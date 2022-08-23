Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Карелия
Все
Все
Карелия
Туры на снегоходах
Сбросить все

Туры на снегоходах в Карелию : 12

Сортировать:

Дешевле
Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Заповедные места

Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...

Ближайший заезд:

c 17 декабря по 18 декабря

2 дня 1 ночь

от 37600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

По карельской земле

Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...

Ближайший заезд:

c 24 декабря по 25 декабря

2 дня 1 ночь

от 38700 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Северный прорыв

Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.

Ближайший заезд:

c 25 января по 28 января

4 дня 3 ночи

от 41700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

По земле карелов-ливвиков

Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 43000 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние Кижи

Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+

Ближайший заезд:

c 11 февраля по 12 февраля

2 дня 1 ночь

от 49400 ₽

Карелия 2023 г.

Снегоходный тур в парк Паанаярви

Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...

Ближайший заезд:

c 17 февраля по 19 февраля

3 дня 2 ночи

от 52000 ₽

Карелия 2023 г.

Кижские узоры

Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...

Ближайший заезд:

c 10 февраля по 12 февраля

3 дня 2 ночи

от 56000 ₽

Карелия 2023 г.

Новый год в кругу семьи

Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 69500 ₽

Карелия 2023 г.

Белое море - Паанаярви

Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...

Ближайший заезд:

c 12 февраля по 16 февраля

5 дней 4 ночи

от 123000 ₽

Карелия 2023 г.

Кольский, Карелия, Белое море

Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 02 марта

5 дней 4 ночи

от 123000 ₽

Прошедшие Туры на снегоходах в Карелию : 2

Карелия
(1)

Воскресный snow драйв 2022

Оригинальное сочетание тишины, спокойствия и первозданности дикой северо-карельской природы со стремительным покорением заснеженной тайги. Любителям экстремального вида...

Ближайший заезд:

c 19 марта по 20 марта

2 дня 1 ночь

от 21800 ₽

Карелия

Зимняя экспедиция к горе Воттоваара

Станьте участником экспедиции и отправьтесь на внедорожниках, снегоходах и снегоступах к загадочной горе в Карелии! Проведите 3 дня и 2 ночи в сердце зимней лесной сказ...

Ближайший заезд:

c 15 апреля по 17 апреля

3 дня 2 ночи

от 59700 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Туры на снегоходах в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы