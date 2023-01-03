Новогодний эксклюзив
Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы заглянете в гости к обитателям карельского леса, погрузитесь в сказания и легенды края, волшебная мельница Сампо предскажет ваше будущее. На снегоходах вы прокатитесь до старинной деревушки Рубчойла, где хранители традиций расскажут вам о быте карел и саамов, а еще угостят настоящим деревенским обедом. Будет вкусно, обещаем!
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Вы увидите “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса, ледяные просторы озера Сямозеро и заснеженный карельский лес.
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Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».
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Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить карельскую красную рыбку, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег.
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Вы попробуете разные блюда национальной карельской кухни, фермерский сыр.
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Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах, и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Катание на упряжках 10 км.
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка – питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями – хаски. Рекомендуем заранее утеплиться. Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (10 км). Получаем огромный заряд радости и энергии от этого проката! Не упускаем возможность потискать дружелюбных хаски и сделать фотографии. Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Обедаем и продолжаем путь.
Едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год. А вот и база отдыха!
База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Идем заселяться.
Ужинаем. Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.
Снегоходное сафари 70 км.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари. Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро. Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу! Держим путь в старинную деревню Рубчойла.
Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами. Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами
Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.
Ужинаем и идем в баню. Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
Снегоходное сафари 70 км.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня последний день наших карельских приключений, поэтому перед тем, как отправиться в путь, освобождаем номера.
Сегодня нас ждет еще один снегоходный день, на этот раз наша цель – зоокомплекс «Три медведя», поэтому надеваем снегоходную экипировку, рассаживаемся по снегоходам и набираем скорость. С ветерком!
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Устраиваем настоящий зимний обед-пикник в беседке. Пока мы знакомимся с удивительными обитателями зоокомплекса, инструкторы готовят для нас румяную копченую форель с ароматным картофелем, приготовленным в казане. Пьем горячий чай, угощаемся вареньем из местных ягод и ароматной карельской выпечкой.
Возвращаемся на базу, переодеваемся и на автобусах отправляемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Карелия прекрасна!
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
База отдыха Морошка
Важно:
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очередность дней может поменяться
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встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
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рекомендации по возрасту для детей: от 10 лет
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группа 8-16 человек
Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол , шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи)
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, фермы-сыроварни
- участие в мастер-классах по приготовлению калиток
- катание на собачьих упряжках
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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