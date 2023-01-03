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Новый год в кругу семьи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Насыщенная экскурсионная программа, снегоходы, мастер-класс, старинная карельская деревня Рубчойла, зоокомплекс "Три медведя", и конечно же вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко! За 3 ярких дня:
  • Вы увидите место, где живет карельский Дед Мороз Талвиукко, «уснувшие» карельские деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса, заснеженный карельский лес.
  • Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».
  • Вы научитесь управлять снегоходом, готовить карельские пирожки – калитки, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег.
  • Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, варенье из местных ягод и ароматную карельскую выпечку, фермерский сыр.
  • Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания, счастье от валяния в мягких снежных сугробах, и настоящий жар карельской баньки.



Программа тура

День
Начало невероятного приключения в Карелии
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.
Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.   А после, катаемся на снегоходах.

Посещение вотчины Талвиукко наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути). А вот и  база отдыха! 

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой. 

Обедаем на базе и идем заселяться.

До ужина для детей организована активная программа с аниматорами. Никто не заскучает! Дети играют и веселятся на улице. Вся база преображается под звуки детского смеха.

Взрослые могут посвятить это время себе: спокойно обустроиться в номере, занять себя книжкой или просмотром фильма. А можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться этим вечером в шумной компании. 

Ужинаем в уютном кафе базы.

Вечером нас ждет жаркая банька.

День 2
Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»
Доброе утро! Все же вчера отдохнули и набрались сил? Завтракаем и на автобусах отправляемся в путь. Сегодня очень насыщенный день!

Первая остановка – старинная деревня Рубчойла.

Она была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.

Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традиции коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только знакомимся с экспозицией, во время посиделок в настоящем карельском доме для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках. Слушаем и пробуем свои силы во время фольклорного мастер-класса.

Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.

Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами. Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами

Далее держим путь в зоокомплекс «Три медведя».

Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.

Пьем горячий чай с ароматными  сладостями. 

На автобусах возвращаемся на базу.

Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.

Ужинаем и расходимся по номерам отдыхать.

День 3
Знакомство с карельскими ремеслами
Просыпаемся завтракаем в уютном кафе базы

После завтрака участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

Сегодня последний день наших карельских приключений. Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.

Обедаем и выезжаем в Петрозаводск.

Отправляемся в Музей-заповедник “Кижи”, находится он в квартале исторической застройки города Петрозаводска. Здесь мы в игровой форме погружаемся в традиции, культуру, историю Карелии .

Мы только знакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.

Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Стоимость

База отдыха Морошка

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Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
69 500 ₽
Взрослый на доп.месте
59 500 ₽
Важно:
  • очередность дней может поменяться
  • встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
  • рекомендации по возрасту для детей: от 3-х лет
Описание размещения:

Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

Двухместный номер (две односпальные кровати):

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол ,  шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество. 

Стоимость тура на ребёнка:
  • от 7 до 16 лет - 59 000 руб.
  • от 3 до 7 лет - 45 000 руб.

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • праздничная программа
  • размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
  • работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • аренда снегохода и экипировки, топливо
  • экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, феры-сыроварни.
  • участие в мастер-классах по приготовлению калиток
  • экскурсия в музей Кижи

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
  • дополнительные сутки размещения
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

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