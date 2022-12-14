Рождество в Карелии Light
Вас ждет:
Программа тура
Экскурсия по Петрозаводску. Посещение Дома Кантеле. Встречаем Новый год.
Прибытие поезда №18. Встреча наших гостей на вокзале (у входа на вокзал со стороны перрона). (для групп из Спб поезд №658 прибытие 06:50, ожидание поезда №17, встреча с гидом на вокзал. (раннее заселение под запрос!!!).
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по городу ”Новогодний Петрозаводск“. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Улицы, по которым ходил Петр1, Державин. Опытный экскурсовод расскажет Вам о там, как город строился, менялся и Вы увидите, каким он стал! Экскурсия в «Дом Кантеле» - гордость карельского народа. Его хрустальный звук-это музыка героев эпоса «Калевала». Вы сможете не только познакомиться с инструментом, но и услышать его вживую. Все вместе мы разучим карельский национальный танец и посетим мастерскую народного костюма. Размещение в гостиницах Вилла Айно, Маски, Турхолдинг Карелия, Park Inn, Онего Палас Свободное время Вы можете посвятить самостоятельному изучению города. Ведь у нас так много интересного: можно прогуляться по набережной, можно сходить на каток, а можно просто начать готовиться к праздничному вечеру. Главное не опаздывайте! По желанию за доп. плату: вертолетная экскурсия на о. Кижи. Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове только растет. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Свободный день.
Завтрак в кафе гостиницы.
Вы можете провести день, прогуливаясь по улочкам города или выбрать подходящую для вас экскурсию за дополнительную плату:
Рождественский ужин за доп.плату. в одном из лучших ресторанов Петрозаводска.
Посещение заповедника Кивач и курорта Марциальные воды.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на загородную экскурсию «Водопад Кивач». Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Удивительной красоты природа не оставит Вас равнодушными, вы посетите дендрарий карельской березы и музей в заповеднике Кивач. Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Обед в «Харчевне».
Возвращение в Петрозаводск. Вы не можете уехать из Карелии без сувениров! Как же многочисленные родственники и друзья? Они вам этого не простят! Для вас посещение магазинов, где вы сможете приобрести продукцию ПЛВЗ (знаменитый «Карельский бальзам»), посещение сувенирного салона (изделия из карельской березы, бересты и шунгита). Трансфер на вокзал. Отправление поезда №17 в Москву 19:00, отправление поезда №011 в Спб 23:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице 2 суток: Вилла Айно, Маски, Турхолдинг Карелия, Park Inn, Онего Палас
- питание 3 завтрака, обед
- билеты в музеи
- транспортное и экскурсионное обслуживание
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в «Дом Кантеле»
- экскурсия на курорт Марциальные воды
- посещение заповедника Кивач
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- экскурсионная программа по музею-заповеднику Кижи с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций - 5500 руб./чел.
- рождественский ужин в ресторане гостиниц Онего Палас/ Северная/ Park Inn
- посещение питомника Хаски и катание в упряжке
- уличные гулянья + экскурсия в зоокомплекс Три медведя
- катание на снегоходах за городом
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Рождественский колорит - 3 дня
Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Рождественские хиты Карелии 3 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 21100 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Рождественский колорит - 4 дня
Тур 4 дня на Рождество. Прекрасная пора для посещения удивительной Карелии. Край лесов и озер порадует своим гостеприимством и душой. Фиксированная программа и экскурси...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Весёлое Рождество в Карелии
Семейный рождественский тур на 4 дня с 4.01 рекомендованный детям с 5 лет. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Часть экскурсий - за доп. плату: Кижи, Рускеала, хаск...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 25300 ₽
Рождественские хиты Карелии 4 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор в Петрозаводске. В программе тура: Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовы...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 27600 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Снежные каникулы
Четырехдневный тур на новогодние праздники в Карелию. 2 дня в Петрозаводске и 2 дня в Сортавале. Свободный день в туре с экскурсиями за доп. плату. В программе: Петроза...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 30200 ₽
Рождество на загородной базе «Суйсарь»
Рождественская программа с проживанием на турбазе Суйсарь. 4 дня интересных экскурсий и загородного отдыха.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 31200 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Рождественский обоз к карельскому Деду Морозу
Рождественский семейный тур в Карелию. 4 дня. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на соб...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 32450 ₽
Рождество на берегах карельского озера
Рождественский тур в Карелию на 6 дней с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям с детьми от 1 года. В программе тура множество достопримечательностей: ...
Ближайший заезд:
c 03 января по 08 января
6 дней 5 ночей
от 34000 ₽
Рождественские каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 7 дней на рождественские праздничные даты с размещением на загородной базе. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат, кроме доп. питани...
Ближайший заезд:
c 02 января по 08 января
7 дней 6 ночей
от 38000 ₽
Рождество на Белом море
Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 38120 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Новогодняя сказка в Карелии
Новый год и Рождество в Карелии: все главные достопримечательности за 5 дней. Маршрут тура от Сортавала до Петрозаводска. Дополнительные экскурсии на выбор.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 44100 ₽