Зимняя сказка в Карелии

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезжаем в сказочный лес. Обед в кафе.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Переезд в г. Кондопога.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом!