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Рождество в Карелии Vip тур - все включено

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Топ лучших достопримечательностей Карелии! Эксклюзивные блюда карельской кухни в лучших ресторанах. Приглашаем вас насладиться тишиной зимнего леса, услышать чарующий шум водопада, запомнить податливость теста для выпечки карельской калитки, отогреться в чуме у открытого огня, загадать желание в гостях у Деда Халлы,, погрузиться в мир рускеальского мрамора в единственном в России мраморном каньоне, побывать в самой красивой в России деревне Кинерма, узнать все тайны города Петра – и это еще не всё! «Волшебство!» – скажете Вы, «Добро пожаловать в Карелию!» - ответим мы.

В программе:

  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в питомник хаски
  • мастер-класс по приготовлению национальной выпечки
  • экскурсия к Деду Халла
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • экскурсия и обед в карельской деревне Кинерма
  • мастер-класс по изготовлению сувенира в музее ИЗО
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение центра Шунгита

Наш подарок : бутылочка «Карельского бальзама»

Программа тура

День 1
Эко-комплекс Karjala Park. Масер класспо калиткам. Обзорная по Петрозаводску.

Встреча гостей на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50 по прибытию поезда № 018 (Москва - Петрозаводск).

Завтрак шведский стол в одном из лучших ресторанов Петрозаводска.

На комфортабельном автобусе отправляемся в загородное путешествие в эко-комплекс Karjala Park (30 км. от Петрозаводска, 40 мин в пути в одну сторону). Заряжаемся энергией от общения с добрыми и любвеобильными хаски.

Далее нас ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого мы научится готовить национальную карельскую выпечку – калитки. А после -  чаепитие в чуме!

На обратном обзорная экскурсия по Петрозаводску. Единственный город России, который назван в честь императора Петра I! Послушаем интересные истории, сделаем красивые фотографии.

Обед в первом в мире ресторане карельской кухни «Карельская горница». Круговой обход по ресторану стоит хорошей экскурсии – вот вам кусочек карельской улочки с избой, вот первобытная пещера с черепами и каменными топорами, печка с домовым, комната старой поморки, закуток молодоженов, купеческая половинка, трапезная зала для шумных свадеб.

Размещение в выбранной гостинице  Берёзовая роща,  Piter Inn, Северная или Фрегат после экскурсионной программы.

  • За дополнительную плату предлагается Рождественский ужин.
День 2
Поездка к Деду Халла.

Завтрак ресторане отеля.

Путешествие в настоящую резиденцию гостеприимного карельского Деда Мороза (90 км от г. Петрозаводск, примерное время в пути - 2 часа). Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится  поместье Деда Халла. Как и во всех сказках, героев ждут различные шуточные испытания. Вам предстоит овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Хозяйка Инкери научит Вас секретным рецептам и обрядам из карельских целебных трав.

В завершении программы - праздничный обед с блюдами национальной кухни.

Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Мраморный каньен Рускеала. Карельская деревня Кинерма.

Завтрак шведский стол в ресторане отеля.

Экскурсия в одну из ярчайших достопримечательностей Карелии - горный парк Рускеала (250 км. от Петрозаводска, 4 часа в пути в одну сторону). Завораживающие природные красоты Мраморного каньона с разноцветной подсветкой ждут нас. Мы познакомимся с  историей горного дела, прогуляемся вдоль мраморных склонов каньона.

По пути заедем в старинную карельскую деревню Кинерма, которой почти 500 лет. Недаром в 2016 году она вошла в Ассоциацию красивых деревень России. Хозяйка в национальном костюме проведет экскурсию по деревне, расскажет о своем роде, который из покон веков жил в этих местах. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.

Обед из местных фермерских продуктов в деревянном карельском доме.

После знакомства с парком переезжаем в город Сортавала, в котором ощущается дух Европы старых времен.

Ужин в ресторане.

Возвращение в Петрозаводск.

День 4
Музей ИЗО. Водопад Кивач. Шунгитовая комната.

Завтрак шведский стол в ресторане отеля. Освобожджение номеров, вещи в автобус.

Посещение главного художественного музея Карелии - ИЗО, известного в первую очередь богатой коллекцией северных икон. Заодно и примерим национальный карельский костюм – через костюмы можно очень многое понять о народе и о времени. 

Мастер-класс по изготовлению карельского сувенира на память. Обед в пути следования.

Экскурсия на водопад Кивач» (80 км от Петрозаводска, 1,5 часа в пути в одну сторону). Его часто называют «Карелией в миниатюре»: здесь и не тронутые цивилизацией, бережно охраняемые леса, редкие растения и животные, а также жемчужина заповедника - второй по величине равнинный водопад Европы. Возвращение в Петрозаводск.

Отправление в шунгитовую комнату. Вас ожидает программа «анти-стресс» в релакс-комнате с шунгитовым фонтанчиком, дегустация чая с карельскими лечебными травами и опрокинем стопочку за свое здоровье.

Ужин с национальным колоритом в особенном месте– гастрономическом музее-ресторане «В Карелии есть». Здесь каждое блюдо - это художественно выполненная картина. Заодно заглянем в далёкое прошлое в  единственной в мире Пещере карельских петроглифов!

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска. До новых встреч в Карелии!

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории в гостинице Piter Inn, Северная или Фрегат - 4 дня / 3 ночи
  • питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина, 1 чаепитие
  • экскурсия в питомник хаски  Karjala Park
  • мастер-класс по приготовлению национальной выпечки
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия к Деду Халла
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • экскурсия и обед в карельской деревне Кинерма
  • мастер-класс по изготовлению сувенира в музее ИЗО
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение центра Шунгита
  • транспортное обслуживание, услуги гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно

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