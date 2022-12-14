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Рождество в Калевале

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вам о чем-нибудь говорит звучное слово «Калевала»? Это родина карельского эпоса, и у вас есть все шансы познакомиться с ней поближе. Посмотреть на «Ловца снов» и попросить себе счастья и здоровья в Новом году. А еще вас ждут массовые гуляния, катания на ватрушках, походы на снегоступах, путешествие на воздушной подушке к озеру Куйтто. И каждый день – настоящий лесной обед: солянка с дымком, котлетки из лосятины, блинчики с вареньем. Ммм…

Программа тура

День 1

День заезда. Свободный день

Встреча группы на ж/д станции города Кемь в ночь с 3 на 4 января (московский поезд) или утром 3 и 4 января (питерский поезд №022).  Рекомендованные поезда из Москвы №092. Доставка до п. Калевала. Групповой трансфер в 11:15 (для питерского пезда); в 20:30 и в 01:00 (для московского поезда) Размещение в коттеджах на туристической базе ВелТ или в отеле «ВелТ». Завтрак. Информационный час. Для желающих бесплатно озорная игра «В поисках «Сампо» на территории турбазы.

Отдых на территории базы. С 12.00 начинаются программы за дополнительную оплату. Сегодня целый день, когда можно наслаждаться красотой северного леса. Ощутить прелести карельской зимы помогут двухчасовые сафари на снегоходах (самостоятельное управление, экипировка выдается), лыжи, снегоступы и даже подледная рыбалка. А еще можно совершить полет-аэропрогулку надо льдом нашего озера на судне на воздушной подушке, отправившись в небольшой круиз по льду между островов. Тур на Рождество в Карелии умеет удивлять и радовать! Обед. Рекомендуем адреналиновое наслаждение и новые непередаваемые ощущения! Когда, как не в первые дни Нового года? Совершенно новое и абсолютно увлекательное приключение — дрейф по незамерзающему зимой порогу Ёлманен, одному из самых красивых порогов в Северной Карелии. Флоатинг - Стоимость 3700 руб./чел. для участника и 3200 руб. для зрителя.

Ужин.

День 2

Пикник на природе

Завтрак. Уличная развлекательная программа на территории т/б «ВелТ». Проживающих в отеле организованно доставляем к месту мероприятия.

В программе: анимация, катание на снегоходах, мастер-класс по катанию на  классических лыжах, прогулки на снегоступах.

Лесной обед – уха, котлеты из лосятины, национальные карельские блюда. Возвращение в коттеджи/отель. Банька и сауна с веничком за доп.плату по желанию. Ужин.

День 3

Гулянья на свежем воздухе. Рождество

Завтрак. Прогулка на лыжах по заснеженному лесу, покорение сугробов на снегоступах, покатушки на «санках-ватрушках». Для любознательных и интересующихся этнографией — экскурсия «Калевала — родина эпоса». Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота». Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории! Стоимость 650 руб./чел. для взрослых и 455 руб. для детей до 14 лет Путешествие на судне на воздушной подушке. Маршрут вокруг необитаемого острова на озере Куйтто. Стоимость 2700 руб. /чел. для взрослого и 2000 руб. для детей до 14 лет.

Обед. Банька и сауна за доп.плату по желанию. Вечернее время. В Калевальском храме Петра и Павла будет проходить рождественская служба. Желающие могут принять участие.

Ужин.

 

 

День 4

Отдых на территории базы. Музыкальный вечер

Завтрак. Свободный день - можно взять (бесплатно) лыжи или снегоступы и прогуляться по окрестностям Калевалы. Покататься на «санках-ватрушках». Обед. По желанию за доп.плату русская баня на территории комплекса- группа до 6-ти чел. или сауна в отеле ВелТ: сеанс 2 часа. Ужин. И снова вкусное Рождество в Карелии! Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием Карельская трапеза (дополнительная оплата). Все блюда трапезы приготовлены вручную (с любовью) из натуральных продуктов из даров нашей северной карельской природы. Большое количество блюд из натуральных продуктов. Впечатления и ароматные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении сотни свечей! Стоимость: 1400 руб. /чел. Внимание! Если обед или ужин, включенные в тур, заменяются «Карельской трапезой», (если вы её заказали как доп.услугу), то доплата составляет 1100 руб./чел.

Прощальный вечер в банкетном зале «Чум «SHAMANI»

Приглашаем на концерт этнической музыки «Звуки Севера». Вы услышите завораживающие звуки кантеле (национальный карельский струнный инструмент) в исполнении многократного лауреата международных фестивалей народных инструментов, заслуженного деятеля культуры Карелии — Юрия Гладышева. Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках. У вас будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке.

День 5

День отъезда

Завтрак или сухой паёк. Групповой трансфер в Кемь.

 

 

 

 

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер Кемь-Калевала-Кемь (по выбранному туру)
  • проживание в коттеджном комплексе ВелТ или отеле «ВелТ»  или в коттедже Полярная звезда  4 дня
  • питание по программе: с завтрака 04.01 до завтрака 08.01;
  • пикник с развлекательной программой и с обедами: 05.01;
  • катание на снегоходах в качестве пассажира 05.01;
  • уличная активная игра «В поисках Сампо», 04.01;
  • концерт этнической музыки «Звуки Севера» 07.01;
  • аренда лыж, снегоступов, санки-ватрушки, мангалы все дни

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Кемь и обратно Санкт-Петербург –  Кемь и обратно
  • 2-х часовое сафари на снегоходах - самостоятельное управление в сопровождении инструктора 2900 руб. с человека (при размещении по 2 чел на снегоходе) или 3900 руб. с человека (при размещении по 1 чел на снегоходе). Стоимость на ребенка до 14 лет - 2000 руб.  Экипировка выдается.
  • подледная рыбалка  - 4000 руб./группа 1-3 человек; 5000 руб/ группа 4-6 человек
  • русская баня - сеанс 2 часа (в т.ч. веник, полотенца, простыни) группа до 6-ти чел. – 2000 руб./группа массажи: после бани всегда было не плохо расслабиться на сеансе массажа. Квалифицированный массажист. Общий массаж, косметический массаж области декольте, массаж головы. Массажи делаются с применением мазей на основе карельских трав -  500-1500₽/чел.
  • флоатинг - 3700 руб./чел. для участника и 3200 руб. для зрителя.
  • автобусная экскурсия Калевала - родина эпоса - 650 руб./чел. для взрослых и 455 руб. для детей до 14 лет
  • путешестввие на воздушной подушке - 2700 руб. /чел. для взрослого и 2000 руб. для детей до 14 лет
  • Мастер-класс - изготовление кукол-оберегов; «Волшебная кисточка», для тех, кто желает научиться рисовать или улучшить свои навыки художника. Расписываем диковинные фигурки; роспись Рождественских поморских пряников «Козули» - 450 руб./1 направление
  • ужин Карельская трапеза - 1400 руб./чел.

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