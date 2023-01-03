Рождество на берегах карельского озера
Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в 07:50 по прибытии поезда № 018 у центрального входа в ж/д вокзал г. Петрозаводска со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поездом №12, прибытием 07:00 - ожидание прибытия поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За дополнительную плату предлагаем посетить питомник собак породы Хаски с программой Дыхание Севера.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
В программу входит:
- встреча гостей на территории питомника
- инструктаж по правилам поведения
- экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
- экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
- посещение подворья Мезенских лошадей
- инструктаж по основам управления собачьей упряжкой
- катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
- чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня
Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.
Обед и ужин в кафе.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
- посещение питомника ездовых собак
- прогулка по оленьей ферме
- посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
- посещение подворья с домашними животными
- управление финскими санями
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой),
- чудеса Резиденции Талвиукко
- физика добра
- знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь.
Возвращение на базу.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках (за арендную плату), погулять в сосновом лесу.За дополнительную плату предлагаем (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):
1. Экскурсия на о. Кижи.
В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Завтрак в кафе.
Этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла.
Деревня Рубчейла представляет собой уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя крестьянские дома и бани по-черному XIX века. В программу входит: экскурсия по деревне, выступление фольклорного коллектива в деревне Рубчейла. Знакомство с фольклорной традицией Сямозерья.
Обед с традиционными карельскими блюдами.
Рождественский ужин (без анимационной программы).
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках (за арендную плату), погулять в сосновом лесу.За дополнительную плату предлагаем (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте) поездку в развлекательный центр на катание на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Завтрак в кафе. Освобождение номеров. Трансфер в Петрозаводск.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Обед в ресторане.
Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи с Новогодней программой.
Трансфер на вокзал.
Стоимость
База отдыха Урозеро
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
Включено в стоимость
- размещение на турбазе Урозеро 6 дней/5 ночей
- питание по программе (6 завтраков, 6 обедов, 4 ужина, 1 рождественский ужин, 1 чаепитие)
- экскурсия на водопад Кивач
- анимационная программа на улице Новогодняя сказка
- этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла
- обзорная экскурсию по Петрозаводску
- посещение галереи Татьяны Калининой Дом куклы
- выставочный зал музея-заповедника Кижи
- посещение вотчины карельского Деда мороза Талвиукко
- мастер класс по калиткам
- работа гида
- транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха
- экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
- катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
- питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет - 3900 руб., дети от 7 до 12 лет - 1900 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
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