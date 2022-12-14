Дед мороз + водопад Кивач 2022
Проведите два дня новогодних каникул весело и активно, путешествуя по Карелии. В программе тура - зимний Петрозаводск, посещение водопада Кивач, курорта Марциальные воды, этническая программа с уличными гуляниями, интерактив «ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра, а также новогодний мастер-класс. Тур отлично подходит для семей с детьми.
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Какие же каникулы без приключений и забав! Выезжаем в гости к гостеприимным карелам.
Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.
Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.
«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.
Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.
Возвращение в гостинцу.
По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта Марциальные воды
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие
- Трансфер по маршруту
- Работа гида и аниматоров
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в художественную галерею Дом Куклы
- Новогодний Start-in
- Этническая программа «Крууга»
- «ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом»
- Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки»
- Посещение курорта Марциальные Воды+дегустация воды
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
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