Рождественский карельский эксклюзив
- Вы увидите старинные часовни, карельские деревеньки в зимних пейзажах.
- Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, ходить на снегоступах, готовить красную рыбу.
- Вы попробуете блюда карельской кухни: калитки, национальную уху, клюкву в сахаре, настойки и варенье из вкуснейших северных ягод.
- Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания на снегоходе, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 Москва - Петрозаводск).
Завтрак в ресторане.
Отправление на новогоднюю обзорную экскурсию «Очарование зимнего Петрозаводска». Знакомство с основными достопримечательностями столицы Карелии, интересными фактами из истории города и республики. Посещение набережной Онежского озера, где расположена уникальная коллекция современной авангардной скульптуры.
Около часа в пути на микроавтобусе и нас ждет Водопад Кивач. Мощь огромного падающего потока воды заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Дендрарий заповедника насчитывает 43 вида деревьев и кустарников. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Лай неугомонных хаски слышен издалека. Четвероногие создания встречают нас, виляя хвостом. Потискать их за густую шерсть и поиграться - настоящее удовольствие. Общение с животными - лучшая терапия. Запрягаем собак в упряжку - это не просто, особенно если ты сталкиваешься с этим впервые. Они постоянно рвутся вперёд, им не терпится умчать нас по трассе в лес. Особенно интересны небольшие спуски и подъёмы, уровень адреналина зашкаливает.
По приезду вас ждет горячий обед с традиционными блюдами северной кухни. После сытного обеда прогулка по лесу на снегоступах добавит зимней романтики в путешествие.
Трансфер на базу отдыха на озере Сямозеро, 120 км. Размещение в номерам.
Ужин в кафе базы.
Завтрак в кафе базы.
Кольцевой снегоходный маршрут 80 км. Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Тренировочные занятия по управлению снегоходом.
В зимнем лесу по трассе много следов зверей. Настоящее сафари начинается на просторах замёрзшего озера Сямозеро. Инструктор постепенно увеличивает скорость, позволяя нам тоже немного разогнаться! Чувствуешь себя властелином мира, который осматривает свои снежные владения.
В деревне Вешкелица вас ждёт знакомство с фольклорной традицией Сямозерья. Выступление деревенского фольклорного коллектива. Гостеприимные хозяйки угостят вас обедом из блюд национальной карельской кухни. Возвращение на базу.
Ужин в кафе базы. Баня ( 2 часа).
Завтрак в кафе базы.
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя». Зоокомплекс расположен в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса в вольерах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Экскурсовод расскажет о повадках зверей, их привычках и типичной среде обитания. Вы сможете не только увидеть животных, но и поучаствовать в их кормлении!
Прогулка по лесу на снегоступах добавит экзотики нашему путешествию.
Вас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы и приготовлению клюквенного соуса. Чаепитие на природе с копорским чаем с морошковым вареньем.
Возвращение на базу. Трансфер в г. Петрозаводск, 70 км.
В заключение нашей программы нас ждет поморский ужин в ресторане-музее.
Пришло время прощаться с Карелией. Трансфер на ж/д вокзал, отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение по программе (2 ночи)
- питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
- мастер-класс
- автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия в питомник ездовых собак + катание
- экскурсия по деревне Вешкелица
- экскурсия по зоокомплексу «Три медведя»
- экскурсия на водопад Кивач
- прогулка на снегоступах
- транспортное обслуживание по программе
- работа инструкторов и сопровождающего/ гида-переводчика
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- дополнительные услуги базы отдыха
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