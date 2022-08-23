Северный прорыв LIGHT

Завтрак с оглядкой на поджидающие удивительные приключения. Т.е. плотный завтрак.

10:00 Информация о маршруте. Подготовка к походу. Подбор экипировки: комбинезоны, подшлемники, шлем, перчатки, зимняя обувь (если личная не соответствует требованиям). Проходим инструктаж: повороты, торможение. Все это нам очень пригодится в походе. Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора, переходите к практической части тура на снегоходах в Карелии. Но перед выходом на маршрут небольшой перекус.

Наш маршрут начнется прямо от самого большого в мире амулета «Ловец снов», (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннеса» и «Книгу Рекордов России». Он величественно охраняет спокойствие всех, кто отдыхает на территории нашего туркомплекса. Он заботливо пожелает Вам приятного похода.

Протяженность маршрута в этот день 50 км. Чистое время в пути 3-5 часов в зависимости от погодных условий и навыков участников. На маршруте перекус: сухой паек, бульон, чай/кофе.

Каждый раз, отправляясь по такому маршруту, думаешь «Боже, как красиво! Как бы найти время бесконечно смотреть на эту красоту?». Этот тур создан не для того, чтобы накрутить бесконечное количество километров. Это наслаждение природой. Потрясающие, как с картинки берега озёр и вековые сосны, которые мелькают мимо и нисколько не напоминают телеграфные городские столбы. Каждое дерево особое, красивое по своему. Через каждый километр так и хочется поставить табличку «Национальный парк», чтобы никогда и никто это не тронул.

Рельеф настолько яркий и переменчивый, что успеваешь нахвататься разных эмоций и ощущений. Мы проследуем по береговой линии каскада малых озер, спрятанных за таёжным занавесом. Несколько крутых подъемов и спусков на старой фронтовой дороге, которая в годы Великой Отечественной Войны соединяла тыл и Калевалу с передовой (фронтом). Ведь именно здесь стояли ни сдвинувшись ни метра назад все 4 года войны советские войска с 1941 по 1944.

Нам даже удастся увидеть останки инженерных сооружений: колючую проволоку, деревянные огневые точки. Но все это будет бережно припрятано снегом. Ваш гид покажет и расскажет об этих временах.

У нас на севере световой день короткий. Мы врезаемся в темноту. В зимнюю хозяйку мира. Как же удивительно то ощущение от тусклого огонька, который еле приближается. Это особое ощущение победы. Добрались. Доехали. Здорово!

Да, спрятанная за вековыми соснами лесная избушка Кайналойнен 2 станет удивительным пристанищем на эту ночь. Таежное зимовье — лесная избушка на берегу озера! Очень похоже на фотографию из календаря.

Вы здесь. В сердце тайги! Там, где нет никого! Даже не прислушивайтесь – никого! Лесная таежная избушка, на берегу удивительно красивого озера с диковинным названием Кайналойнен. Заснеженный лесной дом гостеприимно примет нас на свой порог. С дороги горячий чай с брусничным пирогом. И огромный бокал морса из лесных ягод! Чуть-чуть перекусили и бегом в лесную баньку с березовым веничком. А после парилочки окунемся в белоснежный чистый снег.

Ну, а если есть отважные герои, то можно и в проруби искупаться. Потом уже разговоры, байки, впечатления… Под треск дров в печке отведаем карельской ухи, соленых сигов, котлеток из лосятины и морошковое варенье с чаем.

Лесная избушка – это не туристический коттедж. Это жилье для временного проживания в лесу: отопление печное, вода из озера, умываемся в рукомойнике, паримся в бане, удобства на улице дачного типа, освещение от генератора. Спальные места: двухъярусные. Матрасы поролоновые, подушки, одеяла, постельное белье. Полотенца для умывания и для бани – все приготовлено для участников похода. Необходимо взять только средства личной гигиены, сменную одежду после бани и после похода.

Так жили сотнями лет все народы мира. Попробуем и мы себя в таежных условиях. Это настоящий шанс испытать себя без изысков цивилизации. И если повезет, то увидим северное сияние!