Рождественская сказка в Карелии
Вас ждет путешествие в настоящую резиденцию гостеприимного карельского Деда Мороза – место, где витает дух Рождества и оживает сказка! Вы посетите волшебную лавку чудес, познакомитесь с милыми домовятами, пообщаетесь с таежными жителями леса в зоокомплексе, побываете на мастер-классе и своими руками изготовите новогодний сувенир, и, конечно же, сможете прошептать свое самое заветное желание на ушко Деду Морозу!
Внимание! По данной программе предлагается два пакета: полный (с проживанием в гостинице) и экскурсионный (без проживания). Подробная информация по стоимости тура под описанием программы.
В программе:
- сказочное поместье карельского Деда Мороза «Деда Халла»
- развлекательная программа на свежем воздухе для взрослых и детей
- увлекательный мастер-класс по новогоднему сувениру
- единственный в своем роде зоокомплекс «Три медведя»
- обзорная экскурсия по волшебному зимнему городу
- посещение уникального шунгитового производства
- интерактивная программа в национальном музее
- водопад Кивач, Дендрарий и Музей природы
- курорт «Марциальные Воды» и дегустация целебной водички
- посещение рыбной лавки карельского фермера
Праздничный бонус: баночка вкусного варенья из ягод, которые все лето впитывали в себя любовь и тепло нашего карельского солнышка – в подарок!
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале в 07:50 по прибытию поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Увидите гида с табличкой «СКАЗКА» - значит, Вам сюда!
Завтракаем и отправляемся в увлекательное путешествие во времени. Нас ждет интерактивная программа в национальном краеведческом музее, в ходе которой мы отправимся в Средневековую Карелию и узнаем, как отмечали новогодний праздник много лет назад, побываем в карельской избе конца XIX века и познакомимся со старинными обрядами. На этом наша сказка не заканчивается – сейчас Вы станете создателем новогоднего сувенира - рождественской бонбоньерки.
А теперь едем знакомиться с волшебным зимним городом - младшим братом Санкт-Петербурга. Маленький и тихий городок, приветливые жители, уникальные памятники, атмосфера праздника – именно так выглядит столица Карелии в канун Нового Года и Рождества. После прогулки отправляемся на шунгитовое производство, где узнаем, в чем заключается сила и волшебные свойства этого угольно-чёрного камня, а также прикупим сувениры родным и близким.
Обед в одном из ресторанов города.После экскурсионной программы размещение в выбранной гостинице Берёзовая роща, Piter Inn, Северная или Фрегат. Свободное время.
Завтрак в ресторане гостиницы.
- По желанию и за дополнительную плату экскурсия в уникальный Горный парк Рускеала и необычная «Обитель ангелов». В 10:30 отправление в Горный парк Рускеала и в «Обитель ангелов» (258 км.от Петрозаводска, 4-4,5 часа в дороге), по пути останавливаемся в славном местечке и вкусно обедаем. Прибываем в Рускеала и любуемся на его жемчужину - мраморный каньон, который по площади равен 6ти футбольным полям.Там узнаем, чем же так уникален горный парк, заглянем в тайны карельских глубин и поклонимся уникальному северному камню, ну а после посетим «Обитель ангелов» - «театр» деревянных скульптур. Испытаем целый спектр эмоций – от радости до доброй грусти. Одна из самых запоминающихся композиций в «Обители ангелов» называется «Прощание и встреча». На больничном столе лежит тело, накрытое простынёй, рядом стоят опечаленные родственники. А душа умершей уже стремиться наверх, к своему земному мужу, ушедшему ранее и ставшему ангелом, и уже приготовившему для любимой жены маленькие крылышки. Вернемся в город поздно вечером немного уставшими, но очень довольными.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Путешествие в настоящую резиденцию гостеприимного карельского Деда Мороза (90 км от г. Петрозаводск, примерное время в пути - 2 часа). Здесь, в самом сердце Карелии, в глухом лесу, находится поместье Деда Халла. Как и во всех сказках, героев ждут различные шуточные испытания. Вам предстоит овладеть мастерством катания на лыжах – шукшах и санях – подкури. Хозяйка Инкери научит Вас секретным рецептам и обрядам из карельских целебных трав.Домовята, помощники Деда Халла, научат маленьких гостей волшебным хитростям и проверят навыки в изготовлении новогодней игрушки. А тем, кто хорошо вёл себя весь 2020 год – домовята подарят подарки (подарки самостоятельно приобретаются родителями, и заранее передаются Деду Халла, который поздравит ребёнка с Новым годом в своем кабинете). Взрослым тоже некогда будет скучать! Вы разучите карельский танец и сделаете волшебный талисман, который увезете с собой на память.
Ну а в завершении программы - праздничный обед с блюдами национальной кухни.
Двлее отправляемся в единственный в своем роде и абсолютно уникальный зоокомплекс «Три медведя» (32 км., примерное время в пути 1 час). Зверюшки здесь содержатся бережно, с заботой и любовью. Заряд положительных эмоций и отличное настроение от общения с таёжными жителями обеспечены!
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Загородная экскурсия к заснеженному водопаду Кивач (80 км от г. Петрозаводск, примерное время в пути 1,5 часа).
Первым делом отправимся испить волшебной водицы, да не из копытца, а из источника железистого! Сам Царь Пётр I не обделил вниманием это место - часто хаживал в гости. Марциальная вода не раз показывала свою силу и целебные свойства. Если бы мы с Вами были в сказке, то эта вода обязательно называлась Живой. Ах, да, мы ведь и есть в Сказке! Скорее пьём Живую воду и отправляемся дальше в сказочный лес.
В лесной глуши под вековыми елями распустил свою бороду седой старик Кивач. Удивительная красота и шум падающей воды, разбивающейся о могучие камни делает этот водопад настоящим украшением и гордостью Карелии. Экскурсовод поведает Вам удивительную историю появления водопада, расскажет, какие именитые гости стояли у его подножия и проведёт Вас в Музей природы и Дендрарий.
Обед в пути следования. Далее мы отправимся в гости к местному фермеру, который выращивает рыбку и создаёт вкусные деликатесы на любой вкус: охлаждённая, мороженная, солёная, холодного и горячего копчения карельская рыбка, свежая и полезная икра различных видов. Пожалуй, это один из лучших «сувенирных» магазинов, ведь Вы порадуете своих близких настоящим лакомством из Карелии!
По завершению программы трансфер на жд вокзал (после 17.00). А на прощание в дорогу каждому баночка вкусного варенья из ягод, которые все лето впитывали в себя любовь и тепло карельского солнышка.
До новых встреч в нашем удивительном крае!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Берёзовая роща, Piter Inn, Северная, Фрегат - 4 дня / 3 ночи
- питание в полном пакете: 4 завтрака, 3 обеда
- питание в пакете без проживания: 3 обеда
- интерактивная программа в национальном музее
- мастер-класс по новогоднему сувениру
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение шунгитового производства
- поместье карельского Деда Мороза «Деда Халла»
- зоокомплекс «Три медведя»
- водопад Кивач, Дендрарий и Музей природы
- курорт «Марциальные Воды»
- посещение рыбной лавки карельского фермера
- транспортное обслуживание
- услуги гида по программе
- билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- рождественский ужин в ресторане, стоимость уточняется
- путешествие в горный парк Рускеала и «Обитель ангелов» с обедом, стоимость - 3500 руб./взр., 3100 руб./дети 7-16 лет, 2800 рую./дети 2-6 лет, до 2х лет без места в автобусе и питания - бесплатно
Отзывы
Анна, добрый вечер! С Рождеством!!! Вернулись из путешествия по Карелии.Хочется поблагодарить Вас за прекрасную организацию тура, питание и, особенно, заномер в гостинице. Приятно с Вами иметь дело. Обязательно будем обращаться к Вам снова и советовать Алем-тур своим друзьям!
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