Рождественское сафари 2022

Встреча в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).

Завтрак.

Посадка в автобус. Экскурсия к первому российскому курорту “Марциальные воды”, основанному самим Петром I в 1719 году и водопаду Кивач. Мощь огромного падающего потока воды заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Дендрарий заповедника насчитывает 43 вида деревьев и кустарников. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Размещение на базе отдыха Шишки. Обед.

Сафари на собачьих упряжках. Подробный инструктаж, отправление вслед за каюром по лесной трассе, ощущая единение с природой.

Небольшая прогулка на снегоступах по заснеженному карельскому болоту.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин в ресторане базы отдыха (оленина в медово-горчичном соусе). Дегустация карельских настоек. Баня. *6 января с 19.00 до 22.00 в ресторане - “Караоке Игра”