Снегоходный престиж
Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса Три медведя, в котором вы увидите медведей, бургузинских соболей, барсуков, волков, дальневосточных леопардов и др. животных, а также подледная рыбалка на озере Сямозеро.
Заряд бодрости и хорошего настроения гарантированы!
Вас ждет:
Программа тура
8:00 Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер на базу отдыха (70 км). Размещение в номерах.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на снегоходный маршрут: база отдыха - оз. Сямозеро - Зоокомплекс Три медведя - Сямозерские острова - база отдыха.
За доп. плату предлагаем посетить зоокомплекс Три медведя, где Вы сможете увидеть таких животных как бургузинские соболи, барсуки, волки, еноты, дальневосточные леопарды, ну и конечно же, медведи.
В пути перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, фрукты, сладости).
Дневной пробег на снегоходах 40 км.
Ужин на базе отдыха.
За доп. плату предлагаем попариться в жаркой бане.
Завтрак.
Выдача необходимого снаряжения для рыбалки.
Выезд на снегоходах на озеро Сямозеро в поисках рыбного места, 40 км.
Сверлим лунки, инструктор расскажет и покажет, как правильно ловить рыбу.
В пути перекус.
Возвращение на базу.
Обед. Сбор вещей.
Трансфер в Петрозаводск к вечерним поездам.
Стоимость
Включено в стоимость
- аренда снегоходов и экипировки
- арнеда снаряжения для рыбалки
- ГСМ на снегоходы
- трансферы по программе
- питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин, 2 перекуса в пути - горячий чай из термоса, бутерброды, фрукты, сладости)
- размещение в 2-х местных номерах (1 ночь)
- работа инструкторов
Оплачивается отдельно
- билеты от/до Петрозаводска
- входной билет в Зоокомплекс Три медведя (800 р. / взрослый, 450 р./ дети 8-12 лет)
- баня
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