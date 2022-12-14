Рождество в Калевале

День заезда. Свободный день

Встреча группы на ж/д станции города Кемь в ночь с 3 на 4 января (московский поезд) или утром 3 и 4 января (питерский поезд №022). Рекомендованные поезда из Москвы №092. Доставка до п. Калевала. Групповой трансфер в 11:15 (для питерского пезда); в 20:30 и в 01:00 (для московского поезда) Размещение в коттеджах на туристической базе ВелТ или в отеле «ВелТ». Завтрак. Информационный час. Для желающих бесплатно озорная игра «В поисках «Сампо» на территории турбазы.

Отдых на территории базы. С 12.00 начинаются программы за дополнительную оплату. Сегодня целый день, когда можно наслаждаться красотой северного леса. Ощутить прелести карельской зимы помогут двухчасовые сафари на снегоходах (самостоятельное управление, экипировка выдается), лыжи, снегоступы и даже подледная рыбалка. А еще можно совершить полет-аэропрогулку надо льдом нашего озера на судне на воздушной подушке, отправившись в небольшой круиз по льду между островов. Тур на Рождество в Карелии умеет удивлять и радовать! Обед. Рекомендуем адреналиновое наслаждение и новые непередаваемые ощущения! Когда, как не в первые дни Нового года? Совершенно новое и абсолютно увлекательное приключение — дрейф по незамерзающему зимой порогу Ёлманен, одному из самых красивых порогов в Северной Карелии. Флоатинг - Стоимость 3700 руб./чел. для участника и 3200 руб. для зрителя.

Ужин.