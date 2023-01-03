Новый год в кругу семьи

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками. А после, катаемся на снегоходах.

Посещение вотчины Талвиукко наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути). А вот и база отдыха!

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Обедаем на базе и идем заселяться.

До ужина для детей организована активная программа с аниматорами. Никто не заскучает! Дети играют и веселятся на улице. Вся база преображается под звуки детского смеха.

Взрослые могут посвятить это время себе: спокойно обустроиться в номере, занять себя книжкой или просмотром фильма. А можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться этим вечером в шумной компании.

Ужинаем в уютном кафе базы.

Вечером нас ждет жаркая банька.