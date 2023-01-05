Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Рождество - праздник, который стоит провести в кругу близких, родных и друзей. У Вас есть уникальная возможность провести это бесценное время в Карелии, на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Умиротворение Вам подарит удивительной красоты зимняя карельская природа, а заряд сил и энергии - активные зимние развлечения и забавы.
Вас ждёт:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды»
- подъём на гору Сампо
- дегустация карельских травяных чаёв
- «Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра
- выступление фольклорного ансамбля Росынька
- квест «В гости к госпоже Ёлке»
- мастер-класс по экокерамике
- рождественский банкет и анимационная программа «Рождественская ночь 2023»
- народные уличные гуляния
- рождественский Start—in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон
- «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега на память о Карелии
- экскурсия на водопад Кивач
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в кафе Петрозаводска
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Наш город удивит Вас! Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.
В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем. С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.
Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».
Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
Обед
Информационный коктейль.
«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.
Вечером для Вас выступает фольклорный ансамбль "РОСЫНЬКА – яркая интерактивная национальная программа надолго запомнится всем участникам.
Ужин (за доп плату). В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!
Завтрак
«В гости к госпоже Ёлке». Не так-то просто отыскать в зимнем лесу главную зеленую красавицу, собрать подснежники и выкупить подарки у вредной Марфуши. Но Вы обязательно справитесь. Желаем удачи!
Обед
Мастерская Деда Мороза – мастер-класс по Экокерамике - изготовление новогодних игрушек из соленого теста и украшение красавицы Елки или изготовление Петроглифа – наскального рисунка.
Вечером в уютном ресторане у камина торжественный новогодний банкет и анимационная программа «Рождественская ночь 2023». Вас ждут конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, праздничный фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это останется для Вас маленькой тайной, которую Вы сможете открыть, посетив туркомплекс «Марциальные Ключи».
Поздний завтрак
Народные уличные гуляния. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. Также в программе традиционные аттракционы – розыгрыш трех призовых мест.
Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.
Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.)
Обед
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак
Освобождение номеров в 10:00
Мастер-класс «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега - сувенира на память о Карелии.
Выезд на экскурсионную программу. Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть дендрарий карельских березок.
Посещение сувенирного магазина
Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.
Стоимость
База отдыха Марциальные ключи
- взрослый - 18 000 руб.
- ребёнок до 13 лет - 13 000 руб.
Включено в стоимость
- проживание
- обеды все дни, кроме последнего
- завтраки все дни
- рождественский банкет с развлекательной программой
- экскурсионное обслуживание по программе
- транспортное обслуживание по программе
- работа аниматоров
- сопровождение гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- ужин в первый день тура. В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности.
- прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня
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