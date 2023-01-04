Рождественский обоз к карельскому Деду Морозу
Четыре увлекательных дня в одном из красивейших регионов России, в атмосфере самого душевного праздника. Тур идеально подходит для семейного отдыха: дети и взрослые окажутся в зимней карельской сказке и даже повстречают двух Дедов Морозов.
-
С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру.
-
Для Вас мы приготовили несколько приятных бонусов в подарок: веселый мастер-класс в мастерской Карельского Деда Мороза, дегустации и непосредственное общение с северными оленями, где каждый может покормить их!
-
Какое же Рождество без подарков! От нашего Деда Мороза никто не уйдет без сюрприза!
-
Два самых веселых карельских Деда Мороза в одном туре.
-
Самая длинная трасса для катания на собачьих упряжках.
-
Рождественскую ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура, или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.
Завтрак «Карельское гостеприимство».
Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска»: Вас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательностью - набережной Онежского озера. Вы узнаете, что делали петрозаводские красавицы, чтобы их жизнь сложилась по-царски, где находится «Московский дворик», почему В.И. Ленин в «зимнем» и многое другое.
А теперь настало время повеселиться – выезд праздничного обоза на загородную интерактивную программу (переезд около 40 минут, 40 км).
Мы с нетерпением приглашаем тех, кто готов поближе познакомиться с тайнами и чудесами загадочной Карелии!
Изюминкой праздника является встреча с Дедом Килти. Страна его наполнена необычайными чудесами… Вы узнаете об удивительных карельских оберегах, познакомитесь с традициями и ремеслами, пройдя интерактивный мастер-класс, насладитесь теплым карельским приемом с хороводами и сказочными ритуалами.
Обед.
Возвращение в Петрозаводск. Размещаемся в гостинице, отдыхаем.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Проведём день на лайте или выбираем себе развлечение по вкусу.
Рекомендуем за дополнительную плату:
1. Снегоходное сафари – 2-х часовая программа безопасного катания на снегоходах по специально подготовленной трассе.
Ощутите драйв за рулем снегохода, получите максимум положительных эмоций от зимнего приключения в заснеженном карельском лесу. Экипировка, инструктаж по управлению и безопасности, а также сопровождение инструктора входит в стоимость.
Стоимость с трансфером: 5500 руб./чел. при 2х-местном размещении на снегоходе, 6800 руб./чел. при 1но-местном размещении на снегоходе.
2. Горный парк «Рускеала» - природный ансамбль, который прекрасен в любое время года.
Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!
Стоимость – 3650 руб./взрослый, 3400 руб./школьник.
Завтрак «Чудесное утро» в кафе/ресторане гостиницы
Наш праздничный обоз отправляется в сказочную карельскую деревню в гости ещё к одному Деду Морозу Карелии, который живёт в глуши лесной (переезд около 60 минут, 50 км).
По пути мы посетим единственную в России церковь-корабль в честь морских побед России, которая была построена по чертежам Петра I, Рядом «бьют ключи» уникальных целебных источников, пробуем водичку, дабы окунуться в мир здоровья и прекрасной природы.
Готовимся к долгожданной и волнительной встрече с Дедом Морозом (переезд 10 минут).
Нас встречает «чудо-печь», она не простая, кто слово волшебное скажет, того она угостит настоечками карельскими на травках и ягодках болотных, да пирожком с пылу с жару…
Какой же праздник без Дедушки Мороза?! Встреча с волшебником — одно из главных событий любого новогоднего путешествия, где Вы покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, познакомитесь с любимыми карельскими забавами и играми весельчака. А карельский оберег, сделанный своими руками, принесет удачу Вам и Вашим близким в Новом году! Не обойдется и без подарка от главного новогоднего волшебника!
А по окончании Вас ждет сытный обед у жарко истопленной печи – лучшая награда после игр на свежем воздухе! Жаль, но придется расставаться. Надеемся, что ненадолго.
Возвращение в Петрозаводск.
Приглашаем Вас посетить шунгитовую мастерскую и приобрести целебный камень себе и друзьям.
Отдых в гостинице.
За доп. плату предлагается Рождественский ужин.
Завтрак «Зимнее утро» в ресторане/кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в автобус.
Выезд сказочного обоза на загородную экскурсию «Карельские жемчужины» (около 60 минут, 70 км).
По пути пришло время ещё раз насладиться удивительной красотой карельской природы в путешествии на собачьей упряжке (2,5 км)!
Лучшие друзья Деда Мороза — северные олени. Вы испытаете притягательную силу общения с ними, покормите с рук и даже сфотографируетесь.
Насладитесь красотой Водопада «Кивач» – настоящей жемчужиной Карелии, иллюстрацией торжества природы и ее поистине бесконечной способностью к выживанию!
Обед «Волшебный день» в пути следования.
«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем Вас приобрести рыбные деликатесы с собой.
Возвращение в Петрозаводск.
Окончание программы.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Отель Илма
Гостиница Саквояж
Скидки детям:
-
2-11 лет - 1500 рублей
-
12-16 лет – 200 рублей
- 0-2 лет без места в гостинице/автобусе/ питания – бесплатно
Внимание:
-
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт и/или свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14.00, выезд до 12.00). Размещение в гостинице в день заезда осуществляется после завершения экскурсионной программы.
-
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
-
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 4 дня/3 ночи;
- входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе:
- интерактивная программа у Деда Мороза в Карельской деревне
- посещение природного дендрария.
- посещение водопада Кивач;
- катание на собачьей упряжке;
- посещение питомника хаски и северных оленей;
- первый российский курорт «Марциальные воды»;
- обзорная экскурсия по Петрозаводску;
- подарки от Дед Морозов;
- рождественский мастер-класс;
- интерактивная программа «в гостях у Карельского Деда-Мороза – Килти»;
- транспортное обслуживание и работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур.класса);
- питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты (приобрести билеты можно за 90 дней до даты предполагаемого выезда);
- возможные дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура: снегоходное сафари, горный парк «Рускеала»;
- рождественский ужин:
-
- ресторан отеля "ПитерИнн": 7400 руб./взрослый от 18 лет, 4500 руб./дети и подростки от 5 до 18 лет, бесплатно - дети от 0 до 5 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
- ресторан гостиницы "Северная": 9000 рублей (первый этаж) и 8500 рублей (второй этаж) – взрослый тариф, от 18 лет включительно. 8500 рублей (первый этаж) и 8000 рублей (второй этаж) – детский тариф, от 12 до 17 лет включительно. Дети получают взрослое меню, но без алкоголя. 2000 рублей – детский тариф от 0 до 12 лет включительно (заказ по детскому меню).
- ресторан "Фрегат": 8400 рублей - взрослый тариф - от 18 лет (включая меню, программу и алкоголь (1 бутылка на человека). 7400 рублей - детский тариф - от 5 до 18 лет (включая меню, программу, подарок). 3000 рублей - детский тариф - от 0 до 5 лет (включая детское горячее, программу, подарок) – с предоставлением отдельного места за столом.
Отзывы
Отдохнули на 5 + + +. Больше всего понравились экскурсоводы, которые проводят такие мероприятия (знают много про свой край, настоящие патриоты своей республики, на все вопросы отвечают, хотя они недалекие специалисты в некоторых направлениях, даже с ребенком мы проводили время комфортно), транспорт и дороги, нужно сделать скидку на эти места которые еще не совсем хорошо освоены - так что в этом плане все нормально. Гостиницы и сервис - это Вам всем не Москва, но они стараются быть похожими на столицу. Мы уже третий раз были в Корелии и еще планируем прибыть туда, только потому, что там туризм , наверное мы бы оценили на высшем уровне поставлен, и республика живет этим. Из пожеланий, что и хотелось больше всего это национального колорита - Чай (например Иван) или сборы лесные, ягоды, грибы и продукты из них (хотелось бы узнать как готовят гастрономические блюда, заготовки и закрутки на зиму), рыба и национальные блюда из неё и ну это будет совсем наверное жирно - блюда из лосятины, оленятины и др... Мы ищем и ходим по Петрозаводску и выбираем только национальные кафе и блюда с ними связанные, но пока не получаем достаточного продукта с ним.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Рождественский колорит - 3 дня
Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Рождественские хиты Карелии 3 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 21100 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Рождественский колорит - 4 дня
Тур 4 дня на Рождество. Прекрасная пора для посещения удивительной Карелии. Край лесов и озер порадует своим гостеприимством и душой. Фиксированная программа и экскурси...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Весёлое Рождество в Карелии
Семейный рождественский тур на 4 дня с 4.01 рекомендованный детям с 5 лет. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Часть экскурсий - за доп. плату: Кижи, Рускеала, хаск...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 25300 ₽
Рождественские хиты Карелии 4 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор в Петрозаводске. В программе тура: Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовы...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 27600 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Снежные каникулы
Четырехдневный тур на новогодние праздники в Карелию. 2 дня в Петрозаводске и 2 дня в Сортавале. Свободный день в туре с экскурсиями за доп. плату. В программе: Петроза...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 30200 ₽
Рождество на загородной базе «Суйсарь»
Рождественская программа с проживанием на турбазе Суйсарь. 4 дня интересных экскурсий и загородного отдыха.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 31200 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Рождество на берегах карельского озера
Рождественский тур в Карелию на 6 дней с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям с детьми от 1 года. В программе тура множество достопримечательностей: ...
Ближайший заезд:
c 03 января по 08 января
6 дней 5 ночей
от 34000 ₽
Рождественские каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 7 дней на рождественские праздничные даты с размещением на загородной базе. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат, кроме доп. питани...
Ближайший заезд:
c 02 января по 08 января
7 дней 6 ночей
от 38000 ₽
Рождество на Белом море
Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 38120 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Новогодняя сказка в Карелии
Новый год и Рождество в Карелии: все главные достопримечательности за 5 дней. Маршрут тура от Сортавала до Петрозаводска. Дополнительные экскурсии на выбор.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 44100 ₽