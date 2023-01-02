Новогодние каникулы в Карелии 4 дня
- Вы познакомитесь с красивой зимней столицей Карелии, с ветерком прокатитесь на собачьей упряжке, попробуете себя в кулинарном мастерстве и приготовите блюда национальной кухни.
- У вас будет возможность познакомиться с карельским Дедом Морозом – Талвиукко и прогуляться по его подворью.
- В праздничной деревне Киндасово вас встретят самые веселые и харизматичные жители, и посвятят в “киндасовцы”.
- Вы заглянете в Дом кантеле и научитесь играть на национальных музыкальных инструментах.
- А волшебная Вселенная Калевала погрузит вас в иммерсивное путешествие в рунопевческий лес.
- Конечно, не уедем без “классики” Карелии – вас ждет посещение первого российского курорта Марциальные воды с дегустацией воды из источников, а также незамерзающий и прекрасный в любое время года водопад Кивач.
- По желанию за дополнительную плату будет возможность съездить на остров Кижи, в горный парк Рускеала или на снегоходное сафари.
Этот тур подойдёт семьям с детьми, семейным парам, любителям природы, приключений и новых впечатлений
Комфортные мини-группы от 6 до 16 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00). Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.
Завтрак в ресторане города.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по улицам и площадям празднично украшенного города. Вы побываете в устье реки Лососинки, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной и посетите Губернаторский парк.
Переезд в эко-комплекс «Karjala Park» (30 км от Петрозаводска).
Экскурсия в гости к нашим четвероногим друзьям — в питомник хаски! Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак сибирский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Мастер-класс по приготовлению финской ухи «Лохикейто», уха из лосося со сливками. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса. Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда. А после – обед в традиционном чуме.
Возвращение в Петрозаводск.
Экскурсия в «Дом Кантеле». Кантеле – это национальный музыкальный инструмент этносов, проживавших на территории Карелии. Сейчас кантеле считается символом карельской музыкальной культуры. В процессе знакомства с обителью карельских мелодий, Вас посветят в секреты производства инструмента, познакомят с историей создания музыкального ансамбля «Кантеле», после чего для вас свои двери откроет мастерская по производству карельских национальных костюмов. Посвятим немного времени на обучение игре на кантеле.
Заселение в отель «PITER INN», в номера категории «стандарт».
Выезд в местечко Посёлок Чална, Пряжинский район, где располагается Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко – самого трудолюбивого из братьев Морозов.
Вы сможете посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется! А ещё в здании Резиденции расположилось просторное жилище, в котором под одной крышей дружно обитают все времена года, причём здесь не просто календарь, а настоящий Карельский календарь. Справа от главного входа находится подворье Талвиукко, по которому вас проведут его помощники. Вы прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов. Увидите подлинные предметы быта и на миг перенесетесь в давние времена, времена единства человека и природы.
Обед с блюдами карельской кухни.
Переезд в карельскую деревню Киндасово.
На «границе» вас встретит Тётушка Анди, которая проверит у каждого наличие «визы» необходимой для перехода границы. Если вы захотите «вечную» прописку в этой веселой деревне, то придётся пройти посвящение в «киндасовцы»! Во время экскурсии Вас познакомят с историей небольшой деревни Киндасово с древнейших времён и до наших дней, покажут местные достопримечательности: живописную излучину реки Шуя, часовню Введения в храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские дома и постройки. В этой деревне живут не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят наших гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «как киндасовцы кашу варили» и зачем «за маслом в амбар» бегали.
А потом все оценим на вкус киндасовский чай на родниковой водичке и угостимся карельской домашней выпечкой! Чаем будет угощать красавица Миеликки – девушка разумная, слова лишнего не скажет. После ароматного чая, настоянного на карельских травах, с карельскими пирогами кейтейпийрат, нас ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.
Трансфер в отель. Отдых.
Сегодня свободный день. Вы можете отдохнуть, погулять по Петрозаводску, а можете за дополнительную плату выбрать программы:
1. Сафари на снегоходах «снегоходный вираж».
Встреча на месте начала программы. Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода. Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям. Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог. Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки.
Стоимость (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. Включено: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов. Дополнительно оплачивается: трансфер до места катания и обратно.
2. Экскурсия в «Горный парк Рускеала» (12 часов).
Утренний выезд из Петрозаводска, переезд в горный парк «Рускеала» (260 км, ~4 часа). Путевая информация по маршруту.
Из-за особенностей климата местные жители называют эту территорию «Финским Крымом». Вы увидите старинные карельские деревни, расположенные на берегах рек и озёр «ламбушек», и живописные природные ландшафты – скалы, заливы, густые леса и бескрайние поля. Прибытие в горный парк «Рускеала», самостоятельная прогулка по парку (4 часа). Обратный переезд в Петрозаводск.
Стоимость: 4 700 руб./взрослый, 4500 руб./пенсионеры и студенты, 4 450 руб./школьник. Включено: входные платы в Горный парк «Рускеала», услуги гида и путевая информация по маршруту, трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно.
3. Поездка на остров Кижи из деревни Оятевщина (15 часов).
Выезд в д. Оятевщина (310км, ≈5 часов в одну сторону). Только в период новогодних каникул у вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых красивых мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского Севера — остров Кижи.
13:00 Отправление на остров Кижи на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке). Вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви, посетите дом заонежского крестьянина, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Стоимость – уточняется.
После завтрака выезжаем из отеля. Вещи оставляем в автобусе и посещаем музей изобразительных искусств Карелии. На уникальной выставке «Вселенная Калевала» вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира!
Вы побываете на курорте «Марциальные воды». Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников, сысканных в Карелии.
Идеальное место для знакомства с карельской природой – это заповедник «Кивач».
Перед экскурсией – обед с вкуснейшим шашлычком из карельской форели.
Изображения водопада и стихотворные строки о нем известны еще с XVIII века, а одно из первых упоминаний встречается в писцовой книге 1556 года. Известный русский поэт Гаврила Державин посвятил ему оду «Водопад», прославив на всю Россию. Вы полюбуетесь одним из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите музей природы и увидите знаменитую карельскую берёзу.
Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.
Стоимость
Отель PiterInn
Важно:
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема
- Детям предоставляется скидка только при наличии копии свидетельства о рождении
- При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу
Скидки детям:
- до 12 лет – 2500 рублей
- до 6 лет – 3000 рублей
- Дети до 2 лет – бесплатно (без предоставления места и питания)
Включено в стоимость
- проживание в отеле «Питер Инн» 4* (3 ночи)
- питание по программе: 4 завтрака, 3 обеда, 2 чанпития
- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- экскурсия по городу Петрозаводск с посещением Онежской набережной
- экскурсия в питомнике хаски и катание на собачьих упряжках
- экскурсия в «Доме Кантеле» с мастер-классом
- новогодняя программа в вотчине карельского деда мороза Талвиукко
- интерактивная программа в карельской деревне Киндасово
- посещение выставки «Вселенная Калевала»
- посещение курорта «Марциальные воды»
- экскурсия в заповеднике «Кивач»
- услуги гида-сопровождающего на протяжении всей поездки
- страхование жизни и здоровья участника
- сувениры и подарки от фирмы
- все входные платы в музеи и заповедники
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- сафари на снегоходах (группа 1 или 2 человека): 5 000 руб./с чел. – 2 чел. на снегоходе, 7 000 руб./с чел. – 1 чел. на снегоходе. В стоимость входит: аренда снегохода, топливо, экипировка для сафари, работа инструкторов.
- экскурсия в Горный парк «Рускеала»: 4 700 руб./взрослый, 4 500 руб./пенсионеры и студенты, 4 450 руб./школьник. Включено: входные платы в Горный парк «Рускеала», услуги гида и путевая информация по маршруту, трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно
- поездка на остров Кижи из д. Оятевщина - стоимость уточняется
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Рождественский колорит - 3 дня
Праздничная зимняя сказка в Карелии. Приглашаем в незабываемое путешествие по снежной красоте! Рождественский тур для всей семьи. Фиксированная программа и экскурсии на...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Рождественские хиты Карелии 3 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* Петрозаводска на выбор. В программе тура - Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовых...
Ближайший заезд:
c 04 января по 06 января
3 дня 2 ночи
от 21100 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Рождественский колорит - 4 дня
Тур 4 дня на Рождество. Прекрасная пора для посещения удивительной Карелии. Край лесов и озер порадует своим гостеприимством и душой. Фиксированная программа и экскурси...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Весёлое Рождество в Карелии
Семейный рождественский тур на 4 дня с 4.01 рекомендованный детям с 5 лет. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Часть экскурсий - за доп. плату: Кижи, Рускеала, хаск...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 25300 ₽
Рождественские хиты Карелии 4 дня
Рождественский экскурсионный тур в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор в Петрозаводске. В программе тура: Петрозаводск, Киндасово, Кивач, питомник ездовы...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 27600 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Снежные каникулы
Четырехдневный тур на новогодние праздники в Карелию. 2 дня в Петрозаводске и 2 дня в Сортавале. Свободный день в туре с экскурсиями за доп. плату. В программе: Петроза...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 30200 ₽
Рождество на загородной базе «Суйсарь»
Рождественская программа с проживанием на турбазе Суйсарь. 4 дня интересных экскурсий и загородного отдыха.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 31200 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Рождественский обоз к карельскому Деду Морозу
Рождественский семейный тур в Карелию. 4 дня. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на соб...
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 32450 ₽
Рождество на берегах карельского озера
Рождественский тур в Карелию на 6 дней с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям с детьми от 1 года. В программе тура множество достопримечательностей: ...
Ближайший заезд:
c 03 января по 08 января
6 дней 5 ночей
от 34000 ₽
Рождественские каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 7 дней на рождественские праздничные даты с размещением на загородной базе. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат, кроме доп. питани...
Ближайший заезд:
c 02 января по 08 января
7 дней 6 ночей
от 38000 ₽
Рождество на Белом море
Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 38120 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Новогодняя сказка в Карелии
Новый год и Рождество в Карелии: все главные достопримечательности за 5 дней. Маршрут тура от Сортавала до Петрозаводска. Дополнительные экскурсии на выбор.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 44100 ₽