Рождество на берегах карельского озера

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках (за арендную плату), погулять в сосновом лесу.

За дополнительную плату предлагаем (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):1. Экскурсия на о. Кижи.

В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет



В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.