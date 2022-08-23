По карельской земле
Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы прокатитесь на снегоходах по «уснувшим» деревенькам. Общение с лесными животными в зоокомплексе зарядит вас энергией. Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?!
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Вы увидите «уснувшую» карельскую деревушку в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса на расстоянии вытянутой руки, ледяные просторы озера Сямозеро и заснеженный карельский лес.
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Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».
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Вы научитесь управлять снегоходом, готовить красную рыбку в коптилке, петь карельские народные песни.
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Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, варенье из местных ягод и ароматную карельскую выпечку, фермерский сыр.
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Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания на снегоходах, счастье от валяния в мягких снежных сугробах.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Доезжаем до базы «Морошка», где мы остановимся на ночь, знакомимся с инструкторами и подбираем экипировку – сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари. Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро. Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу! Держим путь в старинную деревню Рубчойла.
Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами. Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами
Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.
Ужинаем и идем отдыхать.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня последний день наших карельских приключений, поэтому перед тем, как отправиться в путь, освобождаем номера.
Сегодня нас ждет еще один снегоходный день, на этот раз наша цель – зоокомплекс «Три медведя», поэтому надеваем снегоходную экипировку, рассаживаемся по снегоходам и набираем скорость. С ветерком!
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Устраиваем настоящий зимний пикник в беседке. Пока мы знакомимся с удивительными обитателями зоокомплекса, инструкторы готовят для нас румяную копченую форель с ароматным картофелем, приготовленным в казане. Пьем горячий чай, угощаемся вареньем из местных ягод и ароматной карельской выпечкой.
Возвращаемся на базу, переодеваемся и на автобусах отправляемся в Петрозаводск.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Карелия прекрасна!
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
База отдыха Морошка
- очередность дней может поменяться
- встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда № 018 из г. Москва)
- рекомендации по возрасту для детей: от 10 лет
Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол , шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Скидка за размещение на дополнительном месте 3 000 руб.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (1 ночь)
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
- экскурсия по зоокомплексу
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Так приятно было вдохновиться таким замечательным туром! Особенно понравился мастер-класс по копчению рыбу. Взяла на заметку. Буду практиковать. Эмоций просто через край.
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