Северный прорыв
Топовый снегоходный тур в Карелии. Тур на снегоходах в Северной Карелии «Северный прорыв» подарит шанс проверить себя в «белых джунглях» карельской тайги! Этот тур на снегоходах в Карелии проводится с 2004 года.
Мы знаем о чём мечтают туристы! Вдохните настоящий и чистый воздух. Освободитесь! Вдали от шумных городов с «грохотом» мобильных телефонов, с диким темпом бытия и серым снегом на обочинах… и Вы поистине восстановите свои силы и получите только положительные эмоции.
Трёхдневный автономный поход на снегоходах «YAMAHA VIKING 540» в сердце карельской тайги. Вы за штурвалом. Качественная экипировка из Финляндии. Ночевки в таёжной избушке. Таёжная банька, парилка, березовый веник и прорубь в чистейшем озере. Лесная уха, морошковое варенье и морс из лесных ягод под сводом звезд. Посещение самого большого равнинного водопада Карелии Куми-порог. Путешествие по пограничной зоне на границе с Финляндией. Завораживающие зимние пейзажи Северной Карелии. Увлекательный и неповторимый рельеф трассы. Бесконечное внимание и забота наших инструкторов и персонала … и снег, снег, снег.
Все участники тура на снегоходах «Северный прорыв» обеспечиваются необходимым снаряжением и оборудованием: шлемы, подшлемники, комбинезоны, перчатки, GPS, спутниковый телефон. Топливо и масла включены в стоимость сафари.
Количество дней: 4 дня, 3 (активных). Количество человек в группе: от 3 до 8 человек (18+). Протяженность маршрута: 250 км.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на жд вокзале г. Кемь.
Московский поезд № 16А (прибытие в 01:14). Отправление с ж/д вокзала в 01:35 Если Вам цены РЖД на поезд «Арктика» назначением Москва-Кемь кажутся не совсем адекватными — то вы всегда можете воспользоваться вариантом Москва-СПб (Сапсан) и затем СПб-Кемь поезд №22Ч при этом общая стоимость билетов будет примерно одинакова. Поезд №22Ч уходит из СПб ежедневно в 21:24 и приходит в Кемь в 10:39.
Питерский поезд № 22Ч (прибытие в 10:39). Отправление с ж/д вокзала в 11:15
Трансфер до поселка Калевала (180 км).
Для тех, кто на своих машинах, в Калевалу нужно прибыть вечером накануне
Размещение в коттеджах на туристической базе «ВелТ» и в коттедже «Полярная Звезда» или в отеле «ВелТ». Ночевка.
Завтрак. После завтрака инструктаж по технике безопасности вождения снегохода. Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора, переходите к практической части тура на снегоходах.
Облачившись в теплые одежды «покорителя зимней тайги», нам предстоит преодолеть старинный зимний карельский переход с озера Среднее Куйто на озеро Верхнее Куйто, в старинную карельскую деревню Войница (55 км).
Веками по этому пути из Карелии в Финляндию, кто на оленях, кто на собаках, а кто и на лыжах шли карелы-коробейники к своим торговым партнерам, в поисках своей выгоды и удачи. Отдалялись карелы от теплых, уютных домов навстречу судьбе, навстречу неизведанному и порой опасному. И билось их сердце все чаще и чаще, в надежде на лучшее, с верой на скорое возвращение в родной, любимый дом…
А у нас это всё впереди. Наш путь пройдет через живописную деревеньку Ювалакша (14 км). Здесь мы сделаем нашу первую остановку. Поделимся новыми ощущениями и сфотографируемся на память.
А потом через череду островов куйтовских заливов, пройдем через вожминский мыс, взяв направление строго на запад, к теплу, к вкуснейшему карельскому ужину и жаркой деревенской баньке. Нас ждет уют деревенского быта, с веселыми и задорными рассказами душевных хозяев.
Наш тур на снегоходах продолжается. Морозным бодрящим утречком не спеша соберемся. Позавтракав и попив кофе, встретим зимний северный восход. Даже «сони» не проспят его. Помните, что это север и день начинается часиков в десять. Итак, собрались. «Оседлали» снегоходы и вперед к новому и неизведанному. Нас ждет добрая сотня белых километров.
До момента как мы остановимся попить горячего чайку, нам необходимо будет преодолеть почти 40 километров по старой лесной фронтовой дороге. Это не утомит, но однозначно разомнет ваши мышцы, после вчерашних вечерних посиделок.
Сделаем передышку. Немного походим, сбивая пушистый снег с деревьев, и перекусим из наших походных запасов. Нас ждет прекрасный водопад с таинственным названием «Куми-порог». Зимой его никто не беспокоит, даже местные «аборигены», поэтому в этом удивительном месте собираются все сказочные герои эпоса Калевалы. Подсмотрим?
Следующий марш-бросок проведет нас через старые лесовозные дороги к болотному зимнику. Нет ничего таинственней, чем безмолвие большого замерзшего болота. На мгновение нам покажется, что время остановилось, и мы находимся на безжизненной планете, с непонятной формой высохших деревьев, подмерзших ручьев и торчащими из снега корнями-гигантами. Но это не так. И тут и там появляются следы диких животных: лось, олень, лиса, росомаха… Ощущение, что на тебя смотрит не одна пара глаз из-за опушки заснеженного леса, начинает подогревать кровь, выплескивая очередные порции адреналина.
Мы продолжаем путь и после нескольких живописных озер попадаем в небольшой карельский хуторок Хяме. Усталость мышц дает о себе знать. Мы уже проехали порядка 80 км. Еще немного и мы доберемся до нашей лесной избушки на берегу озера. Она встретит нас приятным свечением окон и запахом горящих поленьев в печи.
Мы молодцы, мы прошли один из сложных и продолжительных участков. Как награда, нас ждет жаркая лесная банька с прорубью, горячий ужин и бесконечные веселые воспоминания прошедшего трудового дня.
А на утро все проснулись профессионалами. Мышцы привычно болят, но день зовет нас к продолжению.
Наш тур на снегоходах продолжается. До финальной точки осталось почти 90 км. Впереди леса и озера, дороги и буераки. Но нас это только раззадоривает, нам не терпится ринуться в бой. Нам не почем морозец, он бодрит и очищает наши легкие и насыщает нас чистейшим кислородом. Какое легкое дыхание. Румяные щеки участников великолепно дополняют, непередаваемый словами, восход карельского солнца. Поехали!
Лесными дорогами, мы пробираемся к линии фронта второй мировой войны. Удивительно, природа пытается забыть всю боль, некогда нанесенную ей. Мы едем узкими дорожками, озерами и тропинками, преодолевая небольшие мостки и пугая лесных птиц.
И вот мы на подъезде, уже видны огни Калевалы. Мы вышли на финишную прямую, мы вышли на озеро Среднее Куйто. Ледяное покрывало, которого через несколько минут приведет нас к завершению нашего путешествия. Наш тур на снегоходах окончен. Молодцы!
Вы самоотверженные люди. Вы покорили более 200 километров снежной трассы. Вы не потеряли себя в городских джунглях. Вам покорилась тайга. Она подарила Вам самое ценное — свою красоту. Природа помнит, что Вы её дитя.
А теперь расслабимся в парилочке и пропустим по маленькой. Ведь скоро домой. Вы заслужили восторженных слушателей!
Ранний завтрак в кафе или сухой паек в дорогу. Отправление из Калевалы на ж/д вокзал города Кемь.
Кемь-Москва поезд № 15 к 06:15. Отправление из Калевалы в 02:15
Кемь-Санкт-Петербург поезд № 21 к 20:39. Отправление из Калевалы в 16:30
Мы будем долго вспоминать наших гостей и, конечно же, ждать в наших краях летом! И не только мы!
Перед отъездом не забудьте узнать побольше информации о том, как вернуться в Калевалу летом. Да! И не забудьте сувениры! И баночку варенья из лесных калевальских ягод.
Стоимость
Турбаза Велт
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Внимание! Некоторые участки снегоходного маршрута находятся в пограничной зоне. Граждане России обязательно должны иметь при себе гражданский паспорт. Для иностранных граждан (в т.ч. Беларусь, Украина и пр.) необходимо оформлять специальный пропуск. Пропуск оформляется заблаговременно (за месяц, а лучше за два месяца).
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Возможен форс-мажор! В целях Вашей безопасности и сохранности техники, тур на снегоходах в Карелии «Северный прорыв» не проводится при температуре ниже -25°С и выше 0°С, при штормовом предупреждении.
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Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность и маршрут тура на снегоходах в зависимости от ледовой обстановки и снежного покрова без уменьшения протяженности.
Включено в стоимость
- трансфер ж/д Кемь-Калевала-ж/д Кемь
- размещение на всем протяжении маршрута: туркомплекс, лесные избушки
- 3-х разовое питание, в том числе на активной части маршрута и в лесу
- аренда снегохода YAMAHA VIKING 540
- работа гида на всем протяжении маршрута
- топливо для снегохода на весь маршрут
- лесная банька, березовый веник, прорубь на активной части маршрута
- постельные принадлежности и белье на всех местах ночевок, полотенца
- экипировка из Финляндии: комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, сапоги
- рации, GPS, спутниковый телефон
- по завершении маршрута шампанское и памятный сувенир участника
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- бани вне маршрута (первый и последний дни): 5000 ₽ сеанс 2 часа за группу.
Отзывы
<p style="text-align: justify;">Эти четыре дня были просто волшебными! А место, где мы жили - на берегу озеро запомнилось мне на всю жизнь. Если вы хотите сильных впечатлений, то эта зимняя избушка, костер, домики - что-то необыкновенное!
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