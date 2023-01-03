Зимние каникулы на берегах карельского озера
База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.
Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поезд № 018. Встреча группы с табличкой Карельские каникулы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
Предлагаем посетить за доп. плату питомник собак породы Хаски с программой Дыхание севера.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
В программу входит:
- встреча гостей на территории питомника
- инструктаж по правилам поведения
- экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
- экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
- посещение подворья Мезенских лошадей
- инструктаж по основам управления собачьей упряжкой
- катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
- чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня
Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.
Обед, ужин в кафе на базе. Отдых.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
- посещение питомника ездовых собак
- прогулка по оленьей ферме
- посещение саамской деревни и фото-локации Арктика
- посещение подворья с домашними животными
- управление финскими санями
- новогодний флешмоб
- интерактив с карельским дедом морозом Живое волшебство (управление погодой)
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
- знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение на базу отдыха.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу.
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату (бронируется при покупке тура, оплата на месте):
- Поездка в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
- Экскурсия на о. Кижи.
В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Завтрак в кафе. Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы. Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Выезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи с Новогодней программой.
Трансфер на вокзал.
Стоимость
База отдыха Урозеро
Стоимость тура на ребёнка указана для детей до 12 лет.
Стоимость тура на ребёнка до 3 лет (без места в номере) - 20 800 руб.
Заявки на коттедж № 6 принимаются от 4 человек на основных местах.
Описание мест размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня ( электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж - 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттедже №1 - 10 мест, в коттеджах № 2 и 3 - 12 мест, возможны дополнительные места - раскладушка.
Коттеде № 6: двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж - санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме – 4 места , возможны дополнительные места.
Включено в стоимость
- размещение на турбазе Урозеро 4 дня / 3 ночи
- питание по программе (4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина)
- работа гида-сопровождающего
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание
- экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду на месте:
- экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
- катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
- питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
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