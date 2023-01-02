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Новогодние каникулы в Карелии 4 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Супер-интересный и насыщенный тур в Карелию на Новогодние праздники! Эта программа идеально подходит для тех, кто впервые открывает для себя карельскую зиму, а также для тех, кто уже бывал здесь и ищет новых впечатлений.

  • Вы познакомитесь с красивой зимней столицей Карелии, с ветерком прокатитесь на собачьей упряжке, попробуете себя в кулинарном мастерстве и приготовите блюда национальной кухни.
  • У вас будет возможность познакомиться с карельским Дедом Морозом – Талвиукко и прогуляться по его подворью.
  • В праздничной деревне Киндасово вас встретят самые веселые и харизматичные жители, и посвятят в “киндасовцы”.
  • Вы заглянете в Дом кантеле и научитесь играть на национальных музыкальных инструментах.
  • А волшебная Вселенная Калевала погрузит вас в иммерсивное путешествие в рунопевческий лес.
  • Конечно, не уедем без “классики” Карелии – вас ждет посещение первого российского курорта Марциальные воды с дегустацией воды из источников, а также незамерзающий и прекрасный в любое время года водопад Кивач.
  • По желанию за дополнительную плату будет возможность съездить на остров Кижи, в горный парк Рускеала или на снегоходное сафари.

​Этот тур подойдёт семьям с детьми, семейным парам, любителям природы, приключений и новых впечатлений

Комфортные мини-группы от 6 до 16 человек.

Программа тура

День 1
Экскурсия по Петрозаводску, катание на собачьих упряжках, кулинарный мастер-класс, Дом кантеле,

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00). Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.

Завтрак в ресторане города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по улицам и площадям празднично украшенного города. Вы побываете в устье реки Лососинки, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной и посетите Губернаторский парк.

Переезд в эко-комплекс «Karjala Park» (30 км от Петрозаводска).

Экскурсия в гости к нашим четвероногим друзьям — в питомник хаски! Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак сибирский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Мастер-класс по приготовлению финской ухи «Лохикейто», уха из лосося со сливками. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса. Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда. А после – обед в традиционном чуме.

Возвращение в Петрозаводск.

Экскурсия в «Дом Кантеле». Кантеле – это национальный музыкальный инструмент этносов, проживавших на территории Карелии. Сейчас кантеле считается символом карельской музыкальной культуры. В процессе знакомства с обителью карельских мелодий, Вас посветят в секреты производства инструмента, познакомят с историей создания музыкального ансамбля «Кантеле», после чего для вас свои двери откроет мастерская по производству карельских национальных костюмов. Посвятим немного времени на обучение игре на кантеле.

Заселение в отель «PITER INN», в номера категории «стандарт».

День 2
Вотчина карельского Деда Мороза, веселая деревня Киндасово
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Выезд в местечко Посёлок Чална, Пряжинский район, где располагается Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко – самого трудолюбивого из братьев Морозов.

Вы сможете посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется! А ещё в здании Резиденции расположилось просторное жилище, в котором под одной крышей дружно обитают все времена года, причём здесь не просто календарь, а настоящий Карельский календарь. Справа от главного входа находится подворье Талвиукко, по которому вас проведут его помощники. Вы прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов. Увидите подлинные предметы быта и на миг перенесетесь в давние времена, времена единства человека и природы.

Обед с блюдами карельской кухни.

Переезд в карельскую деревню Киндасово.

На «границе» вас встретит Тётушка Анди, которая проверит у каждого наличие «визы» необходимой для перехода границы. Если вы захотите «вечную» прописку в этой веселой деревне, то придётся пройти посвящение в «киндасовцы»! Во время экскурсии Вас познакомят с историей небольшой деревни Киндасово с древнейших времён и до наших дней, покажут местные достопримечательности: живописную излучину реки Шуя, часовню Введения в храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские дома и постройки. В этой деревне живут не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят наших гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «как киндасовцы кашу варили» и зачем «за маслом в амбар» бегали.

А потом все оценим на вкус киндасовский чай на родниковой водичке и угостимся карельской домашней выпечкой! Чаем будет угощать красавица Миеликки – девушка разумная, слова лишнего не скажет. После ароматного чая, настоянного на карельских травах, с карельскими пирогами кейтейпийрат, нас ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.

Трансфер в отель. Отдых.
День 3
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак «шведский стол».

Сегодня свободный день. Вы можете отдохнуть, погулять по Петрозаводску, а можете за дополнительную плату выбрать программы:

1. Сафари на снегоходах «снегоходный вираж».

Встреча на месте начала программы. Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода. Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям. Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог. Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки.

Стоимость (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. Включено: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов. Дополнительно оплачивается: трансфер до места катания и обратно.

2. Экскурсия в «Горный парк Рускеала» (12 часов).

Утренний выезд из Петрозаводска, переезд в горный парк «Рускеала» (260 км, ~4 часа). Путевая информация по маршруту.

Из-за особенностей климата местные жители называют эту территорию «Финским Крымом». Вы увидите старинные карельские деревни, расположенные на берегах рек и озёр «ламбушек», и живописные природные ландшафты – скалы, заливы, густые леса и бескрайние поля. Прибытие в горный парк «Рускеала», самостоятельная прогулка по парку (4 часа). Обратный переезд в Петрозаводск.

Стоимость: 4 700 руб./взрослый, 4500 руб./пенсионеры и студенты, 4 450 руб./школьник. Включено: входные платы в Горный парк «Рускеала», услуги гида и путевая информация по маршруту, трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно.

3. Поездка на остров Кижи из деревни Оятевщина (15 часов).

Выезд в д. Оятевщина (310км, ≈5 часов в одну сторону). Только в период новогодних каникул у вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых красивых мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского Севера — остров Кижи.

13:00 Отправление на остров Кижи на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке). Вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви, посетите дом заонежского крестьянина, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Стоимость – уточняется.
День 4
Вселенная Калевала, курорт Марциальный воды, водопад Кивач.
Завтрак «шведский стол».

После завтрака выезжаем из отеля. Вещи оставляем в автобусе и посещаем музей изобразительных искусств Карелии. На уникальной выставке «Вселенная Калевала» вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира!

Вы побываете на курорте «Марциальные воды». Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников, сысканных в Карелии.

Идеальное место для знакомства с карельской природой – это заповедник «Кивач».

Перед экскурсией – обед с вкуснейшим шашлычком из карельской форели.

Изображения водопада и стихотворные строки о нем известны еще с XVIII века, а одно из первых упоминаний встречается в писцовой книге 1556 года. Известный русский поэт Гаврила Державин посвятил ему оду «Водопад», прославив на всю Россию. Вы полюбуетесь одним из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите музей природы и увидите знаменитую карельскую берёзу.

Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.

Стоимость

Отель PiterInn

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
54 050 ₽
Двухместное размещение
44 400 ₽
Взрослый на доп.месте
37 350 ₽

Важно:

  • Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема
  • Детям предоставляется скидка только при наличии копии свидетельства о рождении
  • При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу

Скидки детям:
  • до 12 лет – 2500 рублей
  • до 6 лет – 3000 рублей
  • Дети до 2 лет – бесплатно (без предоставления места и питания)

Включено в стоимость

  • проживание в отеле «Питер Инн» 4* (3 ночи)
  • питание по программе: 4 завтрака, 3 обеда, 2 чанпития
  • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • экскурсия по городу Петрозаводск с посещением Онежской набережной
  • экскурсия в питомнике хаски и катание на собачьих упряжках
  • экскурсия в «Доме Кантеле» с мастер-классом
  • новогодняя программа в вотчине карельского деда мороза Талвиукко
  • интерактивная программа в карельской деревне Киндасово
  • посещение выставки «Вселенная Калевала»
  • посещение курорта «Марциальные воды»
  • экскурсия в заповеднике «Кивач»
  • услуги гида-сопровождающего на протяжении всей поездки
  • страхование жизни и здоровья участника
  • сувениры и подарки от фирмы
  • все входные платы в музеи и заповедники

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • сафари на снегоходах​ (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. В стоимость входит: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов. 
  • экскурсия в Горный парк «Рускеала»: 4 700 руб./взрослый, 4 500 руб./пенсионеры и студенты, 4 450 руб./школьник. Включено: входные платы в Горный парк «Рускеала», услуги гида и путевая информация по маршруту, трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно
  • поездка на остров Кижи из д. Оятевщина - стоимость уточняется

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