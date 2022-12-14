Рождество в Карелии Vip тур - все включено

Встреча гостей на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50 по прибытию поезда № 018 (Москва - Петрозаводск).

Завтрак шведский стол в одном из лучших ресторанов Петрозаводска.

На комфортабельном автобусе отправляемся в загородное путешествие в эко-комплекс Karjala Park (30 км. от Петрозаводска, 40 мин в пути в одну сторону). Заряжаемся энергией от общения с добрыми и любвеобильными хаски.

Далее нас ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого мы научится готовить национальную карельскую выпечку – калитки. А после - чаепитие в чуме!

На обратном обзорная экскурсия по Петрозаводску. Единственный город России, который назван в честь императора Петра I! Послушаем интересные истории, сделаем красивые фотографии.

Обед в первом в мире ресторане карельской кухни «Карельская горница». Круговой обход по ресторану стоит хорошей экскурсии – вот вам кусочек карельской улочки с избой, вот первобытная пещера с черепами и каменными топорами, печка с домовым, комната старой поморки, закуток молодоженов, купеческая половинка, трапезная зала для шумных свадеб.

Размещение в выбранной гостинице Берёзовая роща, Piter Inn, Северная или Фрегат после экскурсионной программы.