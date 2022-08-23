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Кольский, Карелия, Белое море

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Увлекательная снегоходная экспедиция в легендарную, загадочную историческую область, на севере Восточной Европы, описанную в древних скандинавских сагах, предположительно располагавшуюся на Севере Карелии и Мурманской области.

Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным и нетронутым цивилизацией уголкам северной тайги. Вас ждут сотни километров белого безмолвия и море впечатлений. Мы гарантируем вам много снега, перезагрузку сознания и гигабайты фотографий. На маршруте вас ждет:

  • водопад Маманя (Большой Янискенгас) 18 метров
  • пересечение полярного круга
  • водопад Киваккакоски 12 метров
  • гора Киваккатунтури с великолепными видами
  • наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен
  • озеро Паанаярви и его "Красные скалы"
  • Кольский полуостров, северная Карелия и Белое море

Программа тура

День 1
Поселок Алакуртти - озеро Вуориярви - река Кутсайоки - водопад Янискенгас

Встреча группы на вокзале города Кандалакша в 6:00.

Трансфер к месту начала маршрута - поселок Алакуртти (113 км). 

Завтрак.

Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

Выезд на снегоходный маршрут: поселок Алакуртти - озеро Вуориярви - река Кутсайоки - водопад Янискенгас - база отдыха "Иова", 120 км.

Маршрут начинается с природного заказника Кутса и продолжается вдоль границы северного полярного круга и границы Кольского полуострова и Карелии.

В пути перекус.

Размещение в большом гостевом доме в двухместных номерах, ужин.

Баня.

День 2
Пересечение полярного круга

Завтрак.

Выход на маршрут: база отдыха "Иова" - пересечение полярного круга - база отдыха "Ниска". 

Дневной пробег на снегоходах 90 км.

В пути перекус. 

Размещение в номерах базы отдыха "Ниска".

Ужин в ресторане.

Баня по желанию за дополнительную плату.

День 3
Национальный парк Паанаярви

Завтрак.

Экскурсия по Национальному парку Паанаярви.

Посещение музейного комплекса, карельской деревни Вартиолампи и финского хутора Арола.

Заезд по льду озера Паанаярви до знаменитой коричневой скалы Рускеакаллио.

Подъем на самую высокую вершину Карелии - гору Нуорунен с потрясающим видом на бескрайние просторы лесов, озер и болот, покрытые толстым слоем чистейшего белого снега.

В пути перекус.

Дневной пробег на снегоходах 90 км.

Возвращение на базу отдыха "Ниска".

Ужин в ресторане.

Баня по желанию за дополнительную плату.

День 4
Осмотр водопада Киваккакоски - подъем на гору Киваккатунтури

Завтрак.

Выход на снегоходный маршрут: осмотр незамерзающего водопада Киваккакоски - подъем на гору Киваккатунтури, с которой открываются шикарные виды на озеро Пяозеро и парк Паанаярви.

В пути перекус.

Возвращение на базу отдыха "Ниска".

Дневной пробег на снегоходах 70 км.

Ужин в ресторане.

Баня по желанию за дополнительную плату.

День 5
Озера Кукас и Тикшозеро

Завтрак.

Выход на снегоходный маршрут в сторону Белого моря по заледеневшим водным просторам озер - Кукас и Тикшозеро.

Перекус в пути.

Окончание маршрута в уютной гостинице дайвинг-центра "Полярный круг".

Дневной пробег на снегоходах 150 км. Ужин в ресторане.

Трансфер до ж/д станции Полярный круг (20 км) или станции Чупа (56 км). Отправление ночными поездами.

Трансфер в аэропорт Мурманск (370 км) или Кировск (240 км) - за дополнительную плату.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
1-местная посадка
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
123 000 ₽

Размещение в туре: 

Гостевой дом "Иова" (1 ночь)

Трехэтажный гостевой дом с 2х и 3х местными номерами. Удобства на этаже.
В доме на первом этаже оборудована гостиная с камином и большим столом.
На территории расположена баня на дровах.

База отдыха "Ниска" (3 ночи)

Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo, имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами.
В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.

Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.

Включено в стоимость

  • аренда снегоходов
  • ГСМ на снегоходы
  • прокат экипировки (комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, перчатки)
  • трансфер по программе
  • проживание и питание по программе 
  • работа инструктора
  • баня в первый день

Оплачивается отдельно

  • билеты до ж/д станции Кандалакша (начало тура)
  • билеты от ж/д станции Полярный круг или станции Чупа (окончание тура)
  • баня 2-5 дни

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