Белое море - Паанаярви
Уникальный снегоходный тур, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе и изюминку Карелии - парк Паанаярви с одноименным озером и удивительными разноцветными скалами.
На маршруте вас ждет:
- водопад Киваккакоски
- гора Киваккатунтури с великолепными видами
- наивысшая точка Карелии - гора Нуорунен
- озеро Паанаярви - образованное в разломах скального основания, самое глубокое среди малых озёр Фенноскандии и Красные скалы, достигают 60 метров, а стены уходят вертикально в воду еще на 128 метров
- много километров снега среди девственных лесов национального парка и за его пределами
Протяженность маршрута: 600 км.
Возрастное ограничение 18+
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие на станцию Полярный круг, встреча группы, знакомство.
Трансфер до дайвинг-центра "Полярный круг" (20 км).
Завтрак.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выезд на маршрут: дайвинг-центр - озеро Кукас - озеро Тикшозеро - база отдыха Ниска. Перекус в дороге.
Размещение в комфортабельных двухместных номерах, баня по желанию за дополнительную плату.
Ужин на базе.
Пробег на снегоходах 150 км.
Завтрак.
Выезд на снегоходах по маршруту: база отдыха Ниска - гора Пяйнур (486 м.) - озеро Паанаярви - Красные скалы на озере Паанаярви - гора Нуорунен (576 м.) - водопад Киваккакоски - база отдыха Ниска.
Динамичный переезд до озера Паанаярви.
Осмотр Красных скал Рускеокаллио на озере Паанаярви.
Посещение горы Нуорунен - наивысшей точки Карелии.
Посещение водопада Киваккакоски и бывшей деревни Вартиолампи.
Перекус в дороге.
Возвращение на базу. Ужин.
Баня и отдых после активного дня за дополнительную плату.
Пробег 150 км.
Завтрак.
Выезд на безопасный маршрут «Пяозерский - национальный парк Паанаярви».
Посещение горы Киваккатунтури с шикарным видом на озеро Пяозеро и сейды - святилища древних саамов.
Основная часть маршрута проходит по льду озера Пяозеро.
В пути перекус.
Возвращаемся на базу отдыха Ниска.
Ужин на базе.
Баня по желанию за дополнительную плату.
Пробег 100 км.
Завтрак.
Выезд на снегоходах в сторону Белого моря по маршруту: база отдыха Ниска - озеро Кукас - озеро Тикшозеро - Белое море - дайв-центр Полярный круг.
Маршрут проходит по неподготовленной трассе по старым дорогам, через озера и болота. Пробег 150 км.
В пути перекус.
Размещение в гостиничных номерах туристического центра Полярный круг.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в каньон (на снегоходах).
Четыре километра прекрасной лесной трассы приводят к срезу земной коры высотой с 9-ти этажный дом. Здесь можно увидеть границы между горными породами, формирование которых было разделено миллионами лет.
Экскурсия на биостанцию МГУ (на снегоходах).
История биостанции насчитывает более 70 лет, за это время множество поколений студентов прошли здесь практику, собран уникальный научный материал по биологии Белого моря.
Дневной пробег около 50 км.
Обед на базе отдыха.
Трансфер к поездам на станцию Полярный круг к любому поезду позднее 16:00.
Стоимость
Проживание по программе
База отдыха "Ниска" (3 ночи)
Турбаза Vip-класса построена из сухостойной сосны kelo, имеет 6 гостевых домов, каждый из которых состоит из двух двухкомнатных номеров с отдельными входами и санузлами.
В номере находится сушилка, душ, туалет, гостиная и спальня. В гостиной есть камин на дровах, диван, кресло и телевизор со спутниковым ТВ.
Помимо гостевых домов на территории расположен ресторан с бильярдом и баня с большим бассейном. В ресторане есть платный WI-FI.
Дайвинг-центр "Полярный круг" (1 ночь)
Гостиничный комплекс Туристического центра состоит из деревянных коттеджей различной архитектуры. В коттеджах размещаются от одного до четырех номеров разного уровня комфортности.
Коттеджи расположены на живописном берегу Белого моря. Из окон номеров открываются умиротворяющие виды на залив или на северную тайгу.
Важно:
- группы от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые сроки
Включено в стоимость
- трансферы по программе от станции Полярный круг и обратно
- аренда снегоходов и ГСМ
- аренда экипировки (комбинезон, шлем, балаклава, сапоги до -30, перчатки)
- проживание и питание по программе
- экскурсии по программе
- работа инструктора
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до станции Полярный круг и обратно
- баня
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