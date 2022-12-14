Рождество в карельском крае 2022
Рождество в Карелии - это отличный повод собраться в путешествие всей семьей. Вас ждет обзорная экскурсия по столице Республики - городу Петрозаводску, резиденция Карельского Деда Мороза, поездка в Александро-Свирский монастырь, вы увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы - водопад Кивач, посетите Центр Шунгита, а также получите уникальную возможность посетить 5 по величине в России Органный зал Дворца Искусств в городе Кондопога.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов с поездов из Москвы и Санкт-Петербурга по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» в 09.00 у здания ж/д вокзала со стороны города.
Завтрак в уютном кафе.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Праздничные улицы, исторические площади, губернаторский сад, Онежская набережная со знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом передадут Вам неповторимую атмосферу новогоднего праздника и уютного зимнего настроения!
Обед в карельских традициях с дегустацией Карельского бальзама.
Выезд в загородную Резиденцию Карельского Деда Мороза Талвиукко и зимний Дворец Карельской снегурочки Лумики
Мы приглашаем Вас посетить резиденцию Карельского Деда Мороза Талвиукко. Его помощники познакомят Вас с питомником ездовых собак Хаски и подворьем домашних животных, где Вы увидите гусей, поросят, барашек, козочек и любимых питомцев карельского Деда Мороза – северных оленей! Со всеми животными, живущими в больших просторных вольерах можно сфотографироваться. Карельская Снегурочка Лумики проведёт дорогих гостей по всем уголкам своего Дворца, где притаились бесчисленные чудеса и сюрпризы. После путешествия Вы сможете насладиться душистым чаем из карельских целебных трав и карельской выпечкой.
Дополнительно оплачивается:
- катание на собачьей упряжке 1,5 км:
Стоимость: 3000 руб./взр, 2 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)
- катание на оленьей упряжке 800 м:
Стоимость: 2000 руб./взр, 1 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)
В магазинчике «Талвиукко» Вы также сможете приобрести разнообразные сувениры на память о снежной Карелии.
Возвращение в зимний город.
Заселение в гостиницы.
Завтрак в уютном кафе
Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор (за дополнительную плату):
- Рускеальский мраморный каньон от 2850 руб./чел.
- Поездка в карельскую деревню Киндасово на НЕ Кремлёвскую Новогоднюю ёлку от 2500 руб./чел.
- Катание на снегоходах 2-4 часа, 4-6 часов от 3000 руб./чел.
- На о. Кижи на воздушной подушке (при благоприятных погодных условиях) от 4950 руб./чел.
Обед в кафе
Завтрак в уютном кафе
Самостоятельный отдых в городе или экскурсионная программа на выбор (за дополнительную плату):
- Поездка в поместье Деда Халла, брата Санта Клауса от 3400 руб./чел.
- Катание на снегоходах 2-4 часа, 4-6 часов от 3000 руб./чел.
- На о. Кижи на воздушной подушке (при благоприятных погодных условиях) от 4950 руб./чел.
Обед в кафе
Завтрак в гостинице.
Выезд на загородную экскурсию в Александро-Свирский монастырь. Экскурсионная программа по пути следования.
- Экскурсия в монастыре: Вы посетите Преображенский и Троицкий комплексы монастыря, а также познакомитесь с его историей и архитектурой. Посетите Часовню на месте явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому.
- Свято-Троицкий храм с удивительными фресками, сохранившимися с 19 столетия. На территории храма Вы можете набрать святой воды из святого источника.
Обед в кафе «Паломник»
Возвращение в г. Петрозаводск.
* возможна замена экскурсии с перерасчетом.
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в загородное путешествие к одному из крупнейших равнинных водопадов Европы – водопад Кивач. По пути следования мы посетим несколько значимых объектов Карельской республики.
«Центр шунгита» - уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Вы сможете познакомиться с загадочным минералом шунгит и его свойствами.
Мы продолжим наше удивительное путешествие и увидим ещё один замечательный карельский город Кондопога. У нас есть уникальная возможность посетить Органный зал Дворца искусств города Кондопога. Это единственный в России зал с двумя органами, один из которых имеет 67 регистров и около пяти тысяч звучащих труб и является пятым по величине в России.
После концерта нас ждет вкусный обед с дегустацией Карельского пива и карельских настоек.
Пришло время возвращаться в Петрозаводск.
17:30 Завершение программы, трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание
- 2-х разовое питание (5 завтраков + 5 обедов)
- одно чаепитие с выпечкой
- дегустация карельских напитков
- проживание в гостинице
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- входные билеты водопад Кивач
- входные билеты центр Шунгита
- входные билеты вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко
- входные билеты питомник Хаски
- входные билеты прогулка по оленьей ферме
- входные билеты Александро-Свирский монастырь
- паломнический сбор в монастыре
- органный концерт
- при размещении за городом мастерская Деда Мороза входит в стоимость.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- катание на собачьей упряжке 1,5 км Стоимость: 3000 руб./взр, 2 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)
- катание на оленьей упряжке 800 м Стоимость: 2000 руб./взр, 1 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)
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