Рождественская сказка в Карелии

Вас ждет путешествие в настоящую резиденцию гостеприимного карельского Деда Мороза – место, где витает дух Рождества и оживает сказка! Вы посетите волшебную лавку чудес, познакомитесь с милыми домовятами, пообщаетесь с таежными жителями леса в зоокомплексе, побываете на мастер-классе и своими руками изготовите новогодний сувенир, и, конечно же, сможете прошептать свое самое заветное желание на ушко Деду Морозу!

Внимание! По данной программе предлагается два пакета: полный (с проживанием в гостинице) и экскурсионный (без проживания). Подробная информация по стоимости тура под описанием программы.

В программе:

сказочное поместье карельского Деда Мороза «Деда Халла»

развлекательная программа на свежем воздухе для взрослых и детей

увлекательный мастер-класс по новогоднему сувениру

единственный в своем роде зоокомплекс «Три медведя»

обзорная экскурсия по волшебному зимнему городу

посещение уникального шунгитового производства

интерактивная программа в национальном музее

водопад Кивач, Дендрарий и Музей природы

курорт «Марциальные Воды» и дегустация целебной водички

посещение рыбной лавки карельского фермера

Праздничный бонус: баночка вкусного варенья из ягод, которые все лето впитывали в себя любовь и тепло нашего карельского солнышка – в подарок!