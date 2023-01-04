Рождественский обоз к карельскому Деду Морозу

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.

Завтрак «Карельское гостеприимство».

Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска»: Вас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательностью - набережной Онежского озера. Вы узнаете, что делали петрозаводские красавицы, чтобы их жизнь сложилась по-царски, где находится «Московский дворик», почему В.И. Ленин в «зимнем» и многое другое.

А теперь настало время повеселиться – выезд праздничного обоза на загородную интерактивную программу (переезд около 40 минут, 40 км).

Мы с нетерпением приглашаем тех, кто готов поближе познакомиться с тайнами и чудесами загадочной Карелии!

Изюминкой праздника является встреча с Дедом Килти. Страна его наполнена необычайными чудесами… Вы узнаете об удивительных карельских оберегах, познакомитесь с традициями и ремеслами, пройдя интерактивный мастер-класс, насладитесь теплым карельским приемом с хороводами и сказочными ритуалами.

Обед.

Возвращение в Петрозаводск. Размещаемся в гостинице, отдыхаем.