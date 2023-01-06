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Рождество в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Рождество - пора незабываемых вещей! Белый пушистый снег, морозный воздух. Дети и взрослые в ожидании чуда. Подарите себе и близким возможность ощутить праздничную атмосферу в приятной компании в гостеприимной Карелии!

  • Вы познакомитесь с красивой зимней столицей Карелии и прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной – музею под открытым небом.
  • Волшебная Вселенная Калевала погрузит вас в иммерсивное путешествие в рунопевческий лес.
  • Вы попробуете себя в кулинарном мастерстве и приготовите блюда национальной кухни.
  • В Центре шунгита вы узнаете об уникальных свойствах камня, который добывается исключительно в Карелии.
  • В праздничной деревне Киндасово вас встретят самые веселые и харизматичные жители, и посвятят в “киндасовцы”.
  • Вы заглянете в Дом кантеле и научитесь играть на национальных музыкальных инструментах.
  • Вас ждет незамерзающий и прекрасный в любое время года водопад Кивач, и веселое катание на собачьей упряжке. 

Этот тур подойдёт семьям с детьми, семейным парам, любителям природы, приключений и новых впечатлений.

Комфортные мини-группы: от 6 до 16 человек

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отеле «Питер Инн» 4* (2 ночи)
  • питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда, 3 чаепития
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • экскурсия по городу Петрозаводск с посещением Онежской набережной
  • посещение выставки «Вселенная Калевала»
  • мастер-класс по карельским калиткам
  • посещение центра карельского шунгита
  • интерактивная программа в карельской деревне Киндасово
  • экскурсия в «Доме Кантеле» с мастер-классом
  • экскурсия и входные билеты в заповедник «Кивач»
  • катание на собачьих упряжках
  • услуги гида-сопровождающего на протяжении всей поездки
  • страхование жизни и здоровья участника
  • сувениры и подарки от фирмы

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты

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