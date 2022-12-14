Рождественский SNOW-ДРАЙВ в Калевале 2022
Когда последний мандарин лениво закатится под диван, когда потухнут бенгальские огни и взоры, когда закончится последний тазик новогоднего трёхсуточного оливье под шубой… вы начнёте гадать… чтобы съесть не из еды или куда бы податься в гости, чтобы не видеть эту кухню и сериалы? Ведь впереди ещё 120 часов «чем бы заняться».
А тем временем, уже с 4-го января и по 8 января, мы будем зажигать бенгальскими взорами в белоснежной тайге! Мы будем гнать на снегоходах в таёжную глушь, а изумрудные ели игриво закидают нас охапками снега. Мы будем хохотать и плакать, затем снова хохотать. Мы будем делать полярные селфи. За ушами у нас будет трещать умопомрачительные ароматная солянка и котлеты из оленины и лосятины, а затем мы напаримся в баньке так, что будем шипеть от удовольствия в проруби. Мы душевно посидим с байками хорошей компанией за столом… а по утру мы родимся заново. Ведь это будет Рождество!
Вас ждёт:
- снегоходное сафари по белоснежной тайге
- возможность сделать полярные селфи
- умопомрачительные ароматная уха и котлеты из лосятины
- банька
- хорошая компания за столом с карельскими изысками
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Кемь у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ».
Групповой трансфер к отелю. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в п. Калевала (180 км = 2,5/3 часа).
Размещение в отеле «ВелТ» в центре поселка на берегу озера Среднее Куйто.
09.00 Завтрак.
10:00 Информационный час. Знакомство: Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
Впереди 4 часа путешествий по заснеженному лесу на мощных снегоходах YAMAHA VIKING 540. Чумовые виды просторов озера Куйтто, изумительный рельеф калевальской тайги, скорость, завихрения и снежное удовольствие! Опыт вождения не обязателен. Научим всех!
Подготовка к Снегоходному сафари (70 км, 4 часа). Подбор экипировки: комбинезоны, подшлемники, шлем, перчатки, зимняя обувь (если личная не соответствует требованиям). Проходим инструктаж: повороты, торможение. Все это нам очень пригодится в снегоходном туре. Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора, переходите к практической части тура на снегоходах в Карелии.
Маршрут начнется от самого большого в мире амулета «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России». Он величественно охраняет спокойствие всех, кто отдыхает в Калевале и заботливо пожелает участникам приятного сафари на снегоходах.
Маршрут сафари на снегоходах проходит через необитаемые острова озера Среднее Куйто и заброшенную зимой карельскую деревушку Ювалакша. Протяженность маршрута сафари на снегоходах чуть более 70 км, продолжительность сафари 4 часа.
Перекус в лесу по ходу сафари.
По возвращении со снегоходного сафари вас ожидает жаркая банька на дровах с березовым веником, вкусным морсом после парилки и крепким иван-чаем.
Ужин.
Завтрак.
Рождественский пикник на турбазе на берегу озера Среднее Куйто.
Рождество в Карелии и наши рождественские пикники в Калевале запоминаются на всю жизнь! Пикник на природе, на лесной поляне коттеджного комплекса «ВелТ», на берегу озера Куйто. Завораживающий карельский лес, белый и чистый снег, просторы ледяного озера Куйто! Дед Мороз и его помощники гостеприимно пригласят к большому костру, где проверят сноровку, смекалку и чувство юмора. За что непременно одарят заслуженными призами и подарками.
Мини-путешествие на мотособаке по озеру Куйто! Лыжи, снегоступы ватрушки. Бесплатный мастер-класс и обучение классическим лыжам.
Обед у костра из карельских даров: уха, котлетки из лосятины, карельская выпечка, морошковое варенье и чаёк с дымком!
Свободное время.
Ужин.
Развлекательная программа «Просто посидим» в мистическом чуме SHAMANI.
09:00 Завтрак.
Знакомство с эпической составляющей Калевальского края.
История создания эпоса «Калевала» неразрывно связана с нашим краем. А эпос «Калевала» вдохновил немало деятелей искусства на создание великих произведений. Например, Р. Толкиен, начитавшись и окунувшись в сюжет эпоса «Калевала» сотворил свою великую книгу «Властелин колец».
Пешеходная прогулка по значимым местам Калевалы (2,5 часа).
Прогулка по новой парковой набережной. Вы узнаете об истории, обычаях и традициях края; о жизни простых карел; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию Дома Моберга; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» - реликтовой «сосны Лённрота»; узнаете историю Священной рощи.
Обед.
Знакомство не только с историей, но и образом жизни северных карел. А именно, с карельской игрой, которой уже более 300 лет. Игра, которая зародилась в северной Карелии и распространилась на значительную часть Финляндии и даже Скандинавии. Игра с удивительным и незнакомым названием – Кюккя. Это прототип русской игры «Городки».
Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием «КАРЕЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА». Все блюда трапезы приготовлены вручную (с любовью) из натуральных продуктов из даров нашей северной карельской природы.
Традиционная кухня Калевалы - это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги жареные и соленые, ряпушка и форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги, морсы и варенье из наших северных ягод. Дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении моря свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго.
09:00 Завтрак.
Свободное время. Это время можно и нужно посвятить прогулкам на лыжах по озеру Куйто или освоить технику управления мотособакой (дополнительная оплата). Можно посетить на Рождество храм Петра и Павла и затем самостоятельно исследовать Калевалу начиная с улицы Вяйнямёйнена.
Обед.
Ночное 3-х часовое снегоходное сафари. «Провожаем закат» на снегоходах YAMAHA VIKING 540.
Это ночное путешествие по сказочному лесу. Ночь, кажется бесконечной. Но её присутствие создает особый эффект. Искрящийся от света фар снег, создает неповторимое чувство полета над всеми проблемами бытия. Словно в туннеле. Свет пробивает завесу темноты и каждую минуту открывается новая красота. Уже другая. Ночная.
Ночной поход на снегоходах — это нечто особенное. В душе Вы поете и радуетесь как ребенок. Нельзя не петь, когда вокруг сказочный мир. Об этом молчит зимняя тайга. Об этом будете знать только Вы! Ведь Вы здесь были.
Ужин.
Этно-концерт кантеле Лебедь Калевалы в чуме «Shamani».
Завораживающие звуки кантеле (национальный карельский струнный инструмент) в исполнении многократного лауреата международных фестивалей народных инструментов, заслуженного деятеля культуры Карелии - Юрия Гладышева. Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках. Будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке.
Утром выезд и трансфер к поездам.
Сухой паек в дорогу, если ранний выезд. Завтрак, если выезд днём.
В Москву: № 15А (8 января в 06:37) трансфер в 02:45 № 91А (8 января в 09:55) трансфер в 06:00
В Санкт-Петербург: № 21Ч (отправление 8 января в 20:39) трансфер в 16:30
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер Кемь-Калевала-Кемь
- проживание в отеле «ВелТ» в 2-х местных номерах
- питание по программе: трехразовое + пикники, лесные обеды (по программе),
- 4-х часовое сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540
- 3-х часовое ночное сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540
- ужин Карельская трапеза в Чуме SHAMANI
- обзорная экскурсия по Калевале
- карельская игра Кюккя
- этноконцерт Лебедь Калевалы
- русская баня (1 сеанс)
- туристическое оборудование, экипировка для сафари и снаряжение
- работа гидов, инструкторов на всем протяжении сафари-маршрутов
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Кемь и обратно, Санкт-Петербург – Кемь и обратно
- индивидуальный трансфер Кемь - Калевала. Стоимость 2000 руб. за легковое авто вместимостью до 4-х чел с учетом багажа в одну сторону
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