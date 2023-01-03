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Новогодний эксклюзив

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы заглянете в гости к обитателям карельского леса, погрузитесь в сказания и легенды края, волшебная мельница Сампо предскажет ваше будущее. На снегоходах вы прокатитесь до старинной деревушки Рубчойла, где хранители традиций расскажут вам о быте карел и саамов, а еще угостят настоящим деревенским обедом. Будет вкусно, обещаем! 

  • Вы увидите “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса, ледяные просторы озера Сямозеро и заснеженный карельский лес.

  • Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».

  • Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить карельскую красную рыбку, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег.

  • Вы попробуете разные блюда национальной карельской кухни, фермерский сыр.

  • Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах,  и настоящий жар карельской баньки.

Программа тура

День 1
Жизнь северного человека.

Катание на упряжках 10 км.

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями – хаски. Рекомендуем заранее утеплиться. Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках. 

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (10 км). Получаем огромный заряд радости и энергии от этого проката! Не упускаем возможность потискать дружелюбных хаски и сделать фотографии. Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. 

Обедаем и продолжаем путь.

Едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год. А вот и  база отдыха! 

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой. 

Идем заселяться.

Ужинаем. Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.

День 2
На снегоходах в старинную деревню Рубчойла.

Снегоходное сафари 70 км.

Просыпаемся и отправляемся на завтрак. 

Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари. Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и  начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро. Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и  невероятную свободу! Держим путь в старинную деревню Рубчойла.

Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.

Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.

Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни. 

Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.  Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами

Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.

Ужинаем и идем в баню. Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.

День 3
В гости к обитателям леса в зоокомплекс «Три медведя»

Снегоходное сафари 70 км.

Просыпаемся и отправляемся на завтрак. 

Сегодня последний день наших карельских приключений, поэтому перед тем, как отправиться в путь, освобождаем номера.

Сегодня нас ждет еще один снегоходный день, на этот раз наша цель – зоокомплекс «Три медведя», поэтому надеваем снегоходную экипировку, рассаживаемся по снегоходам и набираем скорость. С ветерком!

Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием. 

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами. 

Устраиваем настоящий зимний обед-пикник в беседке. Пока мы знакомимся с удивительными обитателями зоокомплекса, инструкторы готовят для нас румяную копченую форель с ароматным картофелем, приготовленным в казане. Пьем горячий чай, угощаемся вареньем из местных ягод и ароматной  карельской выпечкой. 

Возвращаемся на базу, переодеваемся и на автобусах отправляемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.

Карелия прекрасна!

Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. 

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Стоимость

База отдыха Морошка

Item 1 of 1
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
75 700 ₽
1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
105 700 ₽
Одноместное размещение
131 400 ₽

Важно:

  • очередность дней может поменяться

  • встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)

  • рекомендации по возрасту для детей: от 10 лет

  • группа 8-16 человек 

Описание размещения:

Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

Двухместный номер (две односпальные кровати):

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол ,  шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи)
  • посещение бани
  • работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика 
  • аренда снегохода и экипировки, топливо
  • экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, фермы-сыроварни
  • участие в мастер-классах по приготовлению калиток
  • катание на собачьих упряжках

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
  • дополнительные сутки размещения
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

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