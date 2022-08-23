Северный прорыв LIGHT

Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Станьте участником экспедиции и отправьтесь на внедорожниках, снегоходах и снегоступах к загадочной горе в Карелии! Проведите 3 дня и 2 ночи в сердце зимней лесной сказ...

✈ Туры на снегоходах в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы