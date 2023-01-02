Снежные каникулы

Встреча поездов №018, №092 на жд вокзале Петрозаводска.

Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату по желанию - катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (бронируется при покупке тура) или катание на собачьих упряжках.