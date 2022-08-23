Кольский, Карелия, Белое море
Увлекательная снегоходная экспедиция в легендарную, загадочную историческую область, на севере Восточной Европы, описанную в древних скандинавских сагах, предположительно располагавшуюся на Севере Карелии и Мурманской области.
Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным и нетронутым цивилизацией уголкам северной тайги. Вас ждут сотни километров белого безмолвия и море впечатлений. Мы гарантируем вам много снега, перезагрузку сознания и гигабайты фотографий. На маршруте вас ждет:
- водопад Маманя (Большой Янискенгас) 18 метров
- пересечение полярного круга
- водопад Киваккакоски 12 метров
- гора Киваккатунтури с великолепными видами
- наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен
- озеро Паанаярви и его "Красные скалы"
- Кольский полуостров, северная Карелия и Белое море
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы на вокзале города Кандалакша в 6:00.
Трансфер к месту начала маршрута - поселок Алакуртти (113 км).
Завтрак.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выезд на снегоходный маршрут: поселок Алакуртти - озеро Вуориярви - река Кутсайоки - водопад Янискенгас - база отдыха "Иова", 120 км.
Маршрут начинается с природного заказника Кутса и продолжается вдоль границы северного полярного круга и границы Кольского полуострова и Карелии.
В пути перекус.
Размещение в большом гостевом доме в двухместных номерах, ужин.
Баня.
Завтрак.
Выход на маршрут: база отдыха "Иова" - пересечение полярного круга - база отдыха "Ниска".
Дневной пробег на снегоходах 90 км.
В пути перекус.
Размещение в номерах базы отдыха "Ниска".
Ужин в ресторане.
Баня по желанию за дополнительную плату.
Завтрак.
Экскурсия по Национальному парку Паанаярви.
Посещение музейного комплекса, карельской деревни Вартиолампи и финского хутора Арола.
Заезд по льду озера Паанаярви до знаменитой коричневой скалы Рускеакаллио.
Подъем на самую высокую вершину Карелии - гору Нуорунен с потрясающим видом на бескрайние просторы лесов, озер и болот, покрытые толстым слоем чистейшего белого снега.
В пути перекус.
Дневной пробег на снегоходах 90 км.
Возвращение на базу отдыха "Ниска".
Ужин в ресторане.
Баня по желанию за дополнительную плату.
Завтрак.
Выход на снегоходный маршрут: осмотр незамерзающего водопада Киваккакоски - подъем на гору Киваккатунтури, с которой открываются шикарные виды на озеро Пяозеро и парк Паанаярви.
В пути перекус.
Возвращение на базу отдыха "Ниска".
Дневной пробег на снегоходах 70 км.
Ужин в ресторане.
Баня по желанию за дополнительную плату.
Завтрак.
Выход на снегоходный маршрут в сторону Белого моря по заледеневшим водным просторам озер - Кукас и Тикшозеро.Перекус в пути.
Окончание маршрута в уютной гостинице дайвинг-центра "Полярный круг".Дневной пробег на снегоходах 150 км. Ужин в ресторане.
Трансфер до ж/д станции Полярный круг (20 км) или станции Чупа (56 км). Отправление ночными поездами.
Трансфер в аэропорт Мурманск (370 км) или Кировск (240 км) - за дополнительную плату.
Стоимость
Проживание по программе
Гостевой дом "Иова" (1 ночь)
Трехэтажный гостевой дом с 2х и 3х местными номерами. Удобства на этаже.
В доме на первом этаже оборудована гостиная с камином и большим столом.
На территории расположена баня на дровах.
База отдыха "Ниска" (3 ночи)
Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo, имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами.
В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.
Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.
Включено в стоимость
- аренда снегоходов
- ГСМ на снегоходы
- прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
- трансфер по программе
- проживание и питание по программе
- работа инструктора
- баня в первый день
Оплачивается отдельно
- билеты до ж/д станции Кандалакша (начало тура)
- билеты от ж/д станции Полярный круг или станции Чупа (окончание тура)
- баня 2-5 дни
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