Рождество в Карелии Light

Экскурсия по Петрозаводску. Посещение Дома Кантеле. Встречаем Новый год.

Прибытие поезда №18. Встреча наших гостей на вокзале (у входа на вокзал со стороны перрона). (для групп из Спб поезд №658 прибытие 06:50, ожидание поезда №17, встреча с гидом на вокзал. (раннее заселение под запрос!!!).

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу ”Новогодний Петрозаводск“. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Улицы, по которым ходил Петр1, Державин. Опытный экскурсовод расскажет Вам о там, как город строился, менялся и Вы увидите, каким он стал! Экскурсия в «Дом Кантеле» - гордость карельского народа. Его хрустальный звук-это музыка героев эпоса «Калевала». Вы сможете не только познакомиться с инструментом, но и услышать его вживую. Все вместе мы разучим карельский национальный танец и посетим мастерскую народного костюма. Размещение в гостиницах Вилла Айно, Маски, Турхолдинг Карелия, Park Inn, Онего Палас Свободное время Вы можете посвятить самостоятельному изучению города. Ведь у нас так много интересного: можно прогуляться по набережной, можно сходить на каток, а можно просто начать готовиться к праздничному вечеру. Главное не опаздывайте! По желанию за доп. плату: вертолетная экскурсия на о. Кижи. Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове только растет. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.