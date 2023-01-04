Рождественский колорит - 3 дня

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~7.50) с табличкой «Рождественский колорит».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организован трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае завтрак не предоставляется.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Размещение в выбранном отеле города: «Заречная» 3* / «Питер Инн Петрозаводск 4*» / «Фрегат» 4*.