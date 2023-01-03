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Зимние каникулы в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Добро пожаловать в новогоднюю Карелию! Вас ждет зимний Петрозаводск, сказочное путешествие по частной галереи «Дом Куклы», посещение оленьей фермы и питомника ездовых собак, вкусные блюда национальной кухни в праздничной атмосфере!

В программе тура: водопад Кивач - Петрозаводск – частная галерея «Дом Куклы» - Вотчина Карельского Деда Мороза:  посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

По желанию: катание на снегоходе, катание на собачьей упряжке, катание на оленьей упряжке, визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.

Программа тура

День 1
Экскурсия в заповедник Кивач

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~7.50) с табличкой «Зимние каникулы».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в кафе города.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач.

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Размещение в выбранном отеле города.

День 2
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + галерея Дом куклы

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра.  Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с блюдами национальный кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Свободное время, которое Вы можете провести на своё усмотрение, например, покататься на снегоходах (за доп. плату):

Катание на снегоходе - замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно. 

Стоимость (оплата при бронировании): 6 500  руб./ с чел. (2 чел на снегоходах);  9 000 руб./ с чел. (1 чел на снегоходе).

День 3
Питомник ездовых собак, оленья ферма и саамская деревенька

Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.

Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними  животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими  спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

Свободное время, которое Вы можете провести по своему усмотрению, например, за доп. плату:

  • Совершить визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу. Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра, знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Покататься на собачьей или оленьей упряжке

Отъезд вечерними поездами (отправление поездов после 18 часов!).

Удачи Вам в Новом году! И до новых встреч в Карелии!

Стоимость

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
32 900 ₽
Двухместное размещение
24 300 ₽
Взрослый на доп.месте
18 900 ₽
Бизнес
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
36 800 ₽
Двухместное размещение
25 900 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
28 900 ₽
Двухместное размещение
22 300 ₽
Взрослый на доп.месте
17 900 ₽
Стоимость тура для детей до 4 лет без места в отеле / с местом в автобусе / питание / программа - 10 500 руб.

  • Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
  • В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
  • Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.  

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной гостиницы
  • питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в частную галерею «Дом куклы»
  • посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак и оленьей фермы, экскурсия в заповедник «Кивач»
  • транспортное обслуживание
  • работа гида и сопровождающего
  • новогодние подарки

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: 1 200  руб./чел., дети до 4 лет бесплатно
  • катание на собачьей упряжке 1,5 км: 3 000 руб./взрослый, 2 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно
  • катание на оленьей упряжке 800 м: 2 000 руб./взрослый, 1 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно
  • катание на снегоходе:  6 500 руб./ с чел. (посадка 2 человека на снегоходе); 9 000 руб./с чел. (посадка 1 на снегоходе)

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