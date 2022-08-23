Северный прорыв LIGHT
Этот тур на снегоходах в Карелии проводится с 2004 года. Мы знаем, о чем мечтают наши Гости! У нас не прогулки на снегоходах, у нас походы.
Тур на снегоходах в Карелии «Северный прорыв Лайт» это увлекательный 2-х дневный маршрут с элементами легкого «экстрима» и великолепной возможностью ощутить скорость и силу снегоходной техники на просторах зимних озёр и карельской тайги. С ночёвкой в таёжной избушке!
Оригинальное сочетание тишины, спокойствия и первозданности карельской природы со стремительным покорением заснеженной тайги. Любителям экстремального вида отдыха и быстрой езды, ценителям заснеженного леса и открывателям тайн непознанной природы предлагаем вариант увлекательного приключения по зимней Карельской тайге на снегоходах «Северный прорыв. Лайт».
- Чистая зимняя природа Северной Карелии и польза для Вашего здоровья
- Традиционная карельская кухня и самобытные карельские деревни
- Высочайший профессионализм инструкторов и дружная команда
- Новые интересные знакомства и новые впечатления
- Прощание со стрессом и приятные воспоминания о Калевале на всю жизнь
Количество человек в группе: от 3 до 8 человек (18+). Протяженность маршрута: более 150 км.
Вас ждет:
Программа тура
Если Вы едете к нам на машине, то встречаемся в отеле «ВелТ» по адресу: Карелия, пос. Калевала, ул. Советская, 28А. Прибыть необходимо накануне начала тура.
Если Вы едете к нам поездом, то мы встретим Вас на ж/д станции Кемь вечером накануне начала активной части тура.
- Московский поезд №16 прибытие в 01:14 (21 и 28 января; 04, 11, 18, 23 и 25 февраля; 04, 11 и 18 марта)
- Питерский поезд №22 прибытие в 10:39 (20 и 27 января; 03, 10, 17, 22 и 24 февраля; 03, 10 и 17 марта)
Внимание! Для прибывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимется. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ».
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в п. Калевала (180 км).
Размещение на туристической базе ВелТ на берегу озера. Здесь для Вас забронированы номера. За дополнительную оплату можно забронировать коттеджи категории «Апартаменты» (доплата 1500 руб. с человека).
Завтрак с оглядкой на поджидающие удивительные приключения. Т.е. плотный завтрак.
10:00 Информация о маршруте. Подготовка к походу. Подбор экипировки: комбинезоны, подшлемники, шлем, перчатки, зимняя обувь (если личная не соответствует требованиям). Проходим инструктаж: повороты, торможение. Все это нам очень пригодится в походе. Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора, переходите к практической части тура на снегоходах в Карелии. Но перед выходом на маршрут небольшой перекус.
Наш маршрут начнется прямо от самого большого в мире амулета «Ловец снов», (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннеса» и «Книгу Рекордов России». Он величественно охраняет спокойствие всех, кто отдыхает на территории нашего туркомплекса. Он заботливо пожелает Вам приятного похода.
Протяженность маршрута в этот день 50 км. Чистое время в пути 3-5 часов в зависимости от погодных условий и навыков участников. На маршруте перекус: сухой паек, бульон, чай/кофе.
Каждый раз, отправляясь по такому маршруту, думаешь «Боже, как красиво! Как бы найти время бесконечно смотреть на эту красоту?». Этот тур создан не для того, чтобы накрутить бесконечное количество километров. Это наслаждение природой. Потрясающие, как с картинки берега озёр и вековые сосны, которые мелькают мимо и нисколько не напоминают телеграфные городские столбы. Каждое дерево особое, красивое по своему. Через каждый километр так и хочется поставить табличку «Национальный парк», чтобы никогда и никто это не тронул.
Рельеф настолько яркий и переменчивый, что успеваешь нахвататься разных эмоций и ощущений. Мы проследуем по береговой линии каскада малых озер, спрятанных за таёжным занавесом. Несколько крутых подъемов и спусков на старой фронтовой дороге, которая в годы Великой Отечественной Войны соединяла тыл и Калевалу с передовой (фронтом). Ведь именно здесь стояли ни сдвинувшись ни метра назад все 4 года войны советские войска с 1941 по 1944.
Нам даже удастся увидеть останки инженерных сооружений: колючую проволоку, деревянные огневые точки. Но все это будет бережно припрятано снегом. Ваш гид покажет и расскажет об этих временах.
У нас на севере световой день короткий. Мы врезаемся в темноту. В зимнюю хозяйку мира. Как же удивительно то ощущение от тусклого огонька, который еле приближается. Это особое ощущение победы. Добрались. Доехали. Здорово!
Да, спрятанная за вековыми соснами лесная избушка Кайналойнен 2 станет удивительным пристанищем на эту ночь. Таежное зимовье — лесная избушка на берегу озера! Очень похоже на фотографию из календаря.
Вы здесь. В сердце тайги! Там, где нет никого! Даже не прислушивайтесь – никого! Лесная таежная избушка, на берегу удивительно красивого озера с диковинным названием Кайналойнен. Заснеженный лесной дом гостеприимно примет нас на свой порог. С дороги горячий чай с брусничным пирогом. И огромный бокал морса из лесных ягод! Чуть-чуть перекусили и бегом в лесную баньку с березовым веничком. А после парилочки окунемся в белоснежный чистый снег.
Ну, а если есть отважные герои, то можно и в проруби искупаться. Потом уже разговоры, байки, впечатления… Под треск дров в печке отведаем карельской ухи, соленых сигов, котлеток из лосятины и морошковое варенье с чаем.
Лесная избушка – это не туристический коттедж. Это жилье для временного проживания в лесу: отопление печное, вода из озера, умываемся в рукомойнике, паримся в бане, удобства на улице дачного типа, освещение от генератора. Спальные места: двухъярусные. Матрасы поролоновые, подушки, одеяла, постельное белье. Полотенца для умывания и для бани – все приготовлено для участников похода. Необходимо взять только средства личной гигиены, сменную одежду после бани и после похода.
Так жили сотнями лет все народы мира. Попробуем и мы себя в таежных условиях. Это настоящий шанс испытать себя без изысков цивилизации. И если повезет, то увидим северное сияние!
Утро должно разбудить в Вас необыкновенное чувство душевной чистоты. Здесь нет телевизора и мобильной связи. Ничто не напоминает о городских буднях. Ведь тысячи лет жили люди в окружении природы. Неужели это потеряно? Нет же! Вы на островке этой свободной жизни.
Ароматы готовящегося завтрака не оставят равнодушными даже лежебок. Сегодня у нас «День отшельника».
После завтрака отправимся на подледную рыбалку. Посидим над лункой. Подумаем о рыбацком счастье и о жизни. Если повезет, мы увидим, как на озере гуляет стадо диких северных оленей. Многие годы олени приходят на это озеро, чтобы по берегам кормиться припорошенным снегом ягелем, которого в этом месте огромное количество. Надо настроить свои фотоаппараты.
Лесной обед будет очень кстати.
После трапезы наши гиды расскажут много интересных историй и мы отправимся в гости к нашим давним знакомым. Мы проедем еще порядка 20 км и окажемся на берегу озера, где расположен таежный хутор.
Здесь проживают бабушка Галя и дедушка Виктор. Когда-то они долго работали на заводе. И теперь вот уже почти 20 лет проживают в самой глуши. Это их старое родовое место. Когда-то небольшой хутор Хяме состоял из нескольких дворов. Теперь здесь живут только два отшельника. Но у них очень здорово и душевно. Заглянем к ним в гости. Попьем чаю. Услышим нескончаемые истории о житье-бытье в глухом лесу. Удивимся: как так можно? А ведь можно.
Зимнее время неумолимо. Уже сумерки. И мы отправляемся в Калевалу. Но это не просто путь домой. Это ночное путешествие по сказочному лесу.
Ночь, кажется бесконечной. Но её присутствие создает особый эффект. Искрящийся от света фары снег, создает неповторимое чувство полета над всеми проблемами бытия. Словно в туннеле. Свет пробивает завесу темноты и каждую минуту открывается новая красота. Уже другая. Ночная.
Ночной поход на снегоходах — это нечто особенное. В душе Вы поёте и радуетесь словно ребенок. Нельзя не петь, когда вокруг сказочный мир. Об этом молчит зимняя тайга. Об этом будете знать только Вы! Ведь Вы здесь были!
Приближаемся к финишу. Калевала приветливо встречает нас светом электрических фонарей. Как грустно, что все заканчивается. В Калевале ждет вкусный ужин, теплый номер и душ. А еще накатывающаяся ностальгия по таежной тишине. Но, несомненно, многие скажут, что это завершение — великолепное начало к более сложным, увлекательным и интересным снегоходным походам.
Ранний завтрак в кафе или сухой паек в дорогу. Отправление из Калевалы на ж/д вокзал города Кемь.
Если вы приехали к нам на поезде, мы доставим Вас на станцию к поезду.
- Кемь-Москва поезд №15 к 06:15. Отправление из Калевалы в 02:15
- Кемь-Санкт-Петербург поезд №21 к 20:39. Отправление из Калевалы в 16:30
Время трансфера может быть изменено в зависимости от расписания движения поездов.
Внимание! Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимется. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Тем, кто приехал к нам на личном авто, мы пожелаем «Хорошей дороги домой!». Мы будем долго вспоминать наших гостей и, конечно же, ждать в наших краях летом! Перед отъездом не забудьте узнать побольше информации о том, как вернуться в Калевалу летом. Да! И не забудьте сувениры! И баночку варенья из лесных калевальских ягод.
Стоимость
Турбаза Велт
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Внимание! Возможен форс-мажор. В целях Вашей безопасности и сохранности техники, тур на снегоходах в Карелии «Северный прорыв. Лайт» не проводится при температуре ниже -25°С и выше 0°С, при штормовом предупреждении!
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Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность и маршрут тура на снегоходах в зависимости от ледовой обстановки и снежного покрова без уменьшения протяженности.
Включено в стоимость
- трансфер ж/д Кемь - Калевала - ж/д Кемь
- размещение в туркомплексе «ВелТ» в 2-х местных номерах
- 3-х разовое питание, в том числе на активной части маршрута и в лесу
- 2-х дневный маршрут на снегоходах YAMAHA VIKING 540
- ночевка в лесной избушке, таежная банька, березовый веник, прорубь
- экипировка: комбинезон, шлем, перчатки, сапоги
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
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