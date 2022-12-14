Карельское Рождество
Вы уже думали, как и чем себя занять в Рождественские каникулы? Ждем Вас в Карелию, чтобы в окружении сказочных зимних пейзажей встретить самый светлый праздник Рождество Христово! Посетить крупнейший в Карелии, питомник хаски, где вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок, Вы почувствуете себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по сосновому бору. Мы не дадим никому скучать, домой Вы привезете незабываемые впечатления и отличное настроение!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска, встреча с гидом по прибытию поезда из Москвы в 07:50.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы познакомьтесь с зимним городом, его новогодними проспектами и улицами, великолепной Онежской набережной и знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом.
Загородная поездка в Вотчину Карельского Деда Мороза – Талви Укко, где вы можете:
- Посетить подворье Талви Укко и познакомиться с его домашними животными и шумным птичьем двором.
- Нанести визит в Резиденцию Карельского Деда Мороза и Дворец Карельской снегурочки.
- Прикоснуться к уникальному наследию саамов и погулять по оленьей ферме.
- Побродить по Чудесному Лесу, полном тайн и приключений, встретиться с обитателями карельских лесов.
- Посидеть у открытого огня в просторной яранге, выпить «лесного» чаю с карельскими пирогами, забрать с собой чудесное настроение и заряд бодрости!
Возвращение в Петрозаводск, размещение в гостинице «Piter Inn 4*.
Новогодний подарок от туроператора – мастер-класс по изготовлению карельских калиток. Калитки – маленькие открытые пирожки из ржаного теста с различными начинками – традиционное блюдо карельской кухни. Рассказ об истории и происхождении калиток. Чаепитие.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
- За доп. плату предлагается экскурсия в Рускеала. Зимой Рускеала передает особую красоту. Лес укрыт снежным одеялом, а с наступлением темноты на территории парка начинает работать уникальная подсветка, превращающая его в зимнюю сказку! Жемчужиной парка является мраморный каньон в красивейшей чаше из рускеальского мрамора. Отправление комфортабельного автобуса из Петрозаводска (3,5 часа в одну сторону). Путевая информация по маршруту. Дорога проходит по живописным местам Карелии, вы увидите: часовню Рождества Пресвятой Богородицы в Маньге, архипелаг скалистых островов – Ладожские шхеры, самый красивый среди Тохминских водопадов – Ахвенкоски, название которого переводится с финского языка как «окуневый порог». Стоимость - 3000 руб./чел.
Завтрак «шведский стол».
Загородная поездка в питомник хаски. Четыре Деда Мороза, Снегурочка и Большой Хаски проведут увлекательную экскурсию по питомнику с настоящими арктическими ездовыми собаками, ветеранами экспедиций на Северный полюс. Вас научат управлять собачьей упряжкой и покатают на ней по самому длинному треку в Карелии (2 км).
Обед в чуме с ухой, калитками и согревающими напитками.
Завтрак «шведский стол», освобождение номеров.
Приглашаем прокатиться на снегоходе «Yamaha» по лесной трассе. Это замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Мы позаботимся о вашем комфорте и предоставим теплые ветрозащитные комбинезоны, шлемы, обувь, перчатки.
Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска. Не забудьте приобрести традиционные подарки из Карелии: сувениры из карельской березы, варенье из морошки, черники, клюквы и брусники, соленую и копченую форель, карельский чай, бальзам, сладкие настойки на лесных ягодах.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Питер Инн - 4 дня / 3 ночи
- завтраки «шведский стол»
- автобусная экскурсия в Вотчину Карельского Деда Мороза – Талви Укко
- поездка в питомник хаски с катанием на собачьей упряжке и обедом
- сафари на снегоходе (два человека на снегоходе)
- транспортное обслуживание
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- экскурсия в горный парк «Рускеала», стоимость - 3000 руб./чел.
- тематические программы в Вотчине Карельского Деда Мороза – Талви Укко от 700 руб.
- входные билеты в горном парке «Рускеала» - 350 руб. и заповеднике «Кивач» - 200 руб.
Отзывы
Всем привет. Отлично провели время. Прогулялись по набережной, посмотрели концерт ансамбля Кантале, покатались на снегоходах и собаках, посетили Кивач. Организация хорошая, отель хороший чистый. Завтраки отличные - шведский стол. Выбор блюд впечаталяет. По поводу поездок на снегоходах можно продумать организацию на целый день, с остановкой на обед у костра например(ну как на собаках после поездки и общения грелись в чуме).водопад вообще потрясающий. Большое спасибо гиду Даже экскурсии проводила ее навязчиво но все было ясно и понятно читала стихи. Фотки постараюсь прислать позже:)
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