Зимняя сказка в Карелии
Хотите подарить детям сказку? Только обязательно самую настоящую! С заснеженным лесом, катанием на упряжках, чудесами и подарками! Приезжайте в Карелию за волшебством!
В программе тура: Петрозаводск, Дом Куклы, Водопад Кивач, Рускеальский горный парк, питопник хаски, Центр Шунгита.
Тур подходит для детей от 7 лет. Группы до 40 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезжаем в сказочный лес. Обед в кафе.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом!
9.00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (270 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».Входные билеты покупаются самостоятельно - 300 руб.
Поздний обед в кафе.
21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Далее познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Узнаем о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии. Сувениры из шунгита, приобретенные в центре, будут долго напоминать Вам о Карелии!
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Стоимость
Гостиница Теремок
Включено в стоимость
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Проживание в гостинице Теремок 3*
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида, аниматоров, инструкторов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в художественную галерею Дом Куклы
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк
- Экскурсия в питомник и катание на собачьих упряжках
- Экскурсия в Центр Шунгита
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
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