Новогодний эксклюзив

Катание на упряжках 10 км.

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями – хаски. Рекомендуем заранее утеплиться. Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (10 км). Получаем огромный заряд радости и энергии от этого проката! Не упускаем возможность потискать дружелюбных хаски и сделать фотографии. Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Обедаем и продолжаем путь.

Едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год. А вот и база отдыха!

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться.

Ужинаем. Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.

