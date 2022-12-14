Новогодние праздники на загородной базе «Суйсарь» 4 дня 2022
Готовы окунуться в новогодние чудеса с головой? Вы снова очутитесь в сказочном детстве, где царит магия новогоднего праздника! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали от суеты большого мира. Чистый воздух, успокаивающие звуки природы, русская баня помогут по-настоящему отдохнуть и восстановить силы, а поездка в питомник ездовых собак и сафари на снегоходах добавят эмоций и драйва!
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~7.50) с табличкой База отдыха «Суйсарь».
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае завтрак не предоставляется.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошка, клюква, брусника, черника), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя, а также в подарок своим близким.
Выезжаем на загородную базу отдыха «Суйсарь», которая расположена в 32 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера в старинном карельском селе Суйсарь.
Размещение в номерах.
Обед в ресторане базы отдыха.
В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька (бронирование и оплата администратору базы).
Завтрак в ресторане базы.
Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.
Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко (карельский Дед Мороз) и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
На месте советуем зайти в кафе и отведать травяной чай с карельскими пирогами. (за доп. плату, в порядке очереди)
За дополнительную плату (оплата при бронировании):
1. Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.
Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!
Стоимость (оплата при бронировании): 1 000 руб./ чел., дети до 3,9 лет бесплатно
2. Катание на собачьей упряжке 1,5 км:
Стоимость: 3 000 руб./взрослый, 2 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно
3. Катание на оленьей упряжке:
Стоимость: 2 000 руб./взрослый, 1 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно
Возвращение на базу отдыха.
Ужин в ресторане базы.
Завтрак в ресторане базы.
За дополнительную плату:
1. Для любителей русской парной предлагаем посетить русскую баню. Ее благотворное влияние на организм творит настоящие чудеса, заряжает энергией, а чередование высоких и низких температур благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Хотите сбросить несколько лет долой, тогда вам в баню!
Стоимость: 3 600 руб/2 часа (баня русская с бильярдом), 3 000 руб/2 часа (баня русская без бильярда).
2. Выезд на 3х-часовое сафари на снегоходах (расстояние 20 км). От базы отдыха по лесной трассе Вы доедете до озера Койкозеро и проследуете по невероятному по сложности прохождения маршруту. Вы поймете, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба!
Стоимость: 2 900 руб./чел (2 человека на снегоходе): 3 800 руб./чел (1 чел на снегоходе). Бронирование заранее, оплата на месте администратору базы.
Обед.
Завтрак в ресторане базы.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач.
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед с элементами национальной кухни в Петрозаводске. Дегустация карельской наливки - в подарок.
Отправление домой с ж/д вокзала города Петрозаводска (отправление поездов после 18.00!)
Удачи Вам в Новом году! И до новых встреч в Карелии!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах
- питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура), посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревньки, заповедника «Кивач»
- транспортное обслуживание
- работа гида и сопровождающего
- новогодние подарки
Оплачивается отдельно
- визит в резиденцию Талвиукко, катание на собачьей упряжке, катание на оленьей упряжке
- услуги базы отдыха: бронирование при заказе тура; оплата администратору базы
- переезд до г. Петрозаводск к началу тура и обратно после окончания
- питание, не включенное в стоимость тура
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