Рождественский карельский эксклюзив

07:50 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 Москва - Петрозаводск).

Завтрак в ресторане.

Отправление на новогоднюю обзорную экскурсию «Очарование зимнего Петрозаводска». Знакомство с основными достопримечательностями столицы Карелии, интересными фактами из истории города и республики. Посещение набережной Онежского озера, где расположена уникальная коллекция современной авангардной скульптуры.

Около часа в пути на микроавтобусе и нас ждет Водопад Кивач. Мощь огромного падающего потока воды заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Дендрарий заповедника насчитывает 43 вида деревьев и кустарников. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Лай неугомонных хаски слышен издалека. Четвероногие создания встречают нас, виляя хвостом. Потискать их за густую шерсть и поиграться - настоящее удовольствие. Общение с животными - лучшая терапия. Запрягаем собак в упряжку - это не просто, особенно если ты сталкиваешься с этим впервые. Они постоянно рвутся вперёд, им не терпится умчать нас по трассе в лес. Особенно интересны небольшие спуски и подъёмы, уровень адреналина зашкаливает.

По приезду вас ждет горячий обед с традиционными блюдами северной кухни. После сытного обеда прогулка по лесу на снегоступах добавит зимней романтики в путешествие.

Трансфер на базу отдыха на озере Сямозеро, 120 км. Размещение в номерам.

Ужин в кафе базы.