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Зимние каникулы на берегах карельского озера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.

Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

Программа тура

День 1
Посещение заповедника и водопада Кивач

Прибытие в г. Петрозаводск поезд № 018. Встреча группы с табличкой Карельские каникулы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

Предлагаем посетить за доп. плату питомник собак породы Хаски с программой Дыхание севера.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

В программу входит:

  • встреча гостей на территории питомника
  • инструктаж по правилам поведения
  • экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
  • экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
  • посещение подворья Мезенских лошадей
  • инструктаж  по основам управления собачьей упряжкой
  • катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
  • чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня

Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.

Обед, ужин в кафе на базе. Отдых. 

День 2
Резиденция Талвиукко, мастер-класс по калиткам

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни и фото-локации Арктика
  • посещение подворья  с домашними животными
  • управление финскими санями
  • новогодний флешмоб
  • интерактив с карельским дедом морозом Живое волшебство (управление погодой)
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
  • знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь

Возвращение на базу отдыха.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с  калитками.   

День 3
Анимационная программа. Экскурсии за доп. плату

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное  у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках,  погулять в сосновом лесу.  

Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату (бронируется при покупке тура, оплата на месте):

  • Поездка в  развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».  

​Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.

Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа.

В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

  • Экскурсия на о. Кижи. 

В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии:  отправка на автобусе в  с. Великая Губа -  отправка на  СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в  с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.  В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и  рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет

В стоимость входит: трансфер база – с.  Великая Губа – база,  трансфер на  судне на воздушной подушке  до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову. 

День 4
Галерея Дом куклы. Обзорная по Петрозаводску. Посещение музея Кижи.

Завтрак в кафе. Освобождение номеров.  

Трансфер в Петрозаводск.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы. Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Выезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время  экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки  Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по  набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи с Новогодней программой.

Трансфер на вокзал. 

Стоимость

База отдыха Урозеро

Item 1 of 1
Коттеджи № 1, 2, 3
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
32 300 ₽
Ребенок
32 000 ₽
Взрослый на доп.месте
29 300 ₽
Ребенок на доп.месте
29 000 ₽
Одноместное размещение
36 100 ₽
Коттедж № 6
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
39 900 ₽
Ребенок
38 500 ₽
Ребенок на доп.месте
29 000 ₽

Стоимость тура на ребёнка указана для детей до 12 лет.

Стоимость тура на ребёнка до 3 лет (без места в номере) - 20 800 руб.

Заявки на коттедж № 6 принимаются от 4 человек на основных местах.

Описание мест размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня ( электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж - 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттедже №1 - 10 мест, в коттеджах № 2 и 3 - 12 мест, возможны дополнительные места - раскладушка.

Коттеде № 6:  двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж - санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме – 4 места , возможны дополнительные места.


Включено в стоимость

  • размещение на турбазе Урозеро 4 дня / 3 ночи
  • питание по программе (4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина)
  • работа гида-сопровождающего
  • входные билеты в музеи
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до/из Петрозаводска
  • прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха
    • Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду на месте:
  • экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
  • катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
  • питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна

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