Рождество в загородном комплексе Верховье
4 дня рождественской сказки в загородном комплексе Верховье - уютные теплые номера, пушистые сугробы, свежий сосновый воздух, жаркая банька, спуск для ватрушек, карельская кухня.
А в Рождественский сочельник вас ждут теплые посиделки с карельской сказочницей и праздничное чаепитие.
Вы сами составите маршрут вашего новогоднего путешествия, выберете достопримечательности и активности.
Отель Верховье расположен в 20 км от Петрозаводска. Напитанный ароматами хвои воздух, закрытая живописная территория, где живут ручные белки, бесплатная охраняемая парковка, wi-fi на территории, современные таунхаусы со всеми удобствами, баня на дровах.
Вас ждет:
Программа тура
Отдых на территории загородного комплекса. Снежная горка с ватрушками, баня на дровах, снегоступы.
На территории отеля можно попариться в жаркой русской бане на дровах или покататься со снежной горки на ватрушках. Рядом с отелем в сосновом лесу есть эко-тропа к Шуйским скалам, куда можно отправиться в мини-поход на настоящих снегоступах.
Вы сами составляете программу отдыха, а мы вам поможем подобрать интересные экскурсии. Ежедневно организуются экскурсии к многочисленным достопримечательностям Карелии: горный парк Рускеала, незамерзающий водопад Кивач, о. Кижи, Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко, Марциальные воды и т.д. А еще можно поехать на снегоходное сафари или покататься на собачьей упряжке.
А 6 января в Рождественский сочельник приглашаем на теплые посиделки с карельской сказочницей. Вас ждут увлекательные истории и чаепитие с калитками и морошковым чаем. Оплачивается отдельно: 1 500 руб/чел.
До новых встреч в Карелии!
Стоимость
Загородный отель Верховье
Включено в стоимость
- проживание в отеле Верховье (4 ночи)
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/от Петрозаводска
- питание в кафе по меню
- рождественские посиделки с чаепитием: 1500 руб/чел. до 12 лет, детям до 11,99 лет - бесплатно.
- дополнительные услуги отеля
- экскурсии
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождественский колорит - 3 дня
Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Рождественские хиты Карелии 3 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 21100 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Рождественский колорит - 4 дня
Тур 4 дня на Рождество. Прекрасная пора для посещения удивительной Карелии. Край лесов и озер порадует своим гостеприимством и душой. Фиксированная программа и экскурси...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Весёлое Рождество в Карелии
Семейный рождественский тур на 4 дня с 4.01 рекомендованный детям с 5 лет. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Часть экскурсий - за доп. плату: Кижи, Рускеала, хаск...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 25300 ₽
Рождественские хиты Карелии 4 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор в Петрозаводске. В программе тура: Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовы...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 27600 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Снежные каникулы
Четырехдневный тур на новогодние праздники в Карелию. 2 дня в Петрозаводске и 2 дня в Сортавале. Свободный день в туре с экскурсиями за доп. плату. В программе: Петроза...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 30200 ₽
Рождество на загородной базе «Суйсарь»
Рождественская программа с проживанием на турбазе Суйсарь. 4 дня интересных экскурсий и загородного отдыха.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 31200 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Рождественский обоз к карельскому Деду Морозу
Рождественский семейный тур в Карелию. 4 дня. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на соб...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 32450 ₽
Рождество на берегах карельского озера
Рождественский тур в Карелию на 6 дней с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям с детьми от 1 года. В программе тура множество достопримечательностей: ...
Ближайший заезд:
c 03 января по 08 января
6 дней 5 ночей
от 34000 ₽
Рождественские каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 7 дней на рождественские праздничные даты с размещением на загородной базе. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат, кроме доп. питани...
Ближайший заезд:
c 02 января по 08 января
7 дней 6 ночей
от 38000 ₽
Рождество на Белом море
Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 38120 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Новогодняя сказка в Карелии
Новый год и Рождество в Карелии: все главные достопримечательности за 5 дней. Маршрут тура от Сортавала до Петрозаводска. Дополнительные экскурсии на выбор.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 44100 ₽