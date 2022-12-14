Рождественские чудеса в Карелии 2022

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение Творческого Центра «Маленькая страна», где Вы попадете в волшебный мир Вашего детства, сказок и игрушек. В Маленькой стране Вы осмотрите местные достопримечательности, прогуляетесь по улице Маленьких волшебников и встретите жителей страны, попадете в Кукольное королевство и в город Гномов-мастеров, забредете на Театральную площадь и в Антикварный переулок! Вас посвятят в тайны рождения игрушки и помогут собственными руками сделать новогодний сувенир. Вы узнаете историю театральной куклы и посмотрите новогоднюю сказку в настоящем кукольном театре. Интересно и весело будет всем! Особенно взрослым!

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талвиукко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!

В программе: - посещение питомника ездовых собак - прогулка по оленьей ферме - посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика» - посещение подворья с домашними животными - управление финскими санями - новогодний флешмоб - интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой) - чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра - знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с калитками.