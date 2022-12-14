Рождественский SNOW-ДРАЙВ в Калевале 2022

Когда последний мандарин лениво закатится под диван, когда потухнут бенгальские огни и взоры, когда закончится последний тазик новогоднего трёхсуточного оливье под шубой… вы начнёте гадать… чтобы съесть не из еды или куда бы податься в гости, чтобы не видеть эту кухню и сериалы? Ведь впереди ещё 120 часов «чем бы заняться».

А тем временем, уже с 4-го января и по 8 января, мы будем зажигать бенгальскими взорами в белоснежной тайге! Мы будем гнать на снегоходах в таёжную глушь, а изумрудные ели игриво закидают нас охапками снега. Мы будем хохотать и плакать, затем снова хохотать. Мы будем делать полярные селфи. За ушами у нас будет трещать умопомрачительные ароматная солянка и котлеты из оленины и лосятины, а затем мы напаримся в баньке так, что будем шипеть от удовольствия в проруби. Мы душевно посидим с байками хорошей компанией за столом… а по утру мы родимся заново. Ведь это будет Рождество!

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