Снегоходный тур в парк Паанаярви
Когда в крупных городах подолгу нет снега, на севере Карелии в конце октября выпадает первый снег, и белоснежное покрывало застилает все землю. Северная природа вдохновляет человека и заряжает энергией и оптимизмом.
В этом снегоходном туре вы увидите прекрасные достопримечательности Национального парка Паанаярви. А близость к северному магнитному полюсу Земли дает возможность увидеть и одно из чудесных явлений природы - северное сияние.
На маршруте вас ждет:
- водопад Киваккакоски
- гора Киваккатунтури с великолепными видами
- наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен
- озеро Паанаярви - образованное в разломах скального основания, самое глубокое среди малых озёр Фенноскандии и Красные скалы, достигают 60 метров, а стены уходят вертикально в воду еще на 128 метров
- много километров снега среди девственных лесов национального парка и за его пределами.
Возрастное ограничение 18+
Протяженность маршрута: 300 км.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале поселка Лоухи 4:00, трансфер до поселка Пяозерский 110 км. Встреча группы, знакомство.
Завтрак в гостинице.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на снегоходный маршрут: поселок Пяозерский - национальный парк Паанаярви - гора Киваккатунтури.
Доехав до парка, оформляем документы и перекусываем (горячий чай, бутерброды, сладости и др.).
Далее нам предстоит добраться до вершины горы Киваккатунтури (499 метров), откуда открывается потрясающий вид на озеро Пяозеро и практически весь национальный парк.
Фотографируемся, немного отдыхаем, спускаемся с горы и направляемся к домику, где и расположимся на ночлег.
Дневной пробег на снегоходах около 100 км.
Завтрак.
Выход на снегоходный маршрут: Гостевой дом - деревня Вартиолампи - водопад Киваккакоски - озеро Паанаярви (Красные скалы).
Посещение незамерзающего водопада Киваккакоски, заезд по пути в бывшую деревню Вартиолампи.
А также посетим озеро Паанаярви, где находятся красные скалы "Рускеакаллио"
В пути перекус.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин. Банька.
Дневной пробег на снегоходах около 90 км.
Завтрак.
В этот день предстоит добраться на снегоходах на самую высокую точку Карелии гору Нуорунен (576 м.).
В пути перекус.
Насладившись пейзажами, открывающимися с горы, мы вернемся в поселок Пяозерский около 19-20 часов вечера, где нас будет ждать сытный ужин.
Дневной пробег на снегоходах около 120 км.
Трансфер до ж/д станции поселка Лоухи (100 км).
Отъезд домой ночными поездами.
Стоимость
Избушки парка Паанаярви
База отдыха Ниска
- Отопление печное
- Внутреннее убранство избы: стол, скамья, полка для посуды, железная печь с двумя конфорками, места для сна (спят все в одной комнате, предоставляется чистое постельное белье)
- Электричества нет, для света используется генератор
- Туалет на улице
- Рядом с домиками расположены бани на дровах
Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами. В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.
Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.
Важно:
- группы от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые сроки
Включено в стоимость
- аренда снегоходов
- ГСМ на снегоходы
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- проживание в избах парка либо на базе отдыха Ниска
- трансфер по программе
- питание по программе
- работа инструктора
- входные билеты на посещение парка Паанаярви
- баня (при проживании в избах парка)
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до г. Лоухи и обратно
- баня (при проживании на базе отдыха Ниска)
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