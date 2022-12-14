Рождественское сафари 2022
Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы прокатитесь на снегоходах по “уснувшим” деревенькам, где сохранились старинные церкви и часовни. Древний вулкан Гирвас зарядит вас энергией. Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?! Кроме снегоходов освоите и управление собачьей упряжкой, и на снегоступах ходить научитесь, чтобы увидеть самые потаенные места.
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Вы увидите второй по величине равнинный водопад Европы, старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах.
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Вы узнаете, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга, для чего нужны снегоступы.
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Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить красную рыбу необычным способом.
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Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, два вида ухи, “царскую сельдь”-ряпушку, клюкву в сахаре, настойки и варенье из вкуснейших северных ягод.
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Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).
Завтрак.
Посадка в автобус. Экскурсия к первому российскому курорту “Марциальные воды”, основанному самим Петром I в 1719 году и водопаду Кивач. Мощь огромного падающего потока воды заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Дендрарий заповедника насчитывает 43 вида деревьев и кустарников. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Размещение на базе отдыха Шишки. Обед.
Сафари на собачьих упряжках. Подробный инструктаж, отправление вслед за каюром по лесной трассе, ощущая единение с природой.
Небольшая прогулка на снегоступах по заснеженному карельскому болоту.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин в ресторане базы отдыха (оленина в медово-горчичном соусе). Дегустация карельских настоек. Баня. *6 января с 19.00 до 22.00 в ресторане - “Караоке Игра”
Завтрак в кафе базы отдыха.
Подбор экипировки и инструктаж по управлению снегоходом. Рассадка по машинам и отправление на тренировочный полигон. Выезд на запланированный маршрут Снегоходное сафари.
Участок трассы по дорожкам зимнего леса, настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал, о. Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла. Это самая древняя церковь в Карелии!
Пикник, горячий чай с клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.
Восхитительная часовня 18 века на берегу озера, гора Белая и посещение частично разрушенной церкови 19-го века, спроектированной архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.
Обед (традиционная уха на сливках, “царская сельдь” - ряпушка) в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу. Мастер-класс по жарке красной рыбы на камне.
Возвращение на базу отдыха.
Отправление в Петрозаводск.
Ужин из блюд карельской кухни в уютном ресторане.
Отъезд вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (1 ночь)
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- аренда снегохода (посадка: 2 человека на снегоходе) и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
- участие в мастер-классе по приготовлению рыбы
- катание на собачьих упряжках
- прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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