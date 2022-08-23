Карельские путешествия
Отличный вариант зимнего отдыха и приключений! Каждый день тура «Карельские путешествия» — это неповторимые новые знакомства, эмоции и впечатления!
Тур в Карелию зимой «Карельские путешествия» приглашает вас в увлекательное снежное путешествие по таинственной земле Северной Карелии, месту, где родился эпос «Калевала», где бескрайние просторы озер и величественная тайга подарят Вам настоящий зимний отдых!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале «Кемь» (если Вы следуете на ж/д транспорте), групповой трансфер до поселка Калевала (180 км). Отправление с ж/д вокзала.
Рекомендуемые поезда:
- Москва-Мурманск №16, прибытие в 01:14, трансфер в 01:30 в даты в январе 23 и 30; в феврале 06, 13, 20; в марте 06, 13. Внимание! Если Вам цены РЖД на поезд «Арктика» назначением Москва-Кемь кажутся не совсем адекватными или удобными — то вы всегда можете воспользоваться вариантом Москва-СПб (Сапсан) и затем СПб-Кемь поезд №22Ч при этом общая стоимость билетов будет примерно одинакова. Поезд №22Ч уходит из СПб ежедневно в 21:24 и приходит в Кемь в 10:39.
- Санкт-Петербург-Мурманск №22, прибытие в 10:39, трансфер в 11:15 в даты в январе 22 и 29; в феврале 05, 12, 19; в марте 05, 12. Внимание! Прибывающие поездом из С-Петербурга имеют уникальную возможность получить без доплаты еще один день проживания в Калевале. Для вас отдых в Калевале начнется на день раньше. За размещение доплачивать не требуется, только за обед и ужин по желанию.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в Калевалу.
Размещение. Ночевка.
Утром завтрак в кафе туркомплекса «ВелТ».
11:00 Давайте познакомимся. На «Информационном часе» Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
Познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России». Чувствуете? Тур в Карелию зимой, в Калевалу… может удивить с самого начала!12:00 Экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). Экскурсия автобусная.
Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда, интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами. Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота»; узнаете историю Священной рощи; осмотрите исторические достопримечательности и Православную, Лютеранскую, Протестантскую церкви. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед. Сытный. Вкусный. Свободное время.
Мы продолжаем знакомить вас с нашей культурой, обычаями и традициями. Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием Карельская трапеза. Все блюда трапезы приготовлены вручную (с любовью) из натуральных продуктов из даров нашей северной карельской природы.
Традиционная кухня Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка и форелька; жаркое из лосятины или оленины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги, морсы и варенье из наших северных ягод. Дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении моря свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго!
Для желающих русская баня.
Завтрак.
Тур в Карелию зимой немыслим без катания на снегоходах! Сегодня у нас запланирован зимний мотодень! Приступим к освоению другой снегоходной техники. Школа управления снегоходами «YAMAHA Viking 540-IV».
Сегодня мы отправимся в увлекательный четырехчасовой поход Ледовый побег на снегоходах. Размещение по 2 человека на снегоходе.
Сафари предполагает самостоятельное управление снегоходом в составе колонны, возглавляемой опытным инструктором. Для этого предварительно пройдете инструктаж по технике вождения. Мы выдадим вам необходимую экипировку: комбинезоны, подшлемники, шлемы, перчатки, обувь.
Проедем через тайгу, озера, поля в старинную рунопевческую деревню с приятным и странным названием Ювалакша. Некогда, большая деревня с населением около 1500 человек, сейчас представляет просто шикарные пейзажи с небольшими, но уютными, хоть и заброшенными, деревенскими домикам, расположенными вокруг живописного залива. Посетим традиционное зимовье лесную избушку с банькой. Здесь, на берегу огромного озера мы и перекусим горячим бульоном с сухариками, погрызем бутерброды. Поговорим о том, о сем. А что это? И что так живут? А если? А вдруг? А как? Будет много вопросов и будет много ответов. Вы расширите свой кругозор новыми историями о житье и бытие.
Ужин.
Для желающих русская баня.
Завтрак.
Подлёдная рыбалка. Одеваемся потеплее, укутываемся и отправляемся на ближайшее лесное озеро. Мастер-класс от инструктора; как сверлить лунку, насадить наживку и как не замерзнуть на середине озера. Зимняя рыбалка является занятием увлекательным, хотя для многих и сомнительным удовольствием. И не важно, поймаете ли вы рыбку или нет… сегодня на обед уха!
После обеда немного отдохнем.
Ночное 3-х часовое сафари на снегоходах
Зимнее время неумолимо. Уже сумерки. И мы отправляемся в Калевалу. Но это не просто путь домой. Это ночное путешествие по сказочному лесу. Ночь, кажется бесконечной. Но её присутствие создает особый эффект. Искрящийся от света фары снег, создает неповторимое чувство полета над всеми проблемами бытия. Словно в туннеле. Свет пробивает завесу темноты и каждую минуту открывается новая красота. Уже другая. Ночная.
Ночной поход на снегоходах… нечто особенное. В душе Вы поете и радуетесь как ребенок. Нельзя не петь, когда вокруг сказочный мир. Об этом молчит зимняя тайга. Об этом будете знать только Вы! Ведь Вы здесь были.
Ужин.
По возвращению с сафари будет логично попариться в нашей русской бане. Банька на дровах, с березовым веничком, чаем и морсами.
Завтрак
Сегодня у Вас свободный день, который можно наполнить событиями: отправиться в путешествие на мотособаке по заснеженному озеру Куйто, прогуляться на лыжах, покататься с горки на ватрушках, побродить на снегоступах. А также это день дополнительных услуг в Карелии зимой (за дополнительную оплату).
Мастер-классы по народным ремеслам.
Изготовление кукол-оберегов или фигурок из соленого теста, роспись поморских пряников «Козули». Каждый участник мастер-класса с помощью опытного мастера-ремесленника изготовит сувенир и заберет его с собой на память. Стоимость: 600-700 руб/чел. за одно направление.
Ужин.
Для желающих русская баня.
Завтрак (или сухой паёк)
Как не хочется уезжать и возвращаться туда, где заботы и суета. Ведь здесь такая природа! А какой пьянящий воздух! И снег настоящий, серебристо-белый. Такие Карельские путешествия запоминаются на всю жизнь!
Но транспорт уже подан, и наш путь лежит в город Кемь на ж/д станцию. Для Вас мы заботливо подготовим сухой паек в дорогу. Вдруг вы не успели позавтракать.
Групповой трансфер к поездам:
Кемь-Москва поезд № 16 к 06:15. Отправление из Калевалы в 02:00 Кемь-Санкт-Петербург поезд № 21 к 20:39. Отправление из Калевалы в 16:30
Время трансфера может быть изменено в зависимости от расписания движения поездов.
Внимание! Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Надеемся, что ваш тур в Карелию зимой подарил вам только приятные впечатления! Мы будем долго вспоминать наших гостей и, конечно же, ждать в наших краях летом! Перед отъездом не забудьте узнать побольше информации о том, как вернуться в Калевалу летом! Да! И не забудьте сувениры! Лесной чай и баночку варенья из лесных калевальских ягод.
Стоимость
Турбаза Велт
По индивидуальному запросу возможно продление пребывания и изменение даты заезда.
Прибывающие поездом из С-Петербурга накануне начала программы доплачивают только за обед и ужин по желанию, а также в день отъезда за обед.
Для прибывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 2500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 4-х и выше доплата не взымается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Если приезжаете на своей машине, то стоимость тура дешевле на 2000₽ на взрослого и на 1500₽ на ребенка.
Фирма оставляет за собой право изменения последовательности программы без уменьшения объемов услуг.
Включено в стоимость
- Групповой трансфер ж/д Кемь-Калевала-ж/д Кемь
- Проживание в коттеджном комплексе «ВелТ»
- Трехразовое питание по программе (на активных маршрутах обед заменяется сухим пайком)
- Экскурсия «Калевала родина эпоса»
- 4-х часовое сафари на снегоходах, снаряжение (размещение по два человека на снегоход)
- 3-х часовое ночное сафари на снегоходах
- Царский ужин «Карельская трапеза»
- Мастер-класс по подлёдной рыбалке на лесном озере
- Русская баня на дровах. Одно посещение.
- Аренда: лыжи, снегоступы, «санки-ватрушки», экипировка
Оплачивается отдельно
- Ж\д билеты
- Индивидуальный трансфер: 2000 за легковой авто (до 4-х чел.) в одну сторону
- Мастер-класс по народным ремеслам: 600-700 руб/чел
Отзывы
Все очень понравилось. Масса положительных впечатлений. Взяли все экскурсии и развлечения, которые нам предложили и всем остались очень довольны. Спасибо вам за отдых.
Отдыхали с 20 по 24 февраля в Калевале на турбазе ВелТ по программе "Карельские путешествия". Масса впечатлений, понравилось очень, всем рекомендую. Было всё четко, что указано в программе тура: снегоходы, собачьи упряжки, судно на воздушной подушке, обзорная экскурсия + взяли еще дополнительно подледную рыбалки и ходили в баню. Понравилась пунктуальность и доброжелательность персонала, гостеприимство через край. Питание обильное трехразовое + чаепитие с плюшками и бутербродами на маршрутах, ежедневно чудесный брусничный морс и местная рыба. Встречают и провожают на вокзале ст. Кемь, дорога в 180 км не кажется утомительной (туда ехали 2 ч 15 минут, обратно 3 ч (была метель)). Выдают бесплатно комбинезоны, теплую обувь, лыжи и пр. инвентарь. Огромное спасибо сотрудникам ВелТ: Марине, Михаилу, Елене за оказанный сервис и массу положительных эмоций. Мы с сыном остались очень довольны и всем рекомендуем, теперь хочется вернуться летом.
Отдыхали с супругой по туру «Карельские путешествия 2018» с 22.01.18 по 26.01.18 на турбазе Велт в Калевале. Отдых получился замечательный! Всё на высшем уровне! Проживали в коттедже Полярная Звезда. Номера чистые, уютные, тёплые. На общей кухне на первом этаже всегда чай, кофе, печенье. Познакомились с Калевалой - родиной эпоса, с самым большим в мире амулетом «Ловец снов», вечером в чуме «SHAMANI» отведали «Карельской трапезы». Конечно, мы не осилили даже половину. На следующий день - поход на снегоходах по замерзшему озеру, по заснеженному лесу. Класс! Спасибо инструктору Сергею.На 3 день вообще чума: на судне на воздушной подушке нас возили по озеру ( по льду, по полыньям , по перекатам) мимо островов, деревень. Удалось порыбачить немного. Спасибо водителю Юре и инструктору Михаилу!В свободный день заказали мастер-класс по росписи козулей. Спасибо Жанне! Ну и баньку!Спасибо всем за прекрасный отдых, Эдгару отдельно за организацию. Ребята, у вас только один минус- порции очень большие! Похудеть не удалось!
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