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Рождество в Карелии Light

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Программа тура

День 1

Экскурсия по Петрозаводску. Посещение Дома Кантеле. Встречаем Новый год.

Прибытие поезда №18. Встреча наших гостей на вокзале (у входа на вокзал со стороны перрона). (для групп из Спб поезд №658 прибытие 06:50, ожидание поезда №17,  встреча с гидом на вокзал. (раннее заселение под запрос!!!).

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу ”Новогодний Петрозаводск“. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Улицы, по которым ходил Петр1, Державин. Опытный экскурсовод расскажет Вам о там, как город строился, менялся и Вы увидите, каким он стал! Экскурсия в «Дом Кантеле» - гордость карельского народа. Его хрустальный звук-это музыка героев эпоса «Калевала». Вы сможете не только познакомиться с инструментом, но и услышать его вживую. Все вместе мы разучим карельский национальный танец и посетим мастерскую народного костюма. Размещение в гостиницах Вилла Айно, Маски, Турхолдинг Карелия, Park Inn, Онего Палас Свободное время  Вы можете посвятить самостоятельному изучению города. Ведь у нас так много интересного: можно прогуляться по набережной, можно сходить на каток, а можно просто начать готовиться к праздничному вечеру. Главное не опаздывайте! По желанию за доп. плату: вертолетная экскурсия на о. Кижи. Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове только растет. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

День 2

Свободный день.

Завтрак в кафе гостиницы.

Вы можете провести день, прогуливаясь по улочкам города или выбрать подходящую для вас экскурсию за дополнительную плату:

  • Поездка на загородную экскурсию в Зоокомплекс «Три медведя». Гости познакомятся с медведями, рысью, волком. Увидят дальневосточного леопарда, лисиц, кабанов и соболей. Выезд в зимний лес на праздничные гуляния, где всех ждет карельский Дед мороз, игры и поздравления. Пикник у костра с ухой, ароматным лесным чаем. По желанию-катание на «ватрушках». 
  • Поездка за город в питомник ездовых собак. Любимцы взрослых и детей-ласковые хаски ждут Вас в гости. Вы зарядитесь позитивом и получите незабываемые эмоции от катания на упряжках, а после всех ждет чаепитие в уютном чуме.
  • Катание на снегоходах за городом.

    • Рождественский ужин за доп.плату. в одном из лучших ресторанов Петрозаводска.

    День 3

    Посещение заповедника Кивач и курорта Марциальные воды.

    Завтрак в кафе гостиницы.

    Освобождение номеров. Выезд на загородную экскурсию «Водопад Кивач». Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Удивительной красоты природа не оставит Вас равнодушными, вы посетите дендрарий карельской березы и музей в заповеднике Кивач.  Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

    Обед в «Харчевне».

    Возвращение в Петрозаводск. Вы не можете уехать из Карелии без сувениров! Как же многочисленные родственники и друзья? Они вам этого не простят! Для вас посещение магазинов, где вы сможете приобрести продукцию ПЛВЗ (знаменитый «Карельский бальзам»), посещение сувенирного салона (изделия из карельской березы, бересты и шунгита). Трансфер на вокзал. Отправление поезда №17 в Москву 19:00, отправление поезда №011 в Спб 23:00.

    Стоимость

    Включено в стоимость

    • проживание в выбранной гостинице 2 суток:  Вилла Айно, Маски, Турхолдинг Карелия, Park Inn, Онего Палас
    • питание 3 завтрака, обед
    • билеты в музеи
    • транспортное и экскурсионное обслуживание
    • обзорная экскурсия по Петрозаводску
    • ​экскурсия в «Дом Кантеле»
    • экскурсия на курорт Марциальные воды
    • посещение заповедника Кивач

    Оплачивается отдельно

    • ж/д билеты
    • экскурсионная программа по музею-заповеднику Кижи с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций -  5500 руб./чел.
    • рождественский ужин в ресторане гостиниц Онего Палас/ Северная/ Park Inn
    • посещение питомника Хаски и катание в упряжке
    • уличные гулянья + экскурсия в зоокомплекс Три медведя
    • катание на снегоходах за городом

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