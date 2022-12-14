Рождественские чудеса в Карелии 2022
Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования Рождества Христова.
Рождество в Карелии - это возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко, знакомство с традициями колядования, христославления и святочными обрядами на Русском Севере. Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса, по которому Вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018
Встреча группы с табличкой Карельские каникулы, у входа в здание железнодорожного вокзала со стороны площади (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Размещение в гостинице «Маски».
Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля.
Посещение Творческого Центра «Маленькая страна», где Вы попадете в волшебный мир Вашего детства, сказок и игрушек. В Маленькой стране Вы осмотрите местные достопримечательности, прогуляетесь по улице Маленьких волшебников и встретите жителей страны, попадете в Кукольное королевство и в город Гномов-мастеров, забредете на Театральную площадь и в Антикварный переулок! Вас посвятят в тайны рождения игрушки и помогут собственными руками сделать новогодний сувенир. Вы узнаете историю театральной куклы и посмотрите новогоднюю сказку в настоящем кукольном театре. Интересно и весело будет всем! Особенно взрослым!
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талвиукко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе: - посещение питомника ездовых собак - прогулка по оленьей ферме - посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика» - посещение подворья с домашними животными - управление финскими санями - новогодний флешмоб - интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой) - чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра - знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак в ресторане отеля.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: Врослые и дети от 13 лет - 3500 руб., дети от 7 до 12 лет - 1750 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа включает:
- Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
- Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
- Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
- После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
- Сдача снаряжения, переодевание.
- Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
- Чаепитие в саамском чуме.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение Национального музея Карелии.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем - ощипыванием ёлки.
Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд в Москву, СПб.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в гостинице
- питание по программе
- работа гида-сопровождающего
Оплачивается отдельно
- посещение питомника собак хаски
- жд билеты
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