Снегоходный престиж

Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса Три медведя, в котором вы увидите медведей, бургузинских соболей, барсуков, волков, дальневосточных леопардов и др. животных, а также подледная рыбалка на озере Сямозеро.

Заряд бодрости и хорошего настроения гарантированы!