Кольский, Карелия, Белое море

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Размещение в туре:



Гостевой дом "Иова" (1 ночь)



Трехэтажный гостевой дом с 2х и 3х местными номерами. Удобства на этаже.

В доме на первом этаже оборудована гостиная с камином и большим столом.

На территории расположена баня на дровах.



База отдыха "Ниска" (3 ночи)



Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo, имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами.

В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.



Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.