Рождество в Карелии

Рождество - пора незабываемых вещей! Белый пушистый снег, морозный воздух. Дети и взрослые в ожидании чуда. Подарите себе и близким возможность ощутить праздничную атмосферу в приятной компании в гостеприимной Карелии!

Вы познакомитесь с красивой зимней столицей Карелии и прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной – музею под открытым небом.

Волшебная Вселенная Калевала погрузит вас в иммерсивное путешествие в рунопевческий лес.

Вы попробуете себя в кулинарном мастерстве и приготовите блюда национальной кухни.

В Центре шунгита вы узнаете об уникальных свойствах камня, который добывается исключительно в Карелии.

В праздничной деревне Киндасово вас встретят самые веселые и харизматичные жители, и посвятят в “киндасовцы”.

Вы заглянете в Дом кантеле и научитесь играть на национальных музыкальных инструментах.

Вас ждет незамерзающий и прекрасный в любое время года водопад Кивач, и веселое катание на собачьей упряжке.

Этот тур подойдёт семьям с детьми, семейным парам, любителям природы, приключений и новых впечатлений.

Комфортные мини-группы: от 6 до 16 человек