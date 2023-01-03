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Зимняя сказка в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Хотите подарить детям сказку? Только обязательно самую настоящую! С заснеженным лесом, катанием на упряжках, чудесами и подарками! Приезжайте в Карелию за волшебством!

В программе тура: Петрозаводск, Дом Куклы, Водопад Кивач, Рускеальский горный парк, питопник хаски, Центр Шунгита.

Тур подходит для детей от 7 лет. Группы до 40 человек.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать в Карелию!
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. 

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Выезжаем в сказочный лес. Обед в кафе.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!  

Переезд в г. Кондопога. 

Размещение в гостинице. 

Ужин в ресторане гостиницы. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом!

День 2
Зимняя сказка Карелии!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

9.00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (270 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению  место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».Входные билеты покупаются самостоятельно - 300 руб.

Поздний обед в кафе.

21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

День 3
В гости к Хаски!

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. 

Далее познакомимся с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Узнаем о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии. Сувениры из шунгита, приобретенные в центре, будут долго напоминать Вам о Карелии!

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Стоимость

Гостиница Теремок

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Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
25 100 ₽
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Включено в стоимость

  • Питание: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Проживание в гостинице Теремок 3*
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида, аниматоров, инструкторов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в художественную галерею Дом Куклы
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк
  • Экскурсия в питомник и катание на собачьих упряжках
  • Экскурсия в Центр Шунгита

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска

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