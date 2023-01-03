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Рождество на берегах карельского озера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.

Программа тура

День 1
Экскурсия на водопад Кивач

Встреча группы в 07:50 по прибытии поезда № 018 у центрального входа в ж/д вокзал г. Петрозаводска со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поездом №12, прибытием 07:00 - ожидание прибытия поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За дополнительную плату предлагаем посетить питомник собак породы Хаски с программой Дыхание Севера.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

В программу входит:

  • встреча гостей на территории питомника
  • инструктаж по правилам поведения
  • экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
  • экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
  • посещение подворья Мезенских лошадей
  • инструктаж  по основам управления собачьей упряжкой
  • катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
  • чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня

Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.

Обед и ужин в кафе.

День 2
Вотчина Талвиукко и кулинарный мастер-класс по калиткам

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
  • посещение подворья  с домашними животными
  • управление финскими санями
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой),
  • чудеса Резиденции Талвиукко
  • физика добра
  • знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь.

​Возвращение на базу.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами  поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать  замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку  с рецептом.

Чаепитие с  калитками.   

День 3
Анимационная программа Новогодняя сказка

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках (за арендную плату), погулять в сосновом лесу. 

За дополнительную плату предлагаем (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):

1. Экскурсия на о. Кижи.  

В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии:  отправка на автобусе в  с. Великая Губа -  отправка на  СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в  с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.  В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и  рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет

В стоимость входит: трансфер база – с.  Великая Губа – база,  трансфер на  судне на воздушной подушке  до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову. 

День 4
Экскурсия в деревню Рубчейла - Рождественский ужин

Завтрак в кафе.

Этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла.

Деревня Рубчейла представляет собой уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя крестьянские дома и бани по-черному XIX века. В программу входит: экскурсия по деревне, выступление фольклорного коллектива в деревне Рубчейла. Знакомство с фольклорной традицией Сямозерья.

Обед с традиционными карельскими блюдами.

Рождественский ужин (без анимационной программы).

День 5
Свободный день

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках (за арендную плату), погулять в сосновом лесу.

За дополнительную плату предлагаем (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте) поездку в  развлекательный центр на катание на снегоходах «Снегоходный вираж». ​

Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.

Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа.

В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

День 6
Экскурсия по Петрозаводску - Дом Куклы - выставочный центр Кижи

Завтрак в кафе.  Освобождение номеров. Трансфер в Петрозаводск.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время  экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки  Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по  набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Обед в ресторане.

Посещение городского  выставочного центра музея-заповедника  Кижи с Новогодней программой.

Трансфер на вокзал. 

Стоимость

База отдыха Урозеро

Item 1 of 1
Коттедж № 3
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
34 000 ₽
Ребенок
33 200 ₽
Взрослый на доп.месте
30 900 ₽
Ребенок на доп.месте
30 000 ₽
Одноместное размещение
43 400 ₽
Дети до 3 лет (без места в номере) в коттедже № 3 - 17 800 руб/чел.

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Включено в стоимость

  • размещение на турбазе Урозеро 6 дней/5 ночей
  • питание по программе (6 завтраков, 6 обедов, 4 ужина, 1 рождественский ужин, 1 чаепитие)
  • экскурсия на водопад Кивач
  • анимационная программа на улице Новогодняя сказка
  • этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла
  • обзорная экскурсию по Петрозаводску
  • посещение галереи Татьяны Калининой Дом куклы
  • выставочный зал музея-заповедника Кижи
  • посещение вотчины карельского Деда мороза Талвиукко
  • мастер класс по калиткам 
  • работа гида
  • транспортное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до/из Петрозаводска
  • прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха
  • экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
  • катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
  • питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет - 3900 руб., дети от 7 до 12 лет - 1900 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна

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