Топовый снегоходный тур в Карелии. Тур на снегоходах в Северной Карелии «Северный прорыв» подарит шанс проверить себя в «белых джунглях» карельской тайги! Этот тур на снегоходах в Карелии проводится с 2004 года.

Мы знаем о чём мечтают туристы! Вдохните настоящий и чистый воздух. Освободитесь! Вдали от шумных городов с «грохотом» мобильных телефонов, с диким темпом бытия и серым снегом на обочинах… и Вы поистине восстановите свои силы и получите только положительные эмоции.

Трёхдневный автономный поход на снегоходах «YAMAHA VIKING 540» в сердце карельской тайги. Вы за штурвалом. Качественная экипировка из Финляндии. Ночевки в таёжной избушке. Таёжная банька, парилка, березовый веник и прорубь в чистейшем озере. Лесная уха, морошковое варенье и морс из лесных ягод под сводом звезд. Посещение самого большого равнинного водопада Карелии Куми-порог. Путешествие по пограничной зоне на границе с Финляндией. Завораживающие зимние пейзажи Северной Карелии. Увлекательный и неповторимый рельеф трассы. Бесконечное внимание и забота наших инструкторов и персонала … и снег, снег, снег.

Все участники тура на снегоходах «Северный прорыв» обеспечиваются необходимым снаряжением и оборудованием: шлемы, подшлемники, комбинезоны, перчатки, GPS, спутниковый телефон. Топливо и масла включены в стоимость сафари.

Количество дней: 4 дня, 3 (активных). Количество человек в группе: от 3 до 8 человек (18+). Протяженность маршрута: 250 км.