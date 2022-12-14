Карельское Рождество

Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска, встреча с гидом по прибытию поезда из Москвы в 07:50.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы познакомьтесь с зимним городом, его новогодними проспектами и улицами, великолепной Онежской набережной и знаменитым музеем современной скульптуры под открытым небом.

Загородная поездка в Вотчину Карельского Деда Мороза – Талви Укко, где вы можете:

Посетить подворье Талви Укко и познакомиться с его домашними животными и шумным птичьем двором.

Нанести визит в Резиденцию Карельского Деда Мороза и Дворец Карельской снегурочки.

Прикоснуться к уникальному наследию саамов и погулять по оленьей ферме.

Побродить по Чудесному Лесу, полном тайн и приключений, встретиться с обитателями карельских лесов.

Посидеть у открытого огня в просторной яранге, выпить «лесного» чаю с карельскими пирогами, забрать с собой чудесное настроение и заряд бодрости!

Возвращение в Петрозаводск, размещение в гостинице «Piter Inn 4*.

Новогодний подарок от туроператора – мастер-класс по изготовлению карельских калиток. Калитки – маленькие открытые пирожки из ржаного теста с различными начинками – традиционное блюдо карельской кухни. Рассказ об истории и происхождении калиток. Чаепитие.