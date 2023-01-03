Новый год в кругу семьи
- Вы увидите место, где живет карельский Дед Мороз Талвиукко, «уснувшие» карельские деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса, заснеженный карельский лес.
- Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».
- Вы научитесь управлять снегоходом, готовить карельские пирожки – калитки, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег.
- Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, варенье из местных ягод и ароматную карельскую выпечку, фермерский сыр.
- Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания, счастье от валяния в мягких снежных сугробах, и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.
Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками. А после, катаемся на снегоходах.
Посещение вотчины Талвиукко наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.
Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути). А вот и база отдыха!
База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Обедаем на базе и идем заселяться.
До ужина для детей организована активная программа с аниматорами. Никто не заскучает! Дети играют и веселятся на улице. Вся база преображается под звуки детского смеха.
Взрослые могут посвятить это время себе: спокойно обустроиться в номере, занять себя книжкой или просмотром фильма. А можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться этим вечером в шумной компании.
Ужинаем в уютном кафе базы.
Вечером нас ждет жаркая банька.
Первая остановка – старинная деревня Рубчойла.
Она была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традиции коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только знакомимся с экспозицией, во время посиделок в настоящем карельском доме для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках. Слушаем и пробуем свои силы во время фольклорного мастер-класса.
Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами. Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами
Далее держим путь в зоокомплекс «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Пьем горячий чай с ароматными сладостями.
На автобусах возвращаемся на базу.
Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.
Ужинаем и расходимся по номерам отдыхать.
После завтрака участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
Сегодня последний день наших карельских приключений. Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.
Обедаем и выезжаем в Петрозаводск.
Отправляемся в Музей-заповедник “Кижи”, находится он в квартале исторической застройки города Петрозаводска. Здесь мы в игровой форме погружаемся в традиции, культуру, историю Карелии .
Мы только знакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
База отдыха Морошка
- очередность дней может поменяться
- встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
- рекомендации по возрасту для детей: от 3-х лет
Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол , шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Стоимость тура на ребёнка:
- от 7 до 16 лет - 59 000 руб.
- от 3 до 7 лет - 45 000 руб.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- праздничная программа
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, феры-сыроварни.
- участие в мастер-классах по приготовлению калиток
- экскурсия в музей Кижи
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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