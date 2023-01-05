Рождество на базе отдыха Марциальные ключи

Завтрак

«В гости к госпоже Ёлке». Не так-то просто отыскать в зимнем лесу главную зеленую красавицу, собрать подснежники и выкупить подарки у вредной Марфуши. Но Вы обязательно справитесь. Желаем удачи!

Обед

Мастерская Деда Мороза – мастер-класс по Экокерамике - изготовление новогодних игрушек из соленого теста и украшение красавицы Елки или изготовление Петроглифа – наскального рисунка.

Вечером в уютном ресторане у камина торжественный новогодний банкет и анимационная программа «Рождественская ночь 2023». Вас ждут конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, праздничный фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это останется для Вас маленькой тайной, которую Вы сможете открыть, посетив туркомплекс «Марциальные Ключи».