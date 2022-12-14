Две новогодние столицы Карелии

Встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска с поезда №018. Прибытие более ранним поездом: Ожидание прибытия основной группы. Прибытие более поздним поездом: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Трансфер в отель «Космос».

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы познакомитесь со столицей Карелии. Экскурсовод расскажет Вам, почему во времена ЕкатериныII Петрозаводск был известен на всю Российскую империю. Вы прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовуюрелакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Экскурсия к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач» - «снежная гора», в переводе с финского - «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Возвращение в Петрозаводск.