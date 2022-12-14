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Две новогодние столицы Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Программа тура

День 1

Встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска с поезда №018. Прибытие более ранним поездом: Ожидание прибытия основной группы. Прибытие более поздним поездом: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Трансфер в отель «Космос».

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы познакомитесь со столицей Карелии. Экскурсовод расскажет Вам, почему во времена ЕкатериныII Петрозаводск был известен на всю Российскую империю. Вы прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовуюрелакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Экскурсия к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач» - «снежная гора», в переводе с финского - «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Возвращение в Петрозаводск.

День 2

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Освобождение номеров, выезд с вещами. Переезд в Сортавальский район (260 км).

Обед в пути следования.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии, неповторимый облик которого сформировался благодаря причудливому природному ландшафту, а также тесному переплетению здесь культур трех государств - России, Швеции и Финляндии

Трансфер в отель премиум класса «Точка на карте», размещение.

День 3

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Экскурсия по горному парку Рускеала. Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите уникальное творение - огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 метров, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 метров над зеркалом воды.

Трансфер в Сортавала.

Остановка у комплекса порогов Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Равнинные водопады, высота самого крупного из порогов каскада достигает лишь 4 метров. Эффектный ландшафт привлекает кинематографистов – здесь проходили съемки сцен купания Жени Комельковой и последнего боя легендарного фильма А зори здесь тихие.

Прибытие в г. Сортавала, трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала.

Отправление поездом №160 в г. Москва в 20:24, в 18:45 в СПб.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отеле «Космос 4* г. Петрозаводск - 1 ночь
  • проживание в загородном отеле «Точка на карте» - 1 ночь
  • питание по программе
  • обзорная экскурсия по Петрозаводск
  • посещение центра Шунгита
  • экскурсия к знаменитому водопаду Кивач
  • обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • экскурсия по горному парку Рускеала
  • остановка у комплекса порогов Ахвенкоски на реке Тохмайоки
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • работа гида
  • входные билеты на экскурсионные объекты

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно

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