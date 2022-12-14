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Рождество в карельском крае 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Рождество в Карелии - это отличный повод собраться в путешествие всей семьей. Вас ждет обзорная экскурсия по столице Республики - городу Петрозаводску, резиденция Карельского Деда Мороза, поездка в Александро-Свирский монастырь, вы увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы - водопад Кивач, посетите Центр Шунгита, а также получите уникальную возможность посетить 5 по величине в России Органный зал Дворца Искусств в городе Кондопога.  

Программа тура

День 1
Обзорная по Петрозаводску - вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко – питомник Хаски

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.  Гид встречает туристов с поездов из Москвы и Санкт-Петербурга по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» в 09.00 у здания ж/д вокзала со стороны города.

Завтрак в уютном кафе.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Праздничные улицы, исторические площади, губернаторский сад, Онежская набережная со знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом передадут Вам неповторимую атмосферу новогоднего праздника и уютного зимнего настроения!

Обед в карельских традициях с дегустацией Карельского бальзама.

Выезд в загородную Резиденцию Карельского  Деда Мороза  Талвиукко  и зимний Дворец Карельской снегурочки Лумики

Мы приглашаем Вас посетить резиденцию Карельского Деда Мороза Талвиукко. Его помощники познакомят Вас с питомником ездовых собак Хаски и подворьем домашних животных, где Вы увидите гусей, поросят, барашек, козочек и  любимых питомцев карельского Деда Мороза – северных оленей! Со всеми животными, живущими в больших просторных вольерах можно сфотографироваться. Карельская Снегурочка Лумики проведёт дорогих гостей по всем уголкам своего Дворца, где притаились бесчисленные чудеса и сюрпризы. После путешествия Вы сможете насладиться душистым чаем из карельских целебных трав и карельской выпечкой.

Дополнительно оплачивается: 

  • катание на собачьей упряжке 1,5 км: 

Стоимость: 3000 руб./взр, 2 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)

  • катание на оленьей упряжке 800 м:

Стоимость: 2000 руб./взр, 1 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)

В магазинчике «Талвиукко» Вы также сможете приобрести разнообразные сувениры на память о снежной Карелии.

Возвращение в зимний город.

Заселение в гостиницы.

День 2
Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор

Завтрак в уютном кафе

Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор (за дополнительную плату):

  • Рускеальский мраморный каньон от 2850 руб./чел.
  • Поездка в карельскую деревню Киндасово на НЕ Кремлёвскую Новогоднюю ёлку  от 2500 руб./чел.
  • Катание на снегоходах 2-4 часа, 4-6 часов от 3000 руб./чел.
  • На о. Кижи на воздушной подушке (при благоприятных погодных условиях) от 4950 руб./чел.

Обед в кафе 

День 3
Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор

Завтрак в уютном кафе

Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор (за дополнительную плату):

  • Поездка в поместье Деда Халла, брата Санта Клауса от 3400 руб./чел.
  • Катание на снегоходах 2-4 часа, 4-6 часов от 3000 руб./чел.
  • На о. Кижи на воздушной подушке (при благоприятных погодных условиях) от 4950 руб./чел.

 Обед в кафе

День 4
Поездка в Александро-Свирский монастырь

Завтрак в гостинице.

Выезд на загородную экскурсию в Александро-Свирский монастырь. Экскурсионная программа по пути следования.

  • Экскурсия в монастыре:  Вы посетите Преображенский и Троицкий комплексы монастыря, а также познакомитесь с его историей и архитектурой. Посетите Часовню на месте явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому.
  • Свято-Троицкий храм с удивительными фресками, сохранившимися с 19 столетия. На территории храма Вы можете набрать святой воды из святого источника.

Обед в кафе «Паломник»

Возвращение в г. Петрозаводск.

* возможна замена экскурсии с перерасчетом.

День 5
Шунгит центр – зимний водопад Кивач – Органный концерт

Завтрак в гостинице.

Отправляемся в загородное путешествие к  одному из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач. По пути следования мы посетим несколько значимых объектов Карельской республики.

«Центр шунгита» - уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Вы сможете познакомиться с загадочным минералом шунгит и его свойствами.

Мы продолжим наше удивительное путешествие и увидим ещё один замечательный карельский город Кондопога. У нас есть уникальная возможность посетить Органный зал Дворца искусств города Кондопога. Это единственный в России зал с двумя органами, один из которых имеет 67 регистров и около пяти тысяч звучащих труб и является пятым по величине в России. 

После концерта нас ждет вкусный обед с дегустацией Карельского пива и карельских настоек.

Пришло время возвращаться в Петрозаводск.

17:30 Завершение программы, трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание
  • 2-х разовое питание (5 завтраков + 5 обедов)
  • одно чаепитие с выпечкой
  • дегустация карельских напитков
  • проживание в гостинице
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • входные билеты водопад Кивач
  • входные билеты центр Шунгита
  • входные билеты вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко
  • входные билеты питомник Хаски
  • входные билеты прогулка по оленьей ферме
  • входные билеты Александро-Свирский монастырь
  • паломнический сбор в монастыре
  • органный концерт
  • при размещении за городом  мастерская Деда Мороза входит в стоимость.

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • катание на собачьей упряжке 1,5 км Стоимость: 3000 руб./взр, 2 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)
  • катание на оленьей упряжке 800 м Стоимость: 2000 руб./взр, 1 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)

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