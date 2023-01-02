Новогодние каникулы в Карелии 4 дня

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00). Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.



Завтрак в ресторане города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по улицам и площадям празднично украшенного города. Вы побываете в устье реки Лососинки, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной и посетите Губернаторский парк.

Переезд в эко-комплекс «Karjala Park» (30 км от Петрозаводска).

Экскурсия в гости к нашим четвероногим друзьям — в питомник хаски! Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак сибирский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Мастер-класс по приготовлению финской ухи «Лохикейто», уха из лосося со сливками. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса. Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда. А после – обед в традиционном чуме.

Возвращение в Петрозаводск.

Экскурсия в «Дом Кантеле». Кантеле – это национальный музыкальный инструмент этносов, проживавших на территории Карелии. Сейчас кантеле считается символом карельской музыкальной культуры. В процессе знакомства с обителью карельских мелодий, Вас посветят в секреты производства инструмента, познакомят с историей создания музыкального ансамбля «Кантеле», после чего для вас свои двери откроет мастерская по производству карельских национальных костюмов. Посвятим немного времени на обучение игре на кантеле.

Заселение в отель «PITER INN», в номера категории «стандарт».

