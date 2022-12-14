Дед мороз + водопад Кивач 2022

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в пути.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице. Время для отдыха.