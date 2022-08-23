Белое море - Паанаярви

Завтрак.

Экскурсия в каньон (на снегоходах).

Четыре километра прекрасной лесной трассы приводят к срезу земной коры высотой с 9-ти этажный дом. Здесь можно увидеть границы между горными породами, формирование которых было разделено миллионами лет.

Экскурсия на биостанцию МГУ (на снегоходах).

История биостанции насчитывает более 70 лет, за это время множество поколений студентов прошли здесь практику, собран уникальный научный материал по биологии Белого моря.

Дневной пробег около 50 км.

Обед на базе отдыха.

Трансфер к поездам на станцию Полярный круг к любому поезду позднее 16:00.