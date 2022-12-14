Рождество в карельском крае 2022

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов с поездов из Москвы и Санкт-Петербурга по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» в 09.00 у здания ж/д вокзала со стороны города.

Завтрак в уютном кафе.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска. Праздничные улицы, исторические площади, губернаторский сад, Онежская набережная со знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом передадут Вам неповторимую атмосферу новогоднего праздника и уютного зимнего настроения!

Обед в карельских традициях с дегустацией Карельского бальзама.

Выезд в загородную Резиденцию Карельского Деда Мороза Талвиукко и зимний Дворец Карельской снегурочки Лумики

Мы приглашаем Вас посетить резиденцию Карельского Деда Мороза Талвиукко. Его помощники познакомят Вас с питомником ездовых собак Хаски и подворьем домашних животных, где Вы увидите гусей, поросят, барашек, козочек и любимых питомцев карельского Деда Мороза – северных оленей! Со всеми животными, живущими в больших просторных вольерах можно сфотографироваться. Карельская Снегурочка Лумики проведёт дорогих гостей по всем уголкам своего Дворца, где притаились бесчисленные чудеса и сюрпризы. После путешествия Вы сможете насладиться душистым чаем из карельских целебных трав и карельской выпечкой.

Дополнительно оплачивается:

катание на собачьей упряжке 1,5 км:

Стоимость: 3000 руб./взр, 2 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)

катание на оленьей упряжке 800 м:

Стоимость: 2000 руб./взр, 1 500 руб./дети до 12 л. (оплата при бронировании)

В магазинчике «Талвиукко» Вы также сможете приобрести разнообразные сувениры на память о снежной Карелии.

Возвращение в зимний город.

Заселение в гостиницы.