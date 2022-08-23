Туры на снегоходах в Карелию : 12
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Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽
По карельской земле
Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...
Ближайший заезд:
c 24 декабря по 25 декабря
2 дня 1 ночь
от 38700 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
По земле карелов-ливвиков
Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 43000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Снегоходный тур в парк Паанаярви
Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 52000 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Новый год в кругу семьи
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 69500 ₽
Белое море - Паанаярви
Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 16 февраля
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽
Кольский, Карелия, Белое море
Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽
Прошедшие Туры на снегоходах в Карелию : 2
Воскресный snow драйв 2022
Оригинальное сочетание тишины, спокойствия и первозданности дикой северо-карельской природы со стремительным покорением заснеженной тайги. Любителям экстремального вида...
Ближайший заезд:
c 19 марта по 20 марта
2 дня 1 ночь
от 21800 ₽
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара
Станьте участником экспедиции и отправьтесь на внедорожниках, снегоходах и снегоступах к загадочной горе в Карелии! Проведите 3 дня и 2 ночи в сердце зимней лесной сказ...
Ближайший заезд:
c 15 апреля по 17 апреля
3 дня 2 ночи
от 59700 ₽
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