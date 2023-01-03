Рождественский разгуляй в Карелии

Наверно, стоит начать с того, что я и моя семья живём в г. Санкт-Петербурге и мы очень-очень любим путешествовать. И у нас есть семейная традиция: в начале каждого нового года мы куда-нибудь уезжаем. Соответственно, у нас появился вопрос (и не один) – Куда поехать на этот раз? Когда поехать? И за сколько? Мы сразу начали искать и подбирать варианты. Все мы остановились на том, что поездка должна быть: недорогой, безвизовой, близкой, а самое главное ИНТЕРЕСНОЙ. Все наши друзья и близкие в ответ на наше желание смеялись и говорили, что по таким критериям нам не найти ничего стоящего. Но спустя какое-то время великий гугл наконец нашёл для нас подходящий вариант.Алем-тур - эту турфирма, которая ориентируется только на отдыхе в Карелию. Сразу могу сказать, что сайт очень удобный. О каждом туре рассказано очень подробно, указаны дни проживания, что туда входит, а также цена. Мы даже никогда и не задумывались, что в Карелии может быть всё настолько интересно и красочно. Глаза просто разбегались от разнообразия, но всё-таки мы остановили свой выбор на туре Рождественский разгуляй 2019. Завлёк он нас тем, что показался наиболее интересным, с насыщенной программой, с ежедневным заездом, а самое главное в нём было - посещение карельского Деда Мороза. А ведь, какое Рождество без Деда Мороза.Хочу отметить и сказать огромное спасибо менеджеру - Елене Аникеевой, которая всегда нам помогала, подсказывала, отвечала на все наши вопросы и присылала напоминания на почту. Сразу видно, что фирма заботиться обо всех своих клиентах. После выбора тура, нам также предстояла задача выбрать подходящую гостиницу из четырёх представленных. Вы остановили свой выбор на гостинице Северная (☆☆☆). Поскольку нас 3 человек, то мы выбрали двухместный номер с доп. местом. Даты заезда выбрали с 3.01.19 по 5.01.19. Итоговая стоимость со скидкой (5% пенсионерам) составила 40 850 руб. 1 день Наш поезд прибыл в г. Петрозаводск где-то в 8.12, а встречать нас должны были в 9, так что нам немного пришлось подождать. Вскоре мы все уже начали собираться по автобусам, нас распределяла девушка по имени Мария. И поскольку народу было очень много, то ей одной было очень сложно делать все быстро и отвечать на всевозможные вопросы. В 9.17 мы наконец-то отъехали от вокзала на завтрак. Всего было 29 человек и все мы проживали в гостинице Северная. Нашим сопровождающим на этот день была – Котова Валентина Семёновна. Она была с нами всего один день. Честно, завтрак в первый день у нас был не очень (нас посадили на балкон с другой группой). На завтрак в первый день нам дали: овсяную каша, мега сладкий морс, холодные блины со сметаной и йогурт. Что-то другое вам могли дать только за отельную плату. Позавтракав нам выдал бумажки с программой. И тут случилась некая не состыковка, так как дни поменяли. Так что вместо Дома Кукол и экскурсии по городу, мы поехали на смотреть на водопад Кивач. И так как заселение производиться только с 14.00, то мы поехали вместе с вещами. Про экскурсию по г. Кондопога и на водопад Кивач, конечно, не могу сказать ничего плохо. Всё очень интересно. Повсюду были красивейшие зимние пейзажи. Как будто попали в зимнюю сказку. Мы увидели Карельскую берёзу, посетили мини-музей, купили сувениры, а также смогли сделать множество фотографий. Свободного времени нам дали где-то 3 часа. В 14.45 мы уже отъезжали на обед. Кафе Панорама находилось на каком-то отшибе. Это было отдаленное от города место, где была только дорога, а рядом три небольших магазина: Пятёрочка, рыбный магазин и сувенирный, но нам главное, конечно, не место, а еда. На обед нам дали: оливье, куриный супчик, котлетку с пюрешкой, компот с калиткой (это их традиционная выпечка). В 17.00 мы приехали в гостиницу и начали заселяться. Нас поселили в 324 номер, на третьем этаже. Про саму гостиницу могу сказать, что она довольно неплохая и оправдывает свою цену. Это красивое пятиэтажное здание с колоннами, иметься прозрачный лифт, а также (как вы уже поняли) собственный одноимённый ресторан. По мне так она самая удобная, так как находиться на главной улице в 1 км от вокзала и набережной. Про номер могу сказать, что он довольно маленький, когда раскладывали доп. кровать, то места не было совсем. Порадовало, что есть большое зеркало, телевизор и холодильник. Еще хочется отметить, что в коридоре стоял кулер с холодной и горячей водой, так что можно было не мучатся постоянно от жажды. Если бы я была ревизорро, то дала бы им наклейку за чистоту и высокое качество2 день Второй день начался с того, что мы пошли на завтрак. По программе у нас был шведский стол. Ресторан Северный очень красивый. Повсюду были различные фонарики и гирлянды, а также стояла ёлка и играла лёгкая музыка. Поели мы лучше, чем в первый день. Там были: сосиски, рис, каши, мюсли, 3 вида сока, кофе, чай, различные овощи и фрукты. После завтрака мы встретились с другим нашим гидом – Фадеевой Фаридой Михайловной. Нам она очень понравилась. Это милая и общительная женщина показала нам город Петрозаводск во всей его красе. Мы посетили набережную, где увидели одну из главных достопримечательностей города – Рыбаков, а также покатались по городу и увидели много всего интересного. Вся группа очень смеялась, когда нам сказали, что город хотели переименовать в Петромагазинск, так как тут, действительно, очень много магазинов. После обзорки по городу мы посетили маленький частный музей кукол Татьяны Калининой. Куклы там все смешные и необычные. В то время, когда мы сидели на скамеечках нам рассказывали про всех этих кукол. В основном про русалок, домовых, банников, леших и кикимор. После экскурсии каждый мог приобрести себе какую-нибудь куколку (и не только), которая продавалась в сувенирной лавке. После чего мы поехали на обед в ресторан Петровский. Обед в ресторане Петровский, как мы считаем, был самым вкусным. Сначала нам принесли чайники, чтобы мы согрелись и попили чай. Тут нам дали: селёдку под шубой, щи и пюре с рыбой. На столах находились булочки и хлеб. Также нам очень понравилось обслуживание, так как все приносили быстро и, когда я попросила заменить блюдо с рыбой (так как мне её нельзя), то официант не растерялся и сразу принёс мне другое блюдо – плов. Было очень вкусно.После обеда мы поехали на шунгитовое производство. Шунгит – это такой полезный камень, который впервые был найден именно в Карелии. Раньше его добавляли в воду для очистки воды, сейчас же из него делаю всевозможные статуэтки, мази, шампуни и тп. Можно сказать, что это просто магазин, но нас там встретили очень любезно, показали видеоролик, рассказали и наглядно показали, как он работает. Мы посетили шунгитовую комнату, а затем попили чай с шунгитом.В 16.00 нас привезли в гостиницу, но мы не захотели оставаться в номере и решили посетить музей, который находиться (почти) прямо перед гостиницей. Национальный музей Республики Карелия, если быть точным. Удивительный музей, который рассказывает об истории Карелии и её столице. В нём представлены редкие экспонаты, восковые куклы с национальными нарядами (даже есть Пётр I). А также там есть специальный уголок, где можно поставить специальную печать, где написано название музей. Мы бы советовали внести этот музей в какую-нибудь программу, так как в нём раскрывается вся история и дух настоящей Карелии. 3 день Последний день получился самым незабываемым. Позавтракав и сдав вещи в камеру хранения (обычная маленькая комната) мы отправились в вотчину к Талви Укко. Приехали мы туда где-то в 10.45. Наш гид выдала каждому нам специальный набор билетов на посещение, и мы пошли веселиться. На всё про всё у нас было 4 часа. Людей было очень много. Сначала у нас была развлекательная программа, где мы прыгали, бегали, катались с ватрушек и тп. Людям в возрасте, конечно, было тяжеловато, то они просто могли постоять в сторонке. А вот дети просто пищали от восторга. Также в конце программы нам выдали всем деревянные сувенирчики, что было очень приятно.Также хотелось бы немного сказать по поводу билетов. Все их было 5 (катание на хаски, катание на снегоходе, посещение оленьей фермы и питомника с собачками, развлекательная программа у деда мороза и билет на чаепитие.) После того как у вас отрывали кусок билета, то воспользоваться им больше было нельзя. Но кроме всего этого, там был еще магазин, кафе, можно было взять покататься на финках, покататься с горки на ватрушках, взять напрокат снегоход (4500 руб/ч стоит один снегоход на два места), также там были другие животные в клетках (коты, горностаи, гуси). В общем там можно было веселиться вечность.По поводу катание на хаски и снегоходе. На хаски это 500 м, маленьких пускали только в сопровождение с родителями. А у снегохода была специальный вагончик сзади на 6 человек, и там вы проезжаете по кругу 1 км. После всего этого можно было пройти в специальный домик, отдохнуть и напиться чаю. Нам выдавали кружку, булочку с начинкой (у всех разная), калитку и 2-3 конфетки. Чай можно было пить сколько хочешь.Затем мы все дружно отправились на оленью ферму. Странно, почему она так называется, хотя там не только олени. Зайдя туда сразу можно увидеть множество будок с собачками, все они добрые, никто не кусается, не гавкает, все они хотят, чтобы их погладили или хотят поиграться. Нам провели мини-экскурсия, рассказали про каждую отдельно и провели дальше. А дальше как раз были олени. Правда, нам так и не удалось на них нормально посмотреть, потому что они лежали далеко от заграждения и были похожи на камни с рогами. Ну а затем мы попали в Саамскую деревню. Саамы - это древний народ, который долгое время жил в Карелии, но сейчас их практически не осталось. Конечно, там вы не увидите настоящих саамов, а лишь имитацию на их быт. Вот еще немного фотографий. И вот наконец мы все еле-еле плетя ноги пошли в гости в Талви Укко. Кроме нас там ждала еще одна группа, так что на совместили и все 60 человек пошли в горницу к Лумикке (Снегурочке). Это было красиво украшенное помещение, в основном для детей, так как там можно было все потрогать, попрыгать везде и тп. Ну взрослым тоже все понравилось, так все выглядело сказочно и можно было пофотографировать. Она поведала нам о себе, рассказала сказку, научила новым словам. Было очень интересно её слушать, но говорила она, правда, детским пищащим голосом, что немного смешило. После чего мы спустились и направились к Талви Укко. У него нам понравилось меньше, так как сначала нас встретила некая женщина, которая заставила нас танцевать, а затем мы пол часа звали этого Деда Мороза, после чего он вышел на пару минут что-то проболтал про волшебство, а потом позвал всех детей сфотографироваться и ушёл. Да уж. Может взрослые тоже хотели сфотографировать и посидеть на коленках Затем каждый мог еще немного походить всё посмотреть, но это было мало возможно, так как народ все прибывал и прибывал.В конце всей программы, когда у нас закончились все билеты, то свободного времени осталось совсем мало (где-то 30 минут) и мы почти бегом прошли клетки с животными, а также зашли в магазин и успели кое-где сфотографироваться. В 15.00 мы уже уезжали на обед.Обед в кафе Толстый гусь нам не понравился совсем. Нам принесли чай в кружках, который через некоторое время успел остыть. Салат – 2-3 порезанные помидорки и огурец. Опять были щи, только уже без сметаны. Рыбная котлета, которую отказались менять на другое блюдо. И две черствые булочки: одна - это ржаной хлеб, а другая с творогом. После такого обеда, хотелось есть еще больше, особенно детям. Затем нас отвезли в гостиницу и поскольку поезд у всех не раньше в 22.00, то до вокзала никого не отвозили. Мы все разбрелись по городу, чтобы последний раз взглянуть на все его красоты .Конец.Итог Карелия – это волшебное место, особенно зимой. О нём не стоит говорить, сюда стоит приехать и увидеть всё своими глазами. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и воссоединиться с природой. Хотелось бы сказать большое спасибо Алем-тур за то, что сделали наши с семьёй зимние каникулы самыми незабываемыми, самими красочными и насыщенными. Мы получили массу удовольствий и вагон новых эмоций, которые не испытывали раньше. Смогли вновь окунуться в девство и по-настоящему повеселиться. Никогда раньше не думали, что всего за 3 дня можно увидеть так много. Несмотря на некоторые недостатки нам всё очень понравилось, и мы обязательно вернёмся сюда летом. И мы теперь с удовольствием советуем турфирму Алем-тур всем нашим близким и друзьям.