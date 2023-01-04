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Рождество в загородном комплексе Верховье

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Встретим Рождество ярко и весело!

4 дня рождественской сказки в загородном комплексе Верховье - уютные теплые номера, пушистые сугробы, свежий сосновый воздух, жаркая банька, спуск для ватрушек, карельская кухня.

А в Рождественский сочельник вас ждут теплые посиделки с карельской сказочницей и праздничное чаепитие.

Вы сами составите маршрут вашего новогоднего путешествия, выберете достопримечательности и активности.

Отель Верховье расположен в 20 км от Петрозаводска. Напитанный ароматами хвои воздух, закрытая живописная территория, где живут ручные белки, бесплатная охраняемая парковка, wi-fi на территории, современные таунхаусы со всеми удобствами, баня на дровах.

Программа тура

4 января
4 января
С 14.00 встречаем дорогих гостей в отеле "Верховье". Трансфер от жд вокзала самостоятельный, при необходимости поможем организовать.

Отдых на территории загородного комплекса. Снежная горка с ватрушками, баня на дровах, снегоступы.
5 января - 7 января
5 января - 7 января
Проведите день по собственному желанию: спокойный день в загородном комплексе или экскурсии на выбор за дополнительную плату.

На территории отеля можно попариться в жаркой русской бане на дровах или покататься со снежной горки на ватрушках. Рядом с отелем в сосновом лесу есть эко-тропа к Шуйским скалам, куда можно отправиться в мини-поход на настоящих снегоступах.

Вы сами составляете программу отдыха, а мы вам поможем подобрать интересные экскурсии. Ежедневно организуются экскурсии к многочисленным достопримечательностям Карелии: горный парк Рускеала, незамерзающий водопад Кивач, о. Кижи, Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко, Марциальные воды и т.д. А еще можно поехать на снегоходное сафари или покататься на собачьей упряжке.

А 6 января в Рождественский сочельник приглашаем на теплые посиделки с карельской сказочницей. Вас ждут увлекательные истории и чаепитие с калитками и морошковым чаем. Оплачивается отдельно: 1 500 руб/чел.
8 января
8 января
Освобождение номеров к 12.00.

До новых встреч в Карелии!

Стоимость

Загородный отель Верховье

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
13 600 ₽
Взрослый на доп.месте
6 000 ₽

Включено в стоимость

  • проживание в отеле Верховье (4 ночи)

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/от Петрозаводска
  • питание в кафе по меню
  • рождественские посиделки с чаепитием: 1500 руб/чел. до 12 лет, детям до 11,99 лет - бесплатно.
  • дополнительные услуги отеля
  • экскурсии

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