще на 128 метров
  • много километров снега среди девственных лесов национального парка и за его пределами.

Возрастное ограничение 18+

Протяженность маршрута: 300 км.

Программа тура

День 1
Поселок Пяозерский - национальный парк Паанаярви - гора Киваккатунтури

Встреча на ж/д вокзале поселка Лоухи 4:00, трансфер до поселка Пяозерский 110 км. Встреча группы, знакомство.

Завтрак в гостинице.

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Выход на снегоходный маршрут: поселок Пяозерский - национальный парк Паанаярви - гора Киваккатунтури.

Доехав до парка, оформляем документы и перекусываем (горячий чай, бутерброды, сладости и др.).

Далее нам предстоит добраться до вершины горы Киваккатунтури (499 метров), откуда открывается потрясающий вид на озеро Пяозеро и практически весь национальный парк.

Фотографируемся, немного отдыхаем, спускаемся с горы и направляемся к домику, где и расположимся на ночлег.

Дневной пробег на снегоходах около 100 км.

День 2
Гостевой дом - деревня Вартиолампи - водопад Киваккакоски - озеро Паанаярви (Красные скалы)

Завтрак.

Выход на снегоходный маршрут: Гостевой дом - деревня Вартиолампи - водопад Киваккакоски - озеро Паанаярви (Красные скалы).

Посещение незамерзающего водопада Киваккакоски, заезд по пути в бывшую деревню Вартиолампи.

А также посетим озеро Паанаярви, где находятся красные скалы "Рускеакаллио"

В пути перекус.

Возвращение в гостевой дом.

Ужин. Банька.

Дневной пробег на снегоходах около 90 км.

День 3
Гора Нуорунен - самая высокая точка Карелии

Завтрак.

В этот день предстоит добраться на снегоходах на самую высокую точку Карелии гору Нуорунен (576 м.).

В пути перекус.

Насладившись пейзажами, открывающимися с горы, мы вернемся в поселок Пяозерский около 19-20 часов вечера, где нас будет ждать сытный ужин.

Дневной пробег на снегоходах около 120 км.

Трансфер до ж/д станции поселка Лоухи (100 км).

Отъезд домой ночными поездами.

Стоимость

Избушки парка Паанаярви

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2-хместная посадка
за 3 дня с человека
52 000 ₽
1-местная посадка
за 3 дня с человека
67 000 ₽

База отдыха Ниска

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
65 000 ₽
1-местная посадка
за 3 дня с человека
85 000 ₽
Избушки парка "Паанаярви"
  • Отопление печное
  • Внутреннее убранство избы: стол, скамья, полка для посуды, железная печь с двумя конфорками, места для сна (спят все в одной комнате, предоставляется чистое постельное белье)
  • Электричества нет, для света используется генератор
  • Туалет на улице
  • Рядом с домиками расположены бани на дровах
База отдыха "Ниска"

Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами. В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.

Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.

Важно:
  • группы от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые сроки

Включено в стоимость

  • аренда снегоходов
  • ГСМ на снегоходы
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • проживание в избах парка либо на базе отдыха Ниска
  • трансфер по программе
  • питание по программе
  • работа инструктора
  • входные билеты на посещение парка Паанаярви
  • баня (при проживании в избах парка)

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до г. Лоухи и обратно
  • баня (при проживании на базе отдыха Ниска)

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