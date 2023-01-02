Снежные каникулы
В программе тура:
- размещение в отеле Петрозаводска 4* (на выбор)
- размещение в гостинице тур. класса в Сортавале
- обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
- интерактивная экскурсия в Губернаторском доме
- посещение питомника ездовых собак с катанием на упряжке
- заповедник и водопад Кивач
- экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала
- обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- гора Паасо — городище карел 10-12 веков
- посещение музея Северного Приладожья, выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева
- экскурсии и активные развлечения на выбор за доп. плату
Вас ждет:
Программа тура
Встреча поездов №018, №092 на жд вокзале Петрозаводска.
Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату по желанию - катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (бронируется при покупке тура) или катание на собачьих упряжках.
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Вы можете провести свободный день на Ваше усмотрение в Петрозаводске. Предлагаем за доп. плату по желанию на выбор:
- Хаски с катанием на упряжке + Кивач
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км. По окончании программы-согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня
Отправление к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач»-«снежная гора», в переводе с финского-«мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
- Экскурсия на о.Кижи через Заонежье
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из с. Великая Губа гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов)
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Выездт - отправление в самый красивый уголок Карелии-Приладожье.
В пути - обед.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала - отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
Прибытие в Сортавала.
Размещение в гостинице города Сортавала, гостиница тур класса - номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном. Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Посещение музея Северного Приладожья, выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Обед.
Свободное время
Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал г. Сортавала.
Трансфер на вокзал. Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Стоимость
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Размещение в туре: в Сортавале - гостиница тур класса, номера с удобствами, в Петрозаводске - отель 4* на выбор - Питер Инн, Карелия СПА, Фрегат
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице 4* в Петрозаводске (2 ночи)
- проживание в гостинице тур. класса в Сортавале (1 ночь)
- питание по программе (4 завтрака, 1 обед, 1 чаепитие, 1 ужин)
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до Петрозаводска, из Сортавалы
- катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (4800 руб/чел двое на снегоходе, 7000 руб один на снегоходе. Дети до 12 лет: 4600 руб/чел при посадке с родителями. Трансфер входит в стоимость)
- экскурсия на о.Кижи через Заонежье (6100 рублей – взрослый, 5800 руб - ребенок до 16 лет)
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