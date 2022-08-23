Карельские путешествия

Утром завтрак в кафе туркомплекса «ВелТ».

11:00 Давайте познакомимся. На «Информационном часе» Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.

Познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России». Чувствуете? Тур в Карелию зимой, в Калевалу… может удивить с самого начала!

12:00 Экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). Экскурсия автобусная.

Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда, интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами. Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота»; узнаете историю Священной рощи; осмотрите исторические достопримечательности и Православную, Лютеранскую, Протестантскую церкви. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!

Обед. Сытный. Вкусный. Свободное время.

Мы продолжаем знакомить вас с нашей культурой, обычаями и традициями. Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием Карельская трапеза. Все блюда трапезы приготовлены вручную (с любовью) из натуральных продуктов из даров нашей северной карельской природы.

Традиционная кухня Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка и форелька; жаркое из лосятины или оленины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги, морсы и варенье из наших северных ягод. Дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении моря свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго!

Для желающих русская баня.