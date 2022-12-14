Рождество в Карелии Vip тур - все включено
Топ лучших достопримечательностей Карелии! Эксклюзивные блюда карельской кухни в лучших ресторанах. Приглашаем вас насладиться тишиной зимнего леса, услышать чарующий шум водопада, запомнить податливость теста для выпечки карельской калитки, отогреться в чуме у открытого огня, загадать желание в гостях у Деда Халлы,, погрузиться в мир рускеальского мрамора в единственном в России мраморном каньоне, побывать в самой красивой в России деревне Кинерма, узнать все тайны города Петра – и это еще не всё! «Волшебство!» – скажете Вы, «Добро пожаловать в Карелию!» - ответим мы.
В программе:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в питомник хаски
- мастер-класс по приготовлению национальной выпечки
- экскурсия к Деду Халла
- экскурсия в горный парк Рускеала
- экскурсия и обед в карельской деревне Кинерма
- мастер-класс по изготовлению сувенира в музее ИЗО
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение центра Шунгита
Наш подарок : бутылочка «Карельского бальзама»
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50 по прибытию поезда № 018 (Москва - Петрозаводск).
Завтрак шведский стол в одном из лучших ресторанов Петрозаводска.
На комфортабельном автобусе отправляемся в загородное путешествие в эко-комплекс Karjala Park (30 км. от Петрозаводска, 40 мин в пути в одну сторону). Заряжаемся энергией от общения с добрыми и любвеобильными хаски.
Далее нас ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого мы научится готовить национальную карельскую выпечку – калитки. А после - чаепитие в чуме!
На обратном обзорная экскурсия по Петрозаводску. Единственный город России, который назван в честь императора Петра I! Послушаем интересные истории, сделаем красивые фотографии.
Обед в первом в мире ресторане карельской кухни «Карельская горница». Круговой обход по ресторану стоит хорошей экскурсии – вот вам кусочек карельской улочки с избой, вот первобытная пещера с черепами и каменными топорами, печка с домовым, комната старой поморки, закуток молодоженов, купеческая половинка, трапезная зала для шумных свадеб.
Размещение в выбранной гостинице Берёзовая роща, Piter Inn, Северная или Фрегат после экскурсионной программы.
- За дополнительную плату предлагается Рождественский ужин.
Завтрак ресторане отеля.
Путешествие в настоящую резиденцию гостеприимного карельского Деда Мороза (90 км от г. Петрозаводск, примерное время в пути - 2 часа). Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится поместье Деда Халла. Как и во всех сказках, героев ждут различные шуточные испытания. Вам предстоит овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Хозяйка Инкери научит Вас секретным рецептам и обрядам из карельских целебных трав.В завершении программы - праздничный обед с блюдами национальной кухни.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля.
Экскурсия в одну из ярчайших достопримечательностей Карелии - горный парк Рускеала (250 км. от Петрозаводска, 4 часа в пути в одну сторону). Завораживающие природные красоты Мраморного каньона с разноцветной подсветкой ждут нас. Мы познакомимся с историей горного дела, прогуляемся вдоль мраморных склонов каньона.
По пути заедем в старинную карельскую деревню Кинерма, которой почти 500 лет. Недаром в 2016 году она вошла в Ассоциацию красивых деревень России. Хозяйка в национальном костюме проведет экскурсию по деревне, расскажет о своем роде, который из покон веков жил в этих местах. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни.
Обед из местных фермерских продуктов в деревянном карельском доме.
После знакомства с парком переезжаем в город Сортавала, в котором ощущается дух Европы старых времен.
Ужин в ресторане.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак шведский стол в ресторане отеля. Освобожджение номеров, вещи в автобус.
Посещение главного художественного музея Карелии - ИЗО, известного в первую очередь богатой коллекцией северных икон. Заодно и примерим национальный карельский костюм – через костюмы можно очень многое понять о народе и о времени.
Мастер-класс по изготовлению карельского сувенира на память. Обед в пути следования.
Экскурсия на водопад Кивач» (80 км от Петрозаводска, 1,5 часа в пути в одну сторону). Его часто называют «Карелией в миниатюре»: здесь и не тронутые цивилизацией, бережно охраняемые леса, редкие растения и животные, а также жемчужина заповедника - второй по величине равнинный водопад Европы. Возвращение в Петрозаводск.
Отправление в шунгитовую комнату. Вас ожидает программа «анти-стресс» в релакс-комнате с шунгитовым фонтанчиком, дегустация чая с карельскими лечебными травами и опрокинем стопочку за свое здоровье.
Ужин с национальным колоритом в особенном месте– гастрономическом музее-ресторане «В Карелии есть». Здесь каждое блюдо - это художественно выполненная картина. Заодно заглянем в далёкое прошлое в единственной в мире Пещере карельских петроглифов!
Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска. До новых встреч в Карелии!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в гостинице Piter Inn, Северная или Фрегат - 4 дня / 3 ночи
- питание: 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина, 1 чаепитие
- экскурсия в питомник хаски Karjala Park
- мастер-класс по приготовлению национальной выпечки
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия к Деду Халла
- экскурсия в горный парк Рускеала
- экскурсия и обед в карельской деревне Кинерма
- мастер-класс по изготовлению сувенира в музее ИЗО
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение центра Шунгита
- транспортное обслуживание, услуги гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
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