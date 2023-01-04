Рождество в загородном комплексе Верховье

Встретим Рождество ярко и весело!4 дня рождественской сказки в загородном комплексе Верховье - уютные теплые номера, пушистые сугробы, свежий сосновый воздух, жаркая банька, спуск для ватрушек, карельская кухня.А в Рождественский сочельник вас ждут теплые посиделки с карельской сказочницей и праздничное чаепитие.

Вы сами составите маршрут вашего новогоднего путешествия, выберете достопримечательности и активности.

Отель Верховье расположен в 20 км от Петрозаводска. Напитанный ароматами хвои воздух, закрытая живописная территория, где живут ручные белки, бесплатная охраняемая парковка, wi-fi на территории, современные таунхаусы со всеми удобствами, баня на дровах.